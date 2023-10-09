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Сегодня, 08:29

РИА «Новости»: УЕФА может изменить решение о допуске российских юниоров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
УЕФА.
Фото Global Look Press
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить решение о допуске российских юниорских сборных до соревнований под эгидой организации, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Independent.

По информации источника, из-за принятого решения о допуске до международных турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет, на президента УЕФА Александера Чеферина оказывается давление с целью возвращения к вопросу на ближайшем заседании исполкома, которое состоится во вторник.

26 сентября исполком УЕФА объявил о том, что допускает до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе сборные России, в которых выступают футболисты не старше 17 лет. Решение касается как мужских, так и женских команд. Позже Украина, Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия и Литва отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

4 октября ФИФА также объявила, что допустит до своих турниров российские сборные из игроков не старше 17 лет.

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231009/uefa-1901380478.html?in=l
Футбол
Сборная России по футболу
УЕФА
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