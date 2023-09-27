Дасаев: «Думаю, УЕФА оставит нашу сборную, а дальше и ФИФА допустит»

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение сборных Англии, Украины, Польши, Латвии, Дании и Швеции бойкотировать турниры под эгидой УЕФА, к которым допустят молодежную сборную России до 17 лет.

«Я думаю, что УЕФА оставит нашу сборную. Многие страны не могут сразу это воспринять. Я не знаю, по какой причине они бойкотируют. Украину можно понять, а другие страны — нет. Какая разница, если УЕФА нас допустила? Я думаю, что дальше и ФИФА допустит нашу сборную. То, что нас допускают, это нормально», — сказал Дасаев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Во вторник, 26 сентября, исполком УЕФА допустил к участию в международных турнирах российские юношеские сборные (не старше 17 лет). Ожидается, что мужские и женские юношеские сборные России смогут выступать без флага, гимна и не на территории РФ.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.