РИА «Новости»: УЕФА может изменить решение о допуске российских юниоров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить решение о допуске российских юниорских сборных до соревнований под эгидой организации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Independent.

По информации источника, из-за принятого решения о допуске до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет, на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление с целью возвращения к вопросу на ближайшем заседании исполкома, которое состоится во вторник.

26 сентября исполком УЕФА объявил о том, что допускает до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе сборные России, в которых выступают футболисты не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

4 октября ФИФА также объявила, что допустит до своих турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.