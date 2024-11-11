Сборные России и Брунея встретятся в товарищеском матче в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет в Краснодаре на «Арене Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Сборная России находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА, а Бруней — на 184-м.

В прямом эфире игру России и Брунея покажет канал и сайт «Матч ТВ», трансляция начнется за час до встречи и будет также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне показа федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды в Краснодаре. С ключевыми событиями игры Россия — Бруней можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Весной 2022 года сборная и клубы из России были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.