Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:00

Россия — Бруней: дата и время начала товарищеского матча

Сборные России и Брунея встретятся в товарищеском матче
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Сборные России и Брунея встретятся в товарищеском матче в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет в Краснодаре на «Арене Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Сборная России находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА, а Бруней — на 184-м.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
Бруней

В прямом эфире игру России и Брунея покажет канал и сайт «Матч ТВ», трансляция начнется за час до встречи и будет также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне показа федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды в Краснодаре. С ключевыми событиями игры Россия — Бруней можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Весной 2022 года сборная и клубы из России были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Семь главных выводов по первому кругу РПЛ
«Ноттингем Форест» занимает пятое место в АПЛ после 11 туров
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
«Краснодар» выиграл первый круг чемпионата России
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Футболисты сборной России провели первую тренировку в Краснодаре
Мостовой: «Вызовите меня в сборную, и я могу забить Брунею!»
Орлов: «Зачем вызывать Дзюбу на игру с Брунеем? Вот в отборочном цикле он бы пригодился»
Баринов не сыграет за сборную России в матчах против Брунея и Сирии
Левитин — о соперниках сборной России: «У команды должна быть игровая практика»
Сборная России: расписание матчей и соперники в ноябре
Сегодня
Вчера
Неделя