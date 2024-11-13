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Сегодня, 12:38

Романцев — о матче России с Брунеем: «Надеюсь, наша команда не будет небрежно относиться к сопернику»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев поделился ожиданиями от товарищеского матча против Брунея.

«Надеюсь, что наша команда все-таки покажется сплоченной, интересной и ответственной, не будет небрежно относиться к сопернику. Мы знаем, что соперник уступает нашим по уровню, чего мы будем обманывать самих себя. Надеюсь, никто в сборной России не будет тянуть одеяло на себя, покажет командную игру. Уверен, что Валерий Карпин потребует командной игры. И если кто-то из ребят на фоне не самого сильного соперника захочет выделиться, взять игру на себя в каких-то моментах, то это будет смотреться некрасиво», — приводит слова Романцева ТАСС.

Сборная России проведет два товарищеских матча в ноябре: 15-го числа россияне в Краснодаре сыграют с Брунеем, а 19-го встретятся с Сирией в Волгограде.

Источник: ТАСС
Олег Романцев
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

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