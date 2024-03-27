Рианчо объяснил решение РФС продлить контракт с Карпиным

Испанский специалист Рауль Рианчо в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном продлении контракта главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«У Валерия есть опыт и знания. Он хороший тренер, мне он импонирует. Считаю, продлить с ним контракт — это правильный выбор в нынешней ситуации!» — сказал Рианчо «СЭ».

Кроме национальной команды Карпин руководит «Ростовом». Он возглавляет сборную России с июля 2021 года. Контракт 55-летнего специалиста с РФС рассчитан до конца июля 2024 года.