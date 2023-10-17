Дасаев: «Какое есть мастерство у футболистов, на то и наиграли в матче с Кенией»

Прославленный вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил игру сборной России в товарищеском матче против Кении (2:2).

«Конечно, после матча с Камеруном ожидали от сборной большего. Ну, ничего, потихоньку должны будем все наладить. Какое есть мастерство у футболистов, на то и наиграли в матче с Кенией. С другой стороны, чтобы играть на высоком уровне, всегда нужно время. Карпина винить не надо. Он делает все, что есть в его силах. На данный момент он собрал тех игроков, которых смог. Карпин варьирует состав, смотрит игроков, кто в какой форме находится, стремятся ли играть в сборной. Нужно время, чтобы он все это оценил. Но на данный момент лучших игроков просто нет. А голы сами себе привезли. Смысл было в первом голе отдавать передачу — передача ради передачи?» — приводит слова Дасаева Sport24.

Встреча прошла в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан». В составе сборной России отличились Александр Соболев на 8-й минуте и Иван Обляков на 89-й. За национальную команду Кении отличились Энтони Акуму (16-я минута) и Масуд Джума (36-я минута).

Для сборной России матч с Кенией — четвертый 2023 году, завершившийся вничью. Ранее в этом году российская команда не смогла победить Катар, Египет-U23 и Иран — все три встречи завершились со счетом 1:1.