Сегодня, 18:30

Россия — Чили: Обляков получил повреждение, его заменил Батраков

Руслан Минаев
Иван Обляков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник сборной России Иван Обляков получил травму в первом тайме BetBoom товарищеского матча с Чили.

Хавбек ЦСКА упал на спину после верховой борьбы за мяч. На 25-й минуте его заменил полузащитник Алексей Батраков.

В 15 матчах сезона РПЛ-2025/26 27-летний Обляков забил 5 мячей и сделал 4 голевых паса.

ЦСКА в первом матче после паузы на игры сборных 22 ноября на выезде сыграет со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи россиян с чилийцами в Сочи.

Россия&nbsp;&mdash; Чили.Россия — Чили: онлайн-трансляция матча в Сочи
2

  • ValeraK

    "О! Б Л Я!!))

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Иван Обляков
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Карпин назвал матч с Катаром лучшим в 2025 году
    Карпин — о состоянии Облякова: «От удара защемило нерв. Как отпустит — сможет играть»
    Головин: «Россия играла лучше, чем Чили. Но совершили две грубые ошибки»
    Карпин: «В матче с Чили не получилось не допустить ошибок в обороне»
    Тенденция: Карпин снова выпустил в основе сборной сразу пять игроков ЦСКА, и Обляков травмировался. Повлияет ли это на дерби со «Спартаком»?
    Бевеев — о поражении от Чили: «Из-за ошибок пропустили два гола»
