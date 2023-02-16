Шишкин — о возможном матче с Ираном: «Это ничего не меняет. Ситуация с футболом остается безнадежной»

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о том, что сборная России может сыграть товарищеский матч с национальной командой Ирана.

«Честно говоря, никак не отношусь к этому матчу. Понятно, что играть с европейскими сборными — сейчас не вариант. Иран считается для нас дружественной страной, из этого исходили договоренности. Ранее играли со сборными, близкими по территории.

Это ничего не меняет. Ситуация с футболом на сегодняшний день как была безнадежной, так и остается. Все-таки здесь характер товарищеского матча: непонятно, какой будет состав и мотивация у игроков обеих команд. Тут против любого соперника играть в сегодняшней ситуации будет немного тяжеловато психологически», — приводит «Чемпионат» слова Шишкина.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.