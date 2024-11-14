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Сегодня, 19:00

Россия — Бруней: время начала и где смотреть матч

В пятницу Россия и Бруней встретятся в товарищеском матче
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Валерий Карпин и тренерский штаб сборной России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сборная России встретится с Брунеем в товарищеском матче в пятницу, 15 ноября. Игра пройдет на «Арене Краснодар» и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру России и Брунея покажут канал и сайт «Матч ТВ», трансляция начнется за час до встречи и будет также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» в окне ретрансляции федерального канала.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Бруней. С ключевыми событиями и результатом игры можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Товарищеские матчи.
15 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Россия
Бруней

В 2024 году Россия провела три товарищеских матча: в марте обыграла Сербию в Москве (4:0), в июне — Белоруссию в Минске (4:0), в сентябре — Вьетнам в Ханое (3:0).

Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу

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