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Сегодня, 09:15

Романцев — о словах Глушенкова про сборную: «Не могу ни осуждать, ни оправдывать»

Александр Львов
Обозреватель
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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова о сборной России.

— Недавно новичок «Зенита» Глушенков ошарашил заявлением, что ему неинтересны такие матчи в сборной, как встреча с Вьетнамом, где можно получить травму. А вместо этого ему лучше потренироваться в Питере с бразильцами. Как думаете, нужны такие футболисты команде, которая защищает честь страны, и стоит ли после таких слов вызывать его в сборную?

— Видел разную реакцию на сказанное этим молодым человеком, но пока не могу ни осуждать его, ни оправдывать. Не исключаю, что сказано это было под настроение, в котором проходило общение с журналистом. Или за его словами скрывалась обида на тех, с кем у него не складываются отношения. Сейчас об этом можно только догадываться. Потому считаю решение Карпина вызвать Глушенкова в сборную абсолютно правильным и очень грамотным. Кое-кто был уверен, что этого не произойдет, и потирал руки в ожидании скандала. Но Валерий Георгиевич огорчил их. И счел такой ход единственно верным, решив поговорить с человеком «глаза в глаза», попытаться понять его позицию. Для тренера очень важно знать, кто с ним рядом и с кем идти дальше. Это нужно и для тех, кто, в отличие от Глушенкова, рвется в сборную, понимая, насколько в эти трудные времена ей необходима их поддержка.

Сергей Семак (слева) и&nbsp;Александр Соболев. «Соболев знал, на что шел. Дзюба в «Зените» с давлением фанатов клуба справился». Романцев — о Глушенкове, Карпине и Мажиче

Олег Романцев
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Максим Глушенков

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