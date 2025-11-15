Россия уступила Чили в Сочи и потерпела первое поражение с 2021 года

Сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.
У южноамериканцев голы забили Гонсало Тапия и Бен Бреретон Диас.
У российской сборной травму получил Иван Обляков — на 25-й минуте его заменил Алексей Батраков.
Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).
Генри Морган
Надо играть с сильными командами. Надо быть в курсе, какая ситуация, что со сборной, что с клубами, в реальности. Чтобы возвращение в мировой футбол не стало большой и неприятной неожиданностью.
15.11.2025
valentinstukalovstukalov
ЭТО НАШИ ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ,В СЛУЧАЕ ЛИМИТА ,ГДЕ ЕЩЕ ВОЗЬМЕМ ПРИДУМЩИКИ ЛИМИТА ЭТО Я ВАМ ГОВОРЮ
15.11.2025
sergey stepanov
Кто ещё Валерим? Спасибо сборной Чили, матч не смотрел, но по комментариям видно, что играли супер, просто опять не повезло. Тренер опять обвинит в испуге игроков!
15.11.2025
dinela
Гоните Пуделя отовсюду!Это фуфел,а не тренер!Пижон на бровке,тьфу!
15.11.2025
Millwall82
это второй их бл...дь состав. Второй! Без всяких престарелых Санчесов, все почти из Ю. Америки.
15.11.2025
Rosinant
Любую работу надо делать со смыслом и с любовью.Что же теперь из-за бана не прыгать, не бегать, делать всё спустя рукава? Попробовали бы это посоветовать к примеру Анатолию Тарасову.
15.11.2025
Упёртый русский
Я вот утверждаю, что Чили в следущем отборе будет однозначно выше, чем Перу с Венесуэлой. У Чили классная команда и видна игра, у Перу с Венесуэлой - совсем другой уровень...
15.11.2025
плохокот
В первом мяче Дивеев трижды ошибся. Сначала передача перехваченная, потом проиграл борьбу за мяч, и в конце не смог накрыть удар, мяч между ног прошел Многовато для одного эпизода.
15.11.2025
Knockouter
Согласен! Раздражает и мешает смотреть футбол эти дурацкие вью с запасными игроками!. И сразу через несколько секунд после финального свистка, бегом несут сцену и включают музыку! Это все элементы Betboom товарищеских матчей Betboom сборной России!
15.11.2025
ali_baba
позорище :man_facepalming_tone1:
15.11.2025
Millwall82
сейчас это последняя команда отбора. Которая приезжает в Россию вторым составом. Последняя, подчеркиваю. Какая нах копа сейчас?) анекдот. А вот от бразилов и аргов принимают по самые помидоры.
15.11.2025
Генри Морган
Нынешняя Германия сильно напоминает сборную России времён Черчесова. У немцев всё же слабое поколение. Соответственно, сборная Германии проседает.
15.11.2025
IQ-87%
Консультантом по энергетикам-тогда ни кто не сумеет дать нашим мальчикам слабительное пойло
15.11.2025
футбол это спорт
Если бы только подсел, он еще и бедром боднул. А потом Агкацеву на скорости двинул плечом в ключицу или шею.
15.11.2025
Berkut-7
4 гоад ставит уже игру? сколько ещё времени надо лет 15ть хватит?
15.11.2025
Генри Морган
Есть такой момент. Что-то сломалось.
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Слабый тренер!
15.11.2025
плохокот
Тут даже тренер не при чем Азбука. Нельзя выносить через игрока .Отскок штука непредсказуемая.
15.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Нужно наигрывать давно, если бы мы играли в отборе. Судя по тому, что происходит, мы ещё не скоро вернемся, и вернемся ли вообще....Так что - это всё тренировка длительная. Ещё много игроков через сборную пройдут.
15.11.2025
Генри Морган
Объективно спорно. Что вы будете делать с этим основным составом? К чему готовиться? Бан международный, если и снимут, то сильно нескоро. Ну и?:face_with_monocle:
15.11.2025
alex.smotroff
Такое ощущение будто играло Динамо
15.11.2025
Dim7111
Как бросить Динамо, там зарплата больше?!
15.11.2025
lvb
Вспомним как было при СССР, 60-80-е,даже когда клубов было НЕ 16 а иногда поболе, от 17 до 22. Начинали сезон, усредненно во второй половине марта и заканчивали до 25 ноября, ПО-ЛЮБОМУ! Далее игроки , кроме команд участвоваших в ЕК, уходили на перерыв. Игрокам давали 3 недели отдыха и уже к 20 декабря клубы выезжали на первый сбор. Обычно ЧПК и Средняя Азия. Потом возвращались домой, работали на своих базах, в основном "физика" и после 20-25 января опять выезд на юга. Наиграть что-то на тогдашних полях было физически невозможно, поэтому бегали и пытались играть двусторонки на каких-то колхозных полях. Например.. Регион Сочи 1. Метревели 2. "Гаревое" запасное, Метревели 3. 2 стадиона в Хосте, "Локо" и малое поле , кажется 90Х60 4. Адлер. 3 поля , одно в центре города, оно до сих пор "живое")). И два в совхозах, например "Южные культуры". Летом был перерыв, 10-16 дней подтягивали "физику", игроки бы "на ходу". Пора вернуться к "весна-осень".
15.11.2025
Генри Морган
Объективно - слабая игра. В створ ворота попали 2 раза из 15. Чилийцы дважды из чётырёх и два мяча забили. Это признак класса. Много пустой беготни, сумбура. Куда-то торопились. Куда? Зачем? Игра рваная, без каких-либо проблесков. Системные ошибки в обороне, похожие на ошибки в "Динамо". Карпин не в состоянии найти хотя бы одного сильного защитника? Растерялись в начале, когда стало понятно, что чилийцы будут играть жёстко. По судейству. Решения арбитра тоже вызывали вопросы. Тапиа должен был удалён по совокупности деяний, ещё до того, как забил первый мяч в ворота сборной России. Но, проиграла Россия не из-за судьи. Из-за своей невнятной игры. Пик формы Россия прошла. В связи с матчами с Перу и Чили возник один вопрос. Что это такое? Это традиционный ноябрьский спад или это снижение общего уровня российского футбола из-за бана на международной арене? А может, сразу, и то, и другое? :thinking: Матч с Перу был получше. Ожидал большего, потому что Сочи.
15.11.2025
Пан Юзеф
И ты отыпись, серость. Иначе как бы тебе не сесть на старости лет.
15.11.2025
кампо
Вообще пофиг результаты в товарняках. Пусть игру ставит, пока есть время, ато ведь потом опять скажет, что не успел.
15.11.2025
IQ-87%
А сейчас перестали-зря -это дискредитация
15.11.2025
Инта
Вера, без Надежды и Любви не уйдёт! ))
15.11.2025
Garik Krymsky
Не нужен он в ЦСКА! Пусть в свой Спартак чешет!
