РФС является лидером рейтинга РАА РУСАДА

Главный врач мужской сборной России, председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов в рамках доклада на Всероссийском форуме чистого здоровья рассказал о том, что РФС является лучшей спортивной федерацией в России по проведению антидопинговой политики.

«РФС является лидером рейтинга РАА РУСАДА. Мы взаимодействуем с УЕФА в рамках проекта Hat-Trick, проводим семинары, выпуская учебные пособия, касающиеся антидопинговой программы. Нам одобрили еще один грант в размере 80 тысяч евро, направленный на проведение образовательных мероприятий в России совместно с УЕФА и РФС. Мы гордимся, что за три года у нас не было ни одного нарушения антидопинговых правил, за последние 10 лет было всего два-три нарушения и, к счастью, это были неэлитные футболисты.

Официальная статистика РУСАДА: 22 тысячи футболистов, тренеров, врачей в 2022 году прошли образовательный курс онлайн. В следующем году мы планируем, чтобы все участники соревнований во всех разновидностях футбола проходили этот курс в обязательном порядке. Это требования включено в регламент соревнований. Благодаря этому требованию более двухсот врачей команд прошли курсы повышения квалификации, 16 часов. Без этого сертификата ни один врач не имеет права работать. 23 вебинара и семинара по требованию РФС. Все тренеры, команд РПЛ, даже иностранные с переводчиком подключились, потратили время. Я знаю там один футбольный клуб московский (Безуглов также возглавляет медицинский штаб ЦСКА. — Прим. «СЭ»), на мой взгляд, один из лучших, все тренеры тоже подключились. Мы активно продолжаем выпускать учебно-методические пособия», — сказал Безуглов.

Рейтинг разработан в рамках реализации программы РУСАДА для Общероссийских спортивных федераций в целях координации всеми заинтересованными сторонами необходимых к соблюдению пунктов международного и российского законодательства.