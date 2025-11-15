Сегодня, 18:30
Полузащитник сборной России Иван Обляков получил травму в первом тайме BetBoom товарищеского матча с Чили.
Хавбек ЦСКА упал на спину после верховой борьбы за мяч. На 25-й минуте его заменил полузащитник Алексей Батраков.
В 15 матчах сезона РПЛ-2025/26 27-летний Обляков забил 5 мячей и сделал 4 голевых паса.
ЦСКА в первом матче после паузы на игры сборных 22 ноября на выезде сыграет со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи россиян с чилийцами в Сочи.
ValeraK
"О! Б Л Я!!))
15.11.2025