15.11.2025
Секир-башка
Считал и считаю, что совмещение в сборной и клубе - большое зло. И там течет, и здесь накрывать стало.
15.11.2025
Gofman
Впервые за 4 года более-менее средний соперник у России. Который занял последнее место в латинской америки в группе. Ну так себе результат конечно. Сегодня были разгромлены т.к пенальти было.
15.11.2025
Сергей Васин
Может скрестить ротенберга с карпиным?
15.11.2025
плохокот
Игроки собраны были неплохие. Сыгранности нет.
15.11.2025
сергей карасёв
псж напугали выстрелом с 30 метров...а тут защита обалдела, что на неё слегка надавили...ну хоть вернулись с небес на землю...
15.11.2025
Излучение Гаврилова-Черенкова
Зима - не наш сезон. А сегодня снег выпал в Москве, значит, началась зима.
15.11.2025
Garik Krymsky
С таким физруком во главе сборной каких результатов еще ожидать?
15.11.2025
МАО
Да не голы и были
15.11.2025
МАО
Бей бандеровскую сволочь до последнего патрона!
15.11.2025
МАО
Дак ты вражина...
15.11.2025
ho-shi-minbaldanov
Несыгранность состава, т. к. эти бесконечные перетасовки игроков и прочее, полностью отсутствует костяк команды ( фундамент), на котором строится вся игра. До этого мы играли как бы в потешные игры, и через сборную прошла куча игроков, а толковых так и не набрали на игру с более менее серьёзным соперников... Все эти эксперименты Карина разбились "о перец Чили"
15.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Надо признать, что при весьма средних тренерских возможностях, Валера на этом поприще собирает валюту.
15.11.2025
Излучение Гаврилова-Черенкова
Надо было Сочи вместо сборной ставить...
15.11.2025
Адекватный спартач
Валера, Валера! Как над Парижем фанера, Летит в дыру вся карьера...
15.11.2025
Dmitriy Nekrasov
А что тут удивляться? Миллионеры они все, да ещё им здесь венки победителей на голову одели. Им пахать нужно, но это не СССР, где идея была. Нет у них стремления развиваться.
15.11.2025
Врн36
В том то и дело, что оборона должна быть стабильной. Надо наигрывать какаю то основу..А у Валеры 23 игры и всегда разные игроки
15.11.2025
Симон Вирсаладзе
Да тут и тыщу легко
15.11.2025
МАО
Сначала застрелиться, потом обосраться. Затем уволиться.
15.11.2025
Don2
Очередная шняга ни о чём... Бездарь, млядь, тебя ещё не удавили за твою дежурную безвкусицу на этом говно-чате?!.. Скоро будешь жёстко откуярен в собственном подъезде, старый недоёпаный примитив, чтоб в дальнейшем больше не мозолил глаза своими подобными бездарными высерами... Короче, ты меня услышал, жалкий говножуй! Смеялся.
15.11.2025
Сергей Васин
Прилюдно)))))))))
15.11.2025
Slim Tallers
Как вам игра Батракова,которого Бубен отправляет в Реал или Барселону?! Гюлер,говорит,говно,а Батраков супер. В двух матчах мы увидели этот супер. Говоря словами из Иронии судьбы "какая гадость эта ваша заливная рыба"
15.11.2025
the gathering !
где Нарва, там Ивангород!
15.11.2025
Max Stch
Упадок после триумфов. В Чили перестраивают сборную и ищут тренера
15.11.2025
плохокот
Он уже сделал. " Итог хороший".
15.11.2025
Alexander Zhukov
Комментаторы правы. Наши играли хорошо. Но кто же знал... что соперник сыграет намного лучше.
15.11.2025
Сергей Васин
Я же говорил вчера,что играть с Чили должны Сочи,которая разнесла перуанцев 5:1 ,а не команда карпина!!!
15.11.2025
Аристарх
Гнать этого Карпина из сборной надо. Да и из Динамо тоже. Этот тренер ниже даже среднего уровня!
15.11.2025
курганец
Второй гол тренерский. Если запрещаешь выносы, подбирай соответствующих игроков, а не переучивай взрослых мужиков, которых в ДЮСШ учили не возить мяч по штрафной, а выбивать подальше. Ну и игровой интеллект должен присутствовать, чтоб бить не в прессингующего соперника, а в сторону.
15.11.2025
-S_P_A_R_T_A_K-
эти сборные показали всем какой карпуша теренер, за это им огромное спасибо, ибо нечего петь дифирамбы нулевому тренеришке.
15.11.2025
tatarin
Во-во, и веру пускай с собой забирает! )))
15.11.2025
the gathering !
ну эти две сборные за наши бабки хотябы в футбол играли. за это им спасибо. в отличие от африканских сборных, которые на поле потренироваться выходили
15.11.2025
Rosinant
Работа тренера, это не искусство составления пёстрых букетов. Идеал тренера, это бордер-колли, которой одного взгляда достаточно, чтобы любой баран понял, куда надо бежать. За столько лет работы Валера так и не определился с кем играть и как играть. Недаром сборную, не иначе как "сбродной" называют.
15.11.2025
За спорт!
Даёшь пятсот комментов!
15.11.2025
Аристарх
Конечно, чтобы продолжить беспроигрышную серию. А потом и с островами Тонга Тонга.
15.11.2025
RobertH
И это не та Чили, что с Саморано, или с Алексисом Санчесом. Уверен, что Балтика Талалаева чилийцев сегодняшних сделала бы!
15.11.2025
Alexander Zhukov
Наши защитники никогда не играли против толковых форвардов
15.11.2025
За спорт!
Что делать, как вырастить мессий и роналд в стране, чтоб поднять уровень?
15.11.2025
Adiоs Amigos R
Заманивают.
15.11.2025
Dmitriy Nekrasov
В ЦСКА его! Вторым тренером на стажировку!
15.11.2025
Adiоs Amigos R
Для Кругового. И он его уже озвучил после матча.
15.11.2025
Упёртый русский
Чудак, основа, которая играла тогда - уже на пенсии. Сейчас новая молодая сборная - основа именно эта. В следущем отборе 0-5 не будет. Да и не так давно эта по названию команда чуть не заставила Месси карьеру в сборной Аргентины завершить без трофеев - помнишь такое?
15.11.2025
Dron56
Валера ! В интересах Сборной бросай Динамо ! Концентрируйся на Сборной а то у тебя там и там полный шмак.
15.11.2025
рustot
так что с кудесниками мяча? Аргентина вон свой товарняк 2-0 выиграла.
15.11.2025
Berkut-7
И будем дном дальше, потмоу чтов России нету футбола , есть его имитация .
15.11.2025
skrudg
То же и Динамо ...
15.11.2025
Инта
Что в сборной, что в Динамо - Валера обвалерился, плывёт по всем фронтам.
