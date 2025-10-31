Видео
31 октября, 15:10

Романцев оценил игру сборной России

Александр Львов
Обозреватель

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением об игре национальной команды.

— В октябре наша сборная сыграла с Ираном и Боливией. Как, по-вашему, в этих встречах выглядела команда Карпина? Ведь кое-кто объяснил ее победу над боливийцами тем, что «на равнине» те играют гораздо слабее, чем дома в условиях высокогорья.

— Возможно, нашим ребятам в Боливии действительно было бы сложнее, хотя и вряд ли намного. По матчу в Волгограде нет сомнений как в закономерности победы наших, так и в квалификации далеко не простого соперника. Мне доводилось играть в Венесуэле, где духота тоже создает не самые комфортные для футбола условия. Как-то приспосабливались. Как в свое время и в Ташкенте, где еще игроком, встречаясь с «Пахтакором», я частенько жаловался его нападающему Володе Федорову на убойную жару. На что он, вздыхая, отвечал: «Вот вы, Олег, приехали на один день, сыграли и домой. А мы целый год так паримся». Так что ссылки на какие-то погодные условия, высокогорье, влажность, палящее солнце, которые для кого-то из соперников привычнее, — не повод ставить под сомнение закономерность результата. И прав был Арсен Венгер, когда после победы «Спартака» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов (в 2000 году — 4:1, — прим. «СЭ») на вопрос, не считает ли он причиной поражения холод и промерзшее поле Лужников, заявил: «Нет. Сегодня все было одинаково для обеих команд!».

Что касается игрового уровня нашей сборной, то с Боливией оно было заметно выше, чем с Ираном, показавшим организованный и техничный футбол. Особенно это чувствовалось в первой половине встречи с азиатской командой, когда мы позволяли сопернику больше контролировать мяч и владеть инициативой. И хотя благодаря смекалке Антона Миранчука, уловившего открывание Воробьева, Россия повела в счете, до перерыва остроты было мало. И лишь после пропущенного мяча команда задвигалась, включила обороты, а выстрел молодого Батракова поставил победную точку. Вот в Волгограде наши ребята выглядели намного интереснее — с первых же минут включили предельные скорости, много и остро атаковали флангами, а усилиями Баринова, Кисляка и Облякова контролировали центр поля. Появление в средней линии Алексея Миранчука, умеющего чувствовать партнера, придало ей стройность и креативность. Отсюда безоговорочные 3:0 и довольные болельщики, которые в тот вечер вряд ли думали, что все дело в отсутствии высокогорья.

Ну, а если серьезно, то заполненные трибуны в Волгограде и Москве говорят о том, что, несмотря ни на что, сборная России жива, не стоит на месте. У нее есть молодые Кисляк, Батраков, Глебов, Лукин, Мелехин, опытные Сафонов, Головин, братья Миранчуки, набирающие форму Тюкавин с Захаряном. А главное, мы видим — дверь в нее открыта для всех, кто предан игре и для кого, защищать ее цвета огромная честь.

Такова история нашего футбола!

Олег Романцев&nbsp;&mdash; об&nbsp;увольнении Дмитрия Парфенова из &laquo;Торпедо&raquo;, сборной России, лимите и&nbsp;судьях.«Увольнение Парфенова из «Торпедо» через месяц работы — паноптикум!» Романцев — о сборной, лимите, судьях и легких деньгах

В октябре сборная России в BetBoom товарищеских матчах обыграла Иран (2:1) и разгромила Боливию (3:0). Всего национальная команда провела 8 матчей в 2025 году, в которых одержала 6 побед и дважды сыграла вничью.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Олег Романцев
Сборная России по футболу
