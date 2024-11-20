Павлюченко: «Я бы покер, наверное, сделал в игре с Брунеем»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко прокомментировал победу над Сирией (4:0) в товарищеском матче.

«Я даже не знаю, как сыграли с Сирией. По прошлому матчу не хочу даже говорить, я бы покер, наверное, сделал в игре с Брунеем. (Смеется) А о сирийской сборной ничего не знаю. Но если наша команды выиграла со счетом 4:0, наверное, не такая уж легкая была победа. Думаю, что сборная России могла забить Сирии больше. Но в целом, нормально, неплохой результат», — цитирует «РБ Спорт» Павлюченко.

Сборная России в 2024 году не проиграла ни одного матча и не пропустила ни одного гола. Ранее подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию (4:0), Белоруссию (4:0), Вьетнам (3:0) и Бруней (11:0).