15.11.2025
Реалист-правдоруб
Бетбум не предупредил наших что в этот раз не получилось договориться)
15.11.2025
the gathering !
умяров одни неточные пасы и обрезы. самому то умярову это нравится, интересно. сидел бы на базе в тарасовке и передачи отрабатывал
15.11.2025
А где Субулька?
нет. женский голос есть женский голос, да она сама по себе тоже весьма.
15.11.2025
Dron56
Плюшевая Сборная , Оловянный тренер играли если верить корреспондентам СЭ со сборной которя была последней в отборе на чемпионат мира, в которой идет перестройка и к нам приехал второй или третий состав, зачем нам такой футбол ?
15.11.2025
199
Ну чего посыпать голову пеплом. Вчера немцы еле еле с Андорой справились. Когда нет стимула -совсем другая игра. Посмотрите статистику-Чили вторая балтика по грубости.
15.11.2025
tatarin
Для Валеры текст писАл? Очень убедительно.
15.11.2025
Пан Юзеф
Он в свои ворота будет забивать.))
15.11.2025
alex111
Самая слабая сборная в Южной Америке и такое фиаско! Есть ещё желание сыграть с ТОПами из этого континента? Мне одному не смешно и очень грустно? Не сборная , а каравансарай, позорище !
15.11.2025
Аристарх
Неужели никому непонятно, что Карпин - это не тренер для сборной. Надо как можно быстрей убрать его из сборной. У нас есть очень хорошие тренеры: Михаил Галактионов (Локомотив) и Андрей Талалаев (Балтика). Карпину до них далеко.
15.11.2025
Солёный
Как можно угробить то, чего не было.
15.11.2025
Пан Юзеф
Защитником, панове!
15.11.2025
Андрей
чего ждали.всего доброго
15.11.2025
skrudg
Перу 1:1, Чили 0:2 ... Предпоследнее и последнее места в квалификации Южной Америки к ЧМ... А Вы говорите поучиться у Аргентины, Бразилии
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
ВАШ ТРЕНЕР ВИНОВАТ! Карпин - динамовец!
15.11.2025
nikvp
Звезды РПЛовского разлива (Батраков, Глушенков, Кисляк) показали свою настоящуюю состоятельность.
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Вам специально нужно знак выставлять с - сарказм? Я полагал, что вы улавливаете иронию, Слим.
15.11.2025
Aprel
Эту власть Газовой гидры, нужно гнать палками! :confused::weary::pensive:
15.11.2025
Berkut-7
ТО есть , если победы в товарняках это считается, а если поражение , то не считается? удобно .
15.11.2025
Slim Tallers
Чилиец подсел под Облякова. Это не грубость,а обычное нарушение правил. Зато, за удар локтем в лицо, гастарбайтер показал вместо красной жёлтую Фомину. И Валера тут же Фомина заменил.
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Как порядочный человек Карпин должен - застрелиться, вернее обосраться!
15.11.2025
Упёртый русский
Заняла совсем другая команда. Там убрали ветеранов и взяли новых игроков и тренеров. Чили не так давно КЮА брала, обыгрывая Месси с Аргентиной. Последнее место - случайность, больше такого не будет.
15.11.2025
Irzhi Korn
похоже это полный декарт-дебланш - неужто его буду ждать в клубе???
15.11.2025
Zuschauer
Если Боливия хуже Чили, какого хрена мы их обыграли 3:0?
15.11.2025
Динамов
Уровень футбола в России это даже не дно, где раки живут, а уровень поддонных отложений, где живут микробы.
15.11.2025
55555....
Шанс для Сомали?
15.11.2025
Фобия
Интересно, за это позорище кто-то ответит? Нет, не за игру, а за ПРОВОРОВАННЫЕ народные денежки на какие-то тренировки с африканскими племенами?! Или, как это у чекистов водится; виноватых среди своих бандитов, бездарей и дегенератов, просто нет!?:confused::money_mouth::zany_face:
15.11.2025
Saiga-спринтер
Пан, предлагаю в сборнуб Степашина .. ему никто забить не посмеет .. Ибо был бы имярек, а статья УК найдется.
15.11.2025
the gathering !
солистка Забияка если лицо и тело не видеть, ориентироваться только на слух, то можно подумать что поет транс
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Ему ещё не сказали что можно совмещать клуб и сборную с такими зарплатами!
15.11.2025
knight templar
Эх испортили статистику, до мирового рекорда было недалеко. Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед и 7 ничьих! Надо было дальше играть только с кубами, боливинями и папуа-новыми гвинеями
15.11.2025
petrovich56
А Буркина-Фасо так и не сыграли...
15.11.2025
199
Б...дь! Мы что разный футбол смотрели. Посмотри статистику, а потом п...ди.Чили-это вторая балтика по нарушениям. А наша защита сегодня и воротчик клоуны. Команда играет четыре года без стимула.
15.11.2025
Анкль Бэнксий_
До чего же ты гнусавый мерзок...
15.11.2025
Иван
проСерия сегодня была
15.11.2025
-S_P_A_R_T_A_K-
нее, он Эстляндии товарищ, пусть там и тренерует.
15.11.2025
ГлавПатриот
C мая месяца Сомали просится сыграть с нами. Есть шанс восстановить статус-кво))
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Это - грязная инсинуация! Мы оспорим протокол матча, оскопим судью и оэскобарим авторов этих, типа, голов.
15.11.2025
petrovich56
надо было играть с Буркина-Фасо...
15.11.2025
Max Stch
Нас держут за дураков В.Карпин
15.11.2025
Владимир Шикалев
А Чили заняла последнее место из 10 к отбору на ЧМ. Перу 9. И кто возмущался, что нас не допустили к отбору?
15.11.2025
authentiction
Дюков: Кредит доверия Карпину не исчерпан. А зря. Гнать его отовсюду. Может хватит играть всё время разными составами? Комличенко в сборной - это пиз...ц!
15.11.2025
Солёный
Так и у сборной нет ни целей, ни задач, ничего... собираются для показухи и ВКД РФС... для этого ни основного состава, ни основных игроков не нужно ... и это понимают все... думается, что если сборную законсервируют, то никто и не опечалится...
15.11.2025
Иван
честно, все равно. не смотрел ни одной игры после 22 года, и не собираюсь
15.11.2025
Пан Юзеф
Отыпись, падаль.
15.11.2025
strocko
Пригласили бы Аргентину , Бразилию , Уругвай . Поучились бы .
15.11.2025
Millwall82
чего-чего? Им бразилы и арги сейчас отгружают по 3-0 и 5-0. Основе подчеркиваю, а не второму составу.
15.11.2025
55555....
Пля,в сборной Чили аж два валеры....
15.11.2025
igorlvov
Дюковщина во всей красе! ТЬФУ
15.11.2025
oleg ves
Валера, как тебе перец Чили? Жгучий?
