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Сегодня, 18:50

Дасаев: «Думаю, УЕФА оставит нашу сборную, а дальше и ФИФА допустит»

Дасаев отреагировал на решение европейских сборных бойкотировать турниры под эгидой УЕФА с участием россиян
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение сборных Англии, Украины, Польши, Латвии, Дании и Швеции бойкотировать турниры под эгидой УЕФА, к которым допустят молодежную сборную России до 17 лет.

«Я думаю, что УЕФА оставит нашу сборную. Многие страны не могут сразу это воспринять. Я не знаю, по какой причине они бойкотируют. Украину можно понять, а другие страны — нет. Какая разница, если УЕФА нас допустила? Я думаю, что дальше и ФИФА допустит нашу сборную. То, что нас допускают, это нормально», — сказал Дасаев корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Во вторник, 26 сентября, исполком УЕФА допустил к участию в международных турнирах российские юношеские сборные (не старше 17 лет). Ожидается, что мужские и женские юношеские сборные России смогут выступать без флага, гимна и не на территории РФ.

Чемпионат Европы среди футболистов не старше 17 лет пройдет с 20 мая по 5 июня 2024 года на Кипре.

Ринат Дасаев
Сборная России по футболу
УЕФА
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