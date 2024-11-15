Россия — Бруней: гол Облякова засчитан правильно

На 1-й минуте товарищеского матча Россия — Бруней (11:0) судья Рустам Лутфуллин правильно засчитал первый гол российской команды, забитый Иваном Обляковым. После матча телеэксперты заговорили о том, что он оказался в положении «вне игры». На самом деле это не так. В момент передачи Обляков не забежал за линию офсайда.

Игрок находится в положении «вне игры», если любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Эпизод матча Россия — Бруней. Фото Скриншот трансляции

В данном случае ближе к линии ворот команды Брунея находился и мяч, и два игрока гостей (вратарь и тот футболист, который оказался в воротах, но считался находившимся на поле). Никакого офсайда не было.