15.11.2025
Slim Tallers
Подходов не было. Был случайный удар Глушенкова,и пара отскоков. В одном из которых был удар головой (я уже забыл кого,когда нап чуть не дотянулся). Но это не в результате каких-то осмысленных комбинаций.
15.11.2025
Lars Berger
Налила тебе твоя бабка стакан за поражение нашей сборной, старая русофобская сволочь?)
15.11.2025
Listerman
набрал неумех --неужели не видит глубже --это все из цска --это сброд мусор
15.11.2025
allerc
Сколько веревочке ни виться....
15.11.2025
Magirus
Вратарём?
15.11.2025
Berkut-7
Валера, почему зулусов 4 годы обыгрываешь,но приехала первая сборная знакомая с футболом и сразу 0-2 отгрузили и страна в трауре , ты же страну к великим победам приучил?))
15.11.2025
garikdubkoff
Я так понимаю что поле в Сочи было ещё хуже чем в Петербурге . Сборная Перу проиграла команде Сочи , идущей на последнем месте в РФПЛ . Сочи играет лучше чем сборная ? Оба гола привезли себе сами . Валера верим . Верим что наконец то уйдёшь .
15.11.2025
МАО
Не сильнее индивидуально. Но у нас есть Дивеев, Бевеев, Умяров .. эти конечно днари.
15.11.2025
Отжогин
И не только. Умение создавать голы "на ровном месте" - признак класса. Наши его не показали. Прессинг сб. России обозначала, а соперник организовывал. Потому и казалось, будто перед нашими глухая стена, которую пробить можно, разве если, "Градом" из зоны СВО. А уж пасы и удары по воротам - это наша вечная катастрофа.
15.11.2025
the gathering !
ну и неправильно ожидать от них, что играя пешком в рпл 30 матчей в году они выйдут в одном матче и сделают разницу. им как минимум надо в лиге чемпионов обкататься, чтоб выйди на другой уровень
15.11.2025
Влад
Вся команда поставила на Чили.
15.11.2025
Listerman
карпин по полной обсирается --в прибалтике уже дом куплен --для побега ..проходимец
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Получат. Не сомневайтесь. Все в Атакаме жить будут. Лояльные нам - в Арика и Икике.
15.11.2025
rams
А чё собственно случилось то???Судье спасибо,что "спас" от разгрома...Вот и всё!!!!
15.11.2025
Упёртый русский
У Чили отличная команда, факт. Я бы сказал, лучшая из всех, с которыми играли. Чёткая игра от обороны и использование ошибок соперников. Игра в стиле Атлетико Симеоне. Они в таком стиле Аргентину с Месси и Бразилию возили в своё время, не мы одни такие. (в других составах, понятно). Новая команда с молодыми приличными игроками, у них хорошая перспектива. Молодцы! Наши сыграли лучше, чем с Перу. Были моменты, но решили наши ошибки. Хороший опыт, отличная тренировка на настоящий момент...
15.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Может Дегтярев?
15.11.2025
protch
Многие знают рок-оперу "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", написанную Алексеем Рыбниковым по кантате Пабло Неруды в прекрасном переводе Павла Грушко. В самом ее начале хор исполняет «В школе с детства нас учили, Нет страны прекрасней Чили...» Так вот, я совершенно не согласен ни с Рыбниковым, ни с Нерудой, ни с Грушко.
15.11.2025
oleg ves
можно подумать, у нас есть более классные защитники, но Карпин их не выхывает
15.11.2025
kolos249
Свинья, иди мрий над сбродной Украдины!
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
СПАРТАК ВЕРИТ - ВАЛЕРИТ! ПУСТЬ ИДЁТ В СПАРТАК!
15.11.2025
Spartak-Online
Откуда ты мою фамилию знаешь))) третью ...
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Батюшка, вы подались к обновленцам?!
15.11.2025
МАО
Что за руйня творится ? Комменты сами собой разбегаются,плюсы не ставятся. Игра гавно. Вечер не задался
15.11.2025
knight templar
Эх не надо было команде валерки играть с Чили. Есть же кубы и боливии, кого всухую можно обыгрывать.
15.11.2025
Listerman
Карпин --всю конюшню на позор выставил --цска это дно ..а он в сборную..--дурак
15.11.2025
Rastan
..."Итоги по сезону хорошие!", заявил Карпин в интервью после матча.
15.11.2025
rusak1
Гнать надо Карпина, динамо развалил, назовите основной состав сборной- его просто нет, просто толпа, хотя большенство сильные игроки. Но нет Валера все эти годы экспериментирует с составом. Как игрок был средний , как тренер-О
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Оккультисты с Говнярки прошлись по Валерону!
15.11.2025
igorlvov
Эхе хех Валера! Но нет худо без добра! Этот год надесь тебе и самому показал, что тренер из тебя как из говна пуля! :) Завязывал бы ты с этим боловством! Попробуй найти себя в другой профессии!? Например разносчик пиццы! В движении и опять же на свежем воздухе:)))
15.11.2025
Adiоs Amigos R
Поделюсь и я впечатлениями. После игры осталось, какое то щемящее чувство непреходящей гадливости и жуткой несправедливости. Тупая , примитивная, обученная только подкарауливать чужие ошибки команда, выигрывает и становится триумфатором. Команда, которая весь матч, тупо убивало саму игру - ликует и принимает поздравления. Команда за весь матч не создавшая ни одной 2-х ходовой комбинации, получает победу, а те кто творил и рассыпал десятки изящных комбинаций , наслаждавших глаз и душу истинных ценителей футбола, остаются ни с чем!! Очень обидно!! Чили, как отвратительные и омерзительные гиены в дикой природе. Сами охотится не умеют, а нападают стаей , на мужественных , ловких , изящных красавцев гепардов , леопардов, тигров и даже львов, чтобы своей отвратительной шоблой отобрать у тех завоеванную их трудом и мастерством, добычу. Зрелище препротивнейшее. Но ничего не поделаешь, так устроен мир! Так и здесь. Препротивная игра, а добыча у ГИЕН!!! Очень противно!
15.11.2025
Zuschauer
Комментаторы Матч ТВ раздражали больше чем медлительность нашей сборной. Ну нафиг не нужны эти вью с запасными во время игры. Зритель хочет видеть футбол, а не слушать косноязычную чушь от "корров" и футболёров.
15.11.2025
bothof
Просто за два матча узнали свой истинный уровень и уровень распиаренных журналюгами "звёзд"-Батракова,Глушенкова,Тюкавина,ну и прчих подзвёздников.Особенно "блистал"лучший игрок чемпионата водокачки Батраков!Постоянные пасы назад,и ни одного обострения!В Барселону его!Он перерос наш чемп!
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Роман - это нынче имя)) Бориса у них не было в команде?
