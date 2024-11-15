Сборная России со счетом 11:0 разгромила команду Брунея

Сборная России одержала разгромную победу над национальной командой Брунея — 11:0. Игра прошла в Краснодаре.

Российская сборная превзошла рекорд по голам в одной встрече, который был установлен в июне 2019 года. Тогда россияне разгромили Сан-Марино со счетом 9:0.

У россиян в этом матче голами отметились Иван Обляков (дубль), Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Александр Черников, Алексей Батраков и Арсен Адамов. На счету брунейского защитника Нура Отмана автогол.

Сборная России одержала четвертую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне в гостях Белоруссию (4:0), а в сентябре на выезде Вьетнам (3:0).

19 ноября команда Валерия Карпина в Волгограде сыграет с Сирией.

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.