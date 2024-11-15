Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Судейство

Сегодня, 22:31

Россия — Бруней: гол Облякова засчитан правильно

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча Россия — Бруней.
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча Россия — Бруней.
Фото Скриншот трансляции
1/2
Telegram Дзен

На 1-й минуте товарищеского матча Россия — Бруней (11:0) судья Рустам Лутфуллин правильно засчитал первый гол российской команды, забитый Иваном Обляковым. После матча телеэксперты заговорили о том, что он оказался в положении «вне игры». На самом деле это не так. В момент передачи Обляков не забежал за линию офсайда.

Игрок находится в положении «вне игры», если любая часть его головы, тела или ноги находится ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Эпизод матча Россия — Бруней.
Фото Скриншот трансляции

В данном случае ближе к линии ворот команды Брунея находился и мяч, и два игрока гостей (вратарь и тот футболист, который оказался в воротах, но считался находившимся на поле). Никакого офсайда не было.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
11:0
Бруней

Иван Обляков
Сборная России по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
Стартовал сериал «Молодежка. Новая смена» с Владом Канопка в главной роли
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
Ослабленный наркотиками и болезнями 58-летний Майк Тайсон снова выходит на ринг — ему так нужны деньги?!
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Майк Тайсон дал пощечину Джейку Полу во время стердауна
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Вратарь сборной Брунея Сиафик: «Очень расстроен, что мне забили 11 голов»
Агкацев считает рабочим моментом свой сейв после удара с центра поля в матче с Брунеем
Горшков признался, что поволновался во время удара игрока сборной Брунея с центра поля
Карпин: «Думаете, футболисты совсем тупые? Прекрасно знают, против кого играли. Королями не будут ходить»
Галицкий на трибуне и 11 голов в ворота Брунея: самая крупная победа России в истории
Карпин иронично оценил игру с Брунеем: «После такого результата все будут нас бояться»
Сегодня
Вчера
Неделя