15.11.2025
Stranger in the Night
Позорище... и кому продули. Нынешним аутсайдерам)) Постыдные миллионеры и понты. Ну. теперь на землю слегка опустятся. Полезно.
15.11.2025
Max Stch
какой то мамкин пирожок вышел
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
ЛЕВБЕРДОНСКИЕ КОЛДУНЫ ПРОКЛЯЛИ ПРЕДАТЕЛЯ!
15.11.2025
Alexander Zhukov
А как наши своего вратаря подставили. У себя в клубе с ним так не поступали свои.
15.11.2025
Skorz.
Тему с поливкой газона , можно продолжать и даже расширить !)) А между тем , к нам приехала Сборная Чили , на сегодняшний день , совершенно средняя команда , без звезд .....но , однозначно знающая , как играть в футбол ! Эта команда , просто натянула нашу Сборную и все . Карпин собрал незнающий , как играть .....цыганский табор и коментатор не выдержал )))))-Карпин , не доволен , как защищаются игроки ! Кто и кем , /имея ввиду нас / должен быть недоволен ??? А вопрос из телеящика ? про костяк Сборной !) Мол , где он ? Пусть читают коменты в СЭ , там все расписано ). Либо мы , возвращаемся в сладкое Брунейское прошлое /11:0/ , либо нас в реальном будущем , будут нести без остановок 0:2 !
15.11.2025
Berkut-7
И только Валера с растопыренными руками по бровке круги наворачивает ахаха))
15.11.2025
Millwall82
ну-ну, это второй состав был. Без всяких Санчесов. 80% играет в Ю. Америке. И это слабейшая сборная Ю. Америки в отборе. Даже хуже сранной Венесуэлы, Перу, Боливии. А когда-то брали копу.
15.11.2025
DemolisherAjax
Буду краток- это было дно :)
15.11.2025
Lars Berger
Почините сайт, инсайдеры-вредители СЭ! Это - скотство. Нехрен вякать на поля в Самаре и Санкт-Петербурге, если три кнопки у себя починить не можете! Почините сайт, инсайдеры хреновы!
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
ФЕДОРИЩЕВ КАРПИНУ - ЧТО ЭТО?! СБОРНАЯ РОССИИ! УВОЛЕН НА Х...Й!
15.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Вот тут многиеВалеру критикуют. А если вот так разобраться, то в защите за 2 матча он практически всех основных игроков РПЛ выпустил. Кого он не взял? И все они - низкой квалификации. Умяров в двух матчах просто отвратительно играет, Батраков - физика на нуле. Кисляк может бегать в таком темпе только 70 минут. Фомин? Так себе. Выделялись желанием Круговой, Бивеев, Глушенков. Ну и Головин - мастер работы с мячом. Тюкавин - не в форме...
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Ну, уж вчистую... Были подходы.
15.11.2025
Sasha Sasha
Валере пора на покой,что в сборной,что в клубе
15.11.2025
Magirus
Победа за нами. В единстве наша сила. Мы верим, мы знаем, Чилийских фашистов, Глубокая ждёт могила!
15.11.2025
Вася Сидоров
Оступились, бывает у всех. Но не забывайте про Серию. Россия безусловно элитная сборная.
15.11.2025
the gathering !
Помнится матчи чилийцев на ЧМ -14 в Бразилии. Особенно матч против Испанцев 2-0. Там чилийцы были низкорослые, коренастые, краснокожие - настоящее потомки индейцев Латинской Америки. В сегодняшнем матче ни одного такого не видел. Это была сборная Чили составленная из европейских игроков? Ну точно не первая сборная
15.11.2025
Djin Ignatov
Этот ВОПРОС сам ПРОКРИЧАЛ на ВСЮ страну !!!! Кто держит Занзибара в Динамо , которое он по сути уже угробил !!! Кто назначил его в сборную и держит там ? С командой которая заняла предпоследнее место мы не смогли сыграть !! Сотни бездарных игроков каждую игру он тасует как шулер , показывая что вроде он ТРЕНЕР !!! Посмотрите кого он тренировал ? Везде результат один - ВЫШВЫРИВАЛИ как ненужный и лишний предмет ! Домой ! К теткам , бабкам , куклам ..... !! Гусарская баллада !
15.11.2025
-S_P_A_R_T_A_K-
А эти в студии составы выбирали, г...но ваши составы, дивеевы, батраковы , умяровы итд.
15.11.2025
AнaлoГoвнет
А верещали, что на чилле
15.11.2025
hottie
Для чего состав наигрывать? Чтобы дальше Брунеи и Вьетнамы снова обыгрывать?
15.11.2025
хурма(сельдерей)
причем тут Валера чилийцы индивидуально на порядок сильнее все единоборства они выигрывали вчистую
15.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Да...им стыдно, что не едут на ЧМ...
15.11.2025
Russpiel
Дивеев, Бевеев, Карпеев ...
15.11.2025
Pimen
С 21 года, говоришь, не проигрывала сборная? Прошу огласить весь список побежденных команд. Есть ли среди них хоть одна сборная уровня Чили? Отлучение от мирового футбола чем дольше, тем печальнее для наших молодых ребят, варящихся в соку РПЛ.
15.11.2025
Max Stch
Супруга Валерия Карпина опровергла информацию о его возможном переезде в Эстонию
15.11.2025
Вася Сидоров
Проиграли последней команде ЮА, да еще и слабленной отсутствием Саласа и Саморано. Головокружение от успехов случилось.
15.11.2025
Lars Berger
Кисляк - молодец!
15.11.2025
Заполярье
Позорище! Позорище! Позорище! Слава чекистам-миллиардерам, истинным инагентам, изменникам Родины, казнокрадам и лжецам! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relaxed:?
15.11.2025
кампо
Проиграли - ничего страшного. Для того и нужны товарняки, чтобы свои проблемы высветить.
15.11.2025
ezoloto
Эх, Валера ... Только намекнул, что Сборная для него важнее, чем Динамо - и такой пассаж... Однако, трудно усидеть на двух стульях !
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Нет уж братец, ему теперь прямая дорога на мостик Спартака!
15.11.2025
Lars Berger
Второй гол в наши ворота - квинтэссенция всей нашей игры в этом матче. Три раза могли вынести, но всё "придумывали" и "придумывали"... Придумали!)
15.11.2025
ФОКСИ
Когда же это бесполезность станет безработным тренером?.....может хватит губить и клубные команды и сборную?.....может эта истеричная тряпка сделает себе харакири?.....
15.11.2025
GeoMaS
Дутые победы с заведомо слабыми соперниками настолько расслабили сборную, что она просто растерялась в игре с более менее равными
15.11.2025
Пан Юзеф
На санкции против Чили.
