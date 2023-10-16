Матч между сборными России и Чехии в финальном турнире чемпионата Европы (Евро 2012) состоялся 8 июня 2012 года.

Матч прошел в Вроцлаве (Польша) на «Городском стадионе». Игра завершилась победой российской команды со счетом 4:1. Видео голов и лучших моментов опубликовано в обзоре на YouTube.



Счет голам России на Евро-2012 открыл Дзагоев, который на 10-й минуте сыграл на добивании после неудачной попытки Кержакова. Второй мяч провел Широков после передачи Аршавина.

Чехи провели один мяч после перерыва: Пиларж при выходе обвел не ставшего фолить Малафеева и поразил ворота. В концовке матча россияне довели счет до разгромного: сначала Павлюченко ассистировал Дзагоеву, а затем забил сам ударом в девятку ворот Чеха.

Чемпионат Европы 2012. Группа А

Чехия — Россия — 1:4 (0:2)

Голы: Дзагоев, 15 (0:1). Широков, 24 (0:2). Пиларж, 52 (1:2). Дзагоев, 79 (1:3). Павлюченко, 82 (1:4).

Чехия: Чех, Гебре Селасси, Губник, Сивок, Кадлец, Пиларж, Плашил, Росицки, Ирачек (Петржела, 76), Резек (Хюбшман, 46), Барош (Лафата, 85).

Россия: Малафеев, Анюков, А.Березуцкий, Игнашевич, Жирков, Широков, Денисов, Зырянов, Дзагоев (Кокорин, 85), Кержаков (Павлюченко, 73), Аршавин.

8 июня 2012 года.. Вроцлав. Городской стадион. 40 803 зрителя.

«Опять никто не ждал! Опять в нас никто не верит! Видите, всем на зло все делаем. Чтобы было плохо всем тем, кто в нас не верит. (Улыбается.) Мы же готовились к этому. Видите, сегодня все залетало — вот и получилось», — сказал после матча Роман Павлюченко.

«А чему радоваться? Только первую игру провели. Первый матч можно сыграть, а потом уехать отсюда. Не можно, а нужно не улететь в «космос». Ничего такого не произошло. Мы просто реализовали свои моменты, в конце повезло. Можно было и 2:1 сыграть», — сказал Роман Широков.