Россия — Чили: Обляков получил повреждение, его заменил Батраков

Полузащитник сборной России Иван Обляков получил травму в первом тайме BetBoom товарищеского матча с Чили.

Хавбек ЦСКА упал на спину после верховой борьбы за мяч. На 25-й минуте его заменил полузащитник Алексей Батраков.

В 15 матчах сезона РПЛ-2025/26 27-летний Обляков забил 5 мячей и сделал 4 голевых паса.

ЦСКА в первом матче после паузы на игры сборных 22 ноября на выезде сыграет со «Спартаком» в 16-м туре РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи россиян с чилийцами в Сочи.