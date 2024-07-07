Россия — Белоруссия: составы команд на ретроматч 7 июля

Стали известные финальные составы участников матча Лиги ставок Лиги легенд Белоруссия — Россия. В этой игре сборная легенд России сыграет против легенд сборной Белоруссии. Встреча пройдет в воскресенье, 7 июля, на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. Это будет первый матч Лиги ставок Лиги легенд за пределами России.

В составе сборной России будут Андрей Аршавин, Егор Титов, Виктор Онопко, Алексей Смертин, Дмитрий Аленичев, Павел Погребняк и другие легенды отечественного футбола. В составе белорусской команды на поле выйдут такие игроки, как Александр Глеб, Сергей Гуренко и Тимофей Калачев. Тренерами сборной России будут Юрий Сёмин, Валерий Газзаев и Сергей Овчинников, а команды Белоруссии — Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев.

В России в прямом эфира ретро-матч бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. В Белоруссии смотреть игру легенд можно на телеканале «Беларусь 5».