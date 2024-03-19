РФС устроит акцию памяти Василия Уткина на матче России и Сербии

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал «СЭ» об акции памяти известного журналиста и телекомментатора Василия Уткина после ток-шоу «Сильные вместе» в Новогорске.

«Василий был голосом футбола для нескольких поколений болельщиков. Он его любил. Сегодня национальная сборная уже почтила память телекомментатора на мероприятии, а формат акции памяти на стадионе мы сейчас обсуждаем», — сказал Терешин «СЭ».

Уткин работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.