Сегодня, 15:15

Россия — Чили: онлайн-трансляция матча сборной

Товарищеский матч между Россией и Чили пройдет в Сочи 15 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России проводит товарищескую игру с Чили на стадионе «Фишт» в Сочи в субботу, 15 ноября. Стартовый свисток — в 18.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)
Россия
0:2
Чили

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи россиян с чилийцами. С ключевыми событиями и результатом игры Россия — Чили можно заодно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире BetBoom матч России и Чили транслируют каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира. Начало трансляции на федеральном канале — в 17.00 мск.

Россия&nbsp;&mdash; Чили.Россия — Чили: онлайн-трансляция матча в Сочи

Этот матч станет вторым в истории между сборными России и Чили. Первый состоялся 9 июня 2017 года в Москве, завершился со счетом 1:1 и также носил статус товарищеского матча.

1

  • !100% Инсайды>

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Карпин назвал матч с Катаром лучшим в 2025 году
    Карпин — о состоянии Облякова: «От удара защемило нерв. Как отпустит — сможет играть»
    Головин: «Россия играла лучше, чем Чили. Но совершили две грубые ошибки»
    Карпин: «В матче с Чили не получилось не допустить ошибок в обороне»
    Тенденция: Карпин снова выпустил в основе сборной сразу пять игроков ЦСКА, и Обляков травмировался. Повлияет ли это на дерби со «Спартаком»?
    Бевеев — о поражении от Чили: «Из-за ошибок пропустили два гола»