15.11.2025
Berkut-7
ДАвайте лучше со сборной из какого-нибудь африканского племени играть, мы им 20 коров купим ,а они в соломенных трусах с нами в футбол поиграют, а потмо по первому каналу расскажут дикторы , что мы их разгромили 15-0 , Валера лучший в мире, а игроки лучшие в Солнечной системе...и эту схему ещё 4 гоад будем обкатывать на потеху населению.
15.11.2025
PronoMaster
Наши игрули все такие хол?ные. Прически на высоте, отличие от игры.
15.11.2025
36
Ему еще не сказали какие сейчас зарплаты
15.11.2025
igorlvov
Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия:)))) СМЕШНО
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
ВАШИ ОЖИДАНИЯ ДРИЩЩИ -ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!!! НУ И....
15.11.2025
Ботокс007
Что, подонок, скушал?
15.11.2025
Millwall82
ну боюсь что и Андорра с Люксембургом в один момент станут грандами, когда отбор вернется. В Азии оно конечно проще будет, но на любых северных корейцев найдутся южные.
15.11.2025
oleg ves
Хороший спарринг - побольше бы нам таких, а то играют с какими то карликами. И то, что проиграли, неплохо. Будет пища для работы
15.11.2025
Saiga-спринтер
Аутсайдер Южной Америки наглядно указал место весьма средненькой сборной России на её истинное место в ранжире мирового футбола. Клоунский недоучка Дивей привез очередной ляп, которых уже наделал не одну сотню, как его притащили в ЦСКА из Салаватии. Сборные Перу и Чили сдалали свое главное дело - заработали по несколько миллионов у.е. тугриков за согласие сыграть. Других целей у таких заранее проплаченных матчей быть не может, по умолчанию.
15.11.2025
SuperDennis
Это еще пенальти братский судья не поставил за игру рукой Умярова. ВАР бы не пропустил такой момент.
15.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Сборная пугливых пуделей....как то так....
15.11.2025
GeoMaS
Валерий Георгиевич проваливается в пространство между двумя стульями
15.11.2025
mikeV
И каждый раз комментаторы и сами футболисты говорят, что играли неплохо, но вот что-то не так - то поле, то ошибка какая-то... Где они все видят неплохую игру??
15.11.2025
bvp
Обычная говноигра говномячом Жогел. Валера тупой, что этого не понимает, вылетит из-за качества мячей и из Динамо, и из сборной, Коля Писарев без денег останется.
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Привык Валера выигрывать у почтальонов, официантов, порноактёров и чистильщиков бассейнов, а тут на тебе по мордасам - профессиональные футболисты!
15.11.2025
Lexx
С целом и общем, сегодняшняя игра - полная заслуга Карпина. Несмотря на индивидуальные ошибки, игры не было за счет постоянных экспериментов, что привело к отсутствию сыгранного состава, когда игроки интуитивно уже знают где находятся их партнеры по команде
15.11.2025
Кот-матрос
А ещё у нас жалуются, что Балтика грубо играет.:grin:
15.11.2025
hottie
Чилийцы выиграли на чиле у непобедимой сборной России.
15.11.2025
Zuschauer
Так Иван Сергеев тоже вышел только в самом конце. Но у чилийцев всё-таки был Иван с первых минут, хотя и Роман. В итоге, они и победили.
15.11.2025
GeoMaS
Спасибо чилийским проверяльщикам, показавшим истинную сборную России.
15.11.2025
МАО
Чилийцам стыдно за последне место ?
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Именно)) Тепличные соперники могут только поправить статистику чемпиона товарняков. Конкурентоспособность? Не, нас не пускают, мы турниры будущего будем играть здесь и сейчас. И потом. Суп с котом.
15.11.2025
strocko
с пенальти 3-0
15.11.2025
рustot
Мы не смотрели, что там было вообще?
15.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Даже судья-узбек не помог....пендель был чистым....зассал....был бы тогда разгром....
15.11.2025
ole!
Когда нужно было побеждать Карпин со старта выпустил нулевого Фомина и функционально неготового Тюкавина. Получается ротация дороже результата?
15.11.2025
За спорт!
Вставай сам, на ворота, попр?м, или помрём
15.11.2025
IQ-87%
это идет в общем подарочном пакете
15.11.2025
Spartak-Online
пенальти заработал ,в свои ворота ,но его не поставили .Конечно не лучше.
15.11.2025
NF
С Бариновым было бы то же самое...
15.11.2025
Пан Юзеф
Олега Ивановича Романцева - в сборную!
15.11.2025
МАО
Валера! Уволен нах.й
15.11.2025
Max Stch
ждет куда ветер дунет
15.11.2025
AZ
Позорище! Надеюсь, болонку прогонят в Болонию. Ну или хотя бы в Эстонию.))). Серьезно, пора уже Валере перестать мучить Динамо, сборную и себя самого.))). Единственный плюс - наших молодых звездунов на грешнуюЗемлю опустили. Может, хоть на время перестанут петь диферамбы. И пора уже переставать делать из сборной проходной двор.
15.11.2025
36
И это десятая,последняя команда отбора в Южной Америке.Играют все по делу,в атаке и обороне.Должны были громить нас.Видимо,похмелье будет тяжелым.Возить нас будут и Мальта и Кипр
15.11.2025
Berkut-7
До этого Спартак тоже угробил.
15.11.2025
GeoMaS
За столько лет так и не сформировать костяк команды это "уметь" надо
15.11.2025
traveller09
Валерий Георгич, убирайся в свой Баден-Баден. Не люб ты нам боле, не люб.
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Он очки в роговой оправе протирает!
15.11.2025
МАО
Валере - ВЕРИМ! Что ему всё это по...
15.11.2025
Новоуепинни
глушенков: невезение просто, ахахах. убогий чудик
15.11.2025
diskmen
Ну вот и закончилась сказка.4 года мы не проигрывали.Сегодня в нашей команде самыми худшими оказались мои Армейцы Дивеев и Лукин.Ставка на игроков ЦСКА себя не оправдала.В последней игре ЦСКА ,хоть и победил МАхачкалу,но играл откровенно плохо.Игроки ЦСКА просто устали .В остальном ЧИлийцы использовали 2 голевых момента и со 100 % реализацией выиграли эту встречу.
15.11.2025
Врн36
Валера перепробовал почти всех российских игроков, но так и не на играл какую то основу, и не выбрал основного капитана. И не какие отмазки от него после Чили не примутся
15.11.2025
Berkut-7
По-другому не умеем) занимаемся имитацией 4 года со свякими зулусами с различных островов , а потом приезжает мёртвая сборная ЧИли и пешком нас 2-0 убаюкивает даже не вспотев.
15.11.2025
Max Stch
почему молчит Геннадий из Санкт Петербурга
15.11.2025
МАО
Из этих сабжей один Глебов что то хотел. Кисляков и Батраков - вообще братья близнецы. Нулевики.
15.11.2025
ole!
