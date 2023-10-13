Ринат Билялетдинов рассказал, с какими соперниками надо встречаться сборной России

Российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что национальной команде сейчас нужно стараться играть практически с любыми соперниками, которые согласны выйти против нее на поле.

«Играть надо со всеми соперниками, это точно не лишний матч. Понятно, что есть всякие Коморские и Виргинские острова... Фиджи, хотя там регбисты сильные. Но все государства, которые играют в групповых отборочных турнирах, с ними надо играть. Понятно, что не так интересно встречаться со сборными из второй сотни рейтинга, но тогда можно вызывать и проверять молодежь. Отказываться от игр нельзя», — приводит «Газета.Ru» слова специалиста.

12 октября россияне одержали победу над Камеруном в товарищеском матче (1:0). Единственный гол в игре забил Федор Чалов, для которого этот мяч стал дебютным за национальную команду.

16 октября команда Валерия Карпина встретится с Кенией. Игра состоится в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан».