Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:30

Романцев: «Если бы Дзюба отвечал требованиям, то Карпин не отказался бы от его приглашения в сборную»

Александр Львов
Обозреватель
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о желании форварда «Акрона» Артема Дзюбы сыграть за национальную команду.

— Как отнеслись к желанию Артема Дзюбы вернуться в сборную, чтобы обойти в списке бомбардиров Александра Кержакова? Вот Александр Тарханов сказал, что это было бы несправедливо, ведь Кержаков забивал гораздо более сильным командам, чем Бруней.

— Никогда не скрывал своего уважения к Дзюбе как к форварду с характером бойца. Но здесь полностью согласен с мнением моего большого друга Александра Федоровича. Конечно, любому игроку приятно оставить свой след в футболе. Но только не таким искусственным способом, каким вдруг захотел воспользоваться Артем. Однажды нечто похожее уже случалось в советские времена и оставило неприятный осадок. Потому не хочу вспоминать подробности той некрасивой истории и ее участников. Думаю, и сам Дзюба понимает — если бы сегодня он отвечал требованиям сборной, то даже при их непростых отношениях Валерий Карпин не отказался бы от его приглашения. Тем более что Бруней из тех соперников, с которым поправлять бомбардирский счет — плевое дело. Пока же пожелаю Артему в «Акроне» напомнить о себе как об игроке, который достоин национальной команды. А в том, что он способен добиваться своего, мы уже убеждались.

Олег Романцев и&nbsp;Александр Мостовой. «Мостовой готов тренировать! Считайте это моей рекомендацией». Романцев — о Дзюбе, Карпине и «Спартаке»

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Олег Романцев
Сборная России по футболу
ФК Акрон
Читайте также
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае мог стать ротавирус
Писательница Роулинг раскритиковала BBC из-за победительницы в номинации футболистка года
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
Головин отреагировал на непожатую руку Трубина
Дерби с одной шайбой, СКА наказан за удаления, а Ротенберг взывает к совести. Что произошло в КХЛ 28 ноября
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
«Мостовой готов тренировать! Считайте это моей рекомендацией». Романцев — о Дзюбе, Карпине и «Спартаке»
В РФС опровергли информацию о запрете ФИФА на игру со сборной Буркина-Фасо
Сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА
Футболист ЦСКА Обляков оценил результаты сборной России в 2024 году
Каштанов: «Не готов сказать, что «Факел» победил бы Бруней и Сирию»
«Позицию Федотова я не разделял». Интервью Чалова — об уходе из ЦСКА, Греции и России
Сегодня
Вчера
Неделя