Не забывай откуда пришёл Бевеев. У Талалаева не забалуешь. Он просто не привык катать вату да и ещё не наелся играми за сборную.
15.11.2025
Пан Юзеф
Прекратите поливать грязью наших парней. Их засудили.
15.11.2025
Alexander Zhukov
Ну так нельзя. Надо играть с соперниками себе по зубам. Тогда серия побед не прервалась бы. А зачем нужны заведомо проигрышные варианты... Футбол - это качество. Что мы видели... Всё у россиян приблизительно по точности. А у соперников всё не приблизительно. А как надо.
15.11.2025
ЛЕОН КИЛЛЕР
Павел Фёдорович улыбнулся глядя с небес на это тренерское футбольное недоразумение!
15.11.2025
Старичела
Добрый вечер. С другой стороны, ничего из ряда вон выходящего
15.11.2025
Кот-матрос
Изоляция от международного футбола сказалась прежде всего на защитниках. Те идут вперёд и бьются до конца. Громила Дивеев отскакивает от Тапии, а что говорить о Бевееве и др.? ------------ Ну и приехали канеш какие-то бандиты, нагло в корпус играли. ----------- Команды Карпина(что Динамо, что сборная) прям заточены на привоз в свои ворота...
15.11.2025
Юрий Влк.
Прощай, Волеро!
15.11.2025
rustov
Прервалась великая серия....
15.11.2025
Millwall82
Валерик ответит квантовым "Ну и?", фразу абсолютно нечем крыть. На все случаи жизни.
15.11.2025
TomCat
У Чили отличная команда и, видимо, толковый тренер!
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Вы на что намекаете?!
15.11.2025
Rastan
Можно согласиться с Трушечкиным, что цельная команда, особенно основной состав, не просматривается. Игроки неплохие есть. Оборона - здесь даже не может быть комментариев.
15.11.2025
Lars Berger
"Других писателей у меня для вас нет". И.В.Сталин.
15.11.2025
-S_P_A_R_T_A_K-
Вот и всё, что нужно знать о Карпине как о тренере... Валера, чемодан вокзал Эстляндия.
15.11.2025
NF
Первый, пусть и на спаде, соперник с приличным прошлым - и итог ясен. Перспективы "неизолированной" после возвращения будут предсказуемы. Кисляки и Батраковы не помогут. Нет системы. Этак Карпин лишится обоих мест работы. Даже капиталистические режимы, порой, непредсказуемы...
15.11.2025
Supreme77
Пора Карпину менять две свои должности на одну-экперта на МатчТВ.
15.11.2025
Ботокс007
России нельзя играть в официальных матчах. Будет Ролан Гарос. 0-6, 1-6.
15.11.2025
МАО
Умяров лучше ?
15.11.2025
Berkut-7
Основное место работы Валеры , интервью раздавать ))
15.11.2025
lvb
"Выигрывают игроки-проигрывает тренер"(с) А поскольку Карпин уже столько времени проигрывает все что можно и даже нельзя)), в этом сезоне, да и весной 2025... То лозунг"Валера... чемодан-аэропорт -Таллин" и не возвращаться, пора на пенсию.. на мой взгляд актуален.. Задрал Карпин, с сезона 11/12 НИЧЕГО не взял, даже медальку какую-нить. Пора ему смириться что аки тренер.. он обычный хамовитый середняк, с понтами и рамсами, ничем не подкрепленными.Доколе мы мы будем терпеть этого "нуи?" в сборной?)?)
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Какие уж тут выводы, кроме очевидных...
15.11.2025
SuperDennis
А по сути все голы себе привезли сами. Сначала Дивеев укосипорился, потом он же он разыграл непойми что с Умяровым и Бивеевым и второй зашел. Может не хрен заниматься распасовкой внутри штрафной и на подступах??? Я знаю, это Валера такое любит, но меня лично такая фигня бесит. Вот сегодня чилийцы идеально наказали за эту дебильную тактику.
15.11.2025
Глупый
самый лучший момент -это 3 бабы в конце
15.11.2025
Игорь Сергеев
Угробил Ростов, практически угробил Динамо, взялся за сборную. Валераверим!!!! Господи, ну неужели никто не остановит это маразматическое лохматое чудище?
15.11.2025
Alexey Ryabtsov
Жаль ,вот и проиграли.Не позорно играли,но и не топ.Валерия с почином!
15.11.2025
Олег Каноков
Бл,вы обновление комментариев наладить в состоянии?Уже дня 4 глючит!
15.11.2025
Zelenyj
Поле было опять безобразное.Невозможно играть в таких условиях
15.11.2025
МАО
Ну в общем то Спартак не жалко. пусть берут.
15.11.2025
igogohruhru
повтор второго гола хорошо бы смотрелся под музыку из бени хила
15.11.2025
Lars Berger
Пошёл на Х.
15.11.2025
Колобок Колобков
Первый мал-мальски не откровенно слабый соперник- и результат на табло.... Хорошо, что Карпин и эти 11 мужчин лишены выхода в мир...
15.11.2025
hovawart645
Постоянная рокировка, а по сути поднятие цены игрокам в угоду их агентам.
15.11.2025
IQ-87%
Их враги напоили слабительным - это не наши чудо богатири
15.11.2025
Ни кто кроме нас
4-ре года с составом определиться не может
15.11.2025
А где Субулька?
я мне очень понравилось. с удовольствием послушал группу Чили.
15.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Полный провал....просрали беззаговорочно...Валера--не верим!!
15.11.2025
Афоня
Хоп ла ла лай Спасибо за настроение, сборная Чили!
15.11.2025
Max Stch
Непруха как она есть..перевел все в биткоин, биткоин упал В.Карпин
15.11.2025
36
Миллионеры,Карпин дал приказ!
15.11.2025
Mick Shelby
Конечно, это - не Куба.
15.11.2025
Чернобог
Прекратите уже мучить жопу, дайте пинка кудрявой шавке пинком под зад и освободите сразу 2 должности, в клубе и сборной, пусть эти вакантные места займут специалисты, а не дворняги тявкающие из под лавки!
15.11.2025
ole!
Я бы добавил - нет хребта, есть только масса...
15.11.2025
igost
Типичная Валерина сборная играла в типичную Валерину игру. Когда-то это должно было закончиться провалом. Оба гола организовали собственные защитники. Фомин нулевой. Комличенко и Умяров вообще отрицательные. Зачем эти люди в сборной? Батраков ничего не создал. Кисляк хорошо играл разрушителя, но в нападении тоже ничего не создал. Глушенков старался - но сколько создал, столько и напортачил. Круговой всё делал невпопад. Глебов вышел с энтузиазмом, но ему не давали пространства и просто затаптывали. Бевеев понравился, несмотря на второй гол. Парень реально прогрессирует.
15.11.2025
МЯСО ВРЕДНО
Похоже "гений Карпина" исчерпал себя. Пора освобождать.
15.11.2025
the gathering !
Первый сильный соперник и сразу 0-2. Наши играли в лучших традициях сборной - все время какая то проблема с пасом, особенно с последним
15.11.2025
Spartak-Online
Что Дивеев , что Бевеев одинаковые .Первый привез, второй привез. Сборная привозчиков во главе с бестолковым тренером.
15.11.2025
Berkut-7
Звоните кубинцам ! нам нужна срочна победа со счетом 8-0, чтобы в СМИ трубили какие мы ВЕЛИКИЕ , настоящая футболаьная держава :point_up:? не меньше.
15.11.2025
Врн36
Чуть по сильнее соперник, и мы обосрались, по самые помидоры . Не в атаки мысли нет, и в защите проходной двор.
15.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Чили--последнее(!) место в отборе на ЧМ в группе....стыдно, товарищи...
15.11.2025
ONG
Вот и сказочке конец, скролько там наша сборная без поражений.....Инки особо и не напрягались, реализовали два привоза и ок. Еще и спенальти повезло))), нашим.
15.11.2025
.Алексей.
Ну и.
15.11.2025
хурма(сельдерей)
победила более классная команда на ее фоне очень заметно было наше отставание в классе игры соперник был техничнее притом на очень высокой скорости не было видно как мы могли там что-то забить полное преимущество сборной Чили сборная Чили проявила к нам уважение сыграв в полную силу сборной России что-бы обыграть эту сборную. надо было играть в два раза быстрее и техничнее а где же это все взять в нашем комфортном чемпионате
15.11.2025
Lars Berger
Гениально, Валера!..) Эту сборную Чили даже при большом желании нельзя назвать серьёзным соперником... Сделали, блдь, подарок болельщикам... Сборище клоунов, а не команда... - Валера, что скажете об игре? - Игра и результаты в товарищеских играх не имеют большого значения. - Валерон, но ведь зарплату ты получаешь в полном объёме! - Это - другое!..
15.11.2025
МАО
11 друзей Карпоушена. Даже комментаторы в конце игры сказали - ну это не сборная. Пора определяться с основой. А так это коллектив физической культуры.
15.11.2025
Адри Купри
Если, со слов журналистов СЭКСа, в Чили упадок в футболе, то что тогда говорить о нашем футболле и в частности тренере Карпине?
15.11.2025
Ilya Gudman
Ну пора опять с Бурунди договариваться , а то блатного нарвского гопаря и из сборной погонят
15.11.2025
Mick Shelby
Что можно сказать о матче? Если коротко, НАШИХ ЧИЛИ НАМОЧИЛИ,
15.11.2025
голос из Санкт-Петербурга
Лукойл, заберите, пожалуйста, Карпина к себе в Спартак! Очень прошу! Я думаю, что кроме болельщиков сборной России, также и болельщики Динамо будут не против.
15.11.2025
Пан Юзеф
Я даже на 90-ой минуте верил в победу России.
15.11.2025
Zelenyj
да, и ещё воробьева не было. и маминова с лоськовым
15.11.2025
футбол это спорт
В 1 тайме судья не фиксировал чилийскую грубость. Тапия, забивший во 2 тайме, вполне мог быть удален в 1-ом, но ему не показали 2-ю желтую. Он и во 2 тайме безнаказанно исподтишничал.
15.11.2025
Чернобог
Никому не нужная сборная с никому не нужными матчами, с ничего не понимающим кудрявым идиотом.!
15.11.2025
IQ-87%
Захотелось понять уровень этого скопления игроков -после долгого времени включил матч тв-анализ между таймами и часть второго тайма-все было на запредельном уровне и анализ игры и коментаторы и сама игра-истинное наслаждение для ценителей -буду опять выдерживать долгую паузу
15.11.2025
ну я
Эх какая была бы замечательная история если бы Валеру поперли и от туда и отсюда...
15.11.2025
ole!
Похоже карпинская постоянная рокировка привела к тому, что ни один игрок сборной не считает себя основным. Как следствие игроки не чувствуют свою ответственность на 100% и думают, что кто-то другой будет впрягаться. Когда так думают почти все, то происходит то, что мы видели сегодня, да и с Перу частично.
15.11.2025
Пан Юзеф
Все равно... Не верю.
15.11.2025
RobertH
Даже комментатор в конце в сердцах правильно сказал. Нет у команды основного состава, Валера!
15.11.2025
SERGEY111
Спасибо далеко не самой грозной сборной Чили что указали истинное место сборной России . Валера сидящий сразу на двух стульях не напрягаясь их оба сломал . В отсутствие регулярных официальных матчей деградация нашей сборной налицо .
15.11.2025
hovawart645
Заигрался Карпин в агентские игры - состав надо было наигрывать, а не в ромашку играть...
15.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Вот и вся цена и сила батраков, кисляков и прочих миранчуков....:joy:
15.11.2025
китайский городовой
На основном месте работы у Валеры тоже не очень все великолепно
15.11.2025
igor1972
Первое поражение за 4 года, не смертельно. Спад был очевиден в последних играх РПЛ и в сборной продолжился. Но это не отменяет тот факт, что сборная просто слабая по сути. Самая слабая в постсоветский период
15.11.2025
Отжогин
Я ведь еще после Перу говорил, что с этими на 0:0 отскочить за счастье будет. Не так вышло? Чилийцы показали, что Бразилии, Аргентине, Уругваю продуть могут. Но не нашим косолапым.:laughing:
15.11.2025
Sergio 666
Что есть. В принципе лучшие ребята нашей страны, в атаке так точно, с тренером пуделем. Это всего лишь Чили - типа слабейшая с Южной Америки. 0-2. Максимка все равно лучший что в сборной, что в Зените. Футбольный интеллект конечно принципиально разный, нашим не привить , не натренировать то что там в крови. Хороший соперник.
15.11.2025
Ни кто кроме нас
Шарлатаны в лице Карпина, Писарева, Кафанова, Луиса и хрен еще знает кого, раскрыта… Карпин превратил сборную в Ростов. А все эти танцы - пляски в исполнение Терешина Кирилла уже задолбали. Он ведь реально надул в уши руководству РФС, что без этого на футбол ни кто не придет… но и откаты, как без этого. Пора эту в «команду» разогнать и заняться футболом.
15.11.2025
За спорт!
Вот тебе и острый перец Чили, сильная команда.
15.11.2025
Kirill Vyazemsky
Батраковых-Глушенковых и т.д. Глебовых-Умяровых Барсы Монаки заждались
15.11.2025
МАО
Это другое.
15.11.2025
_Mike N_
Россия вперде ! :laughing::laughing::laughing:
15.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
татарва заткнись
15.11.2025
Врн36
После игр с Перу и Чили, вывод один. Хорошо что мы с таким тренером не играем не в каких отборах
15.11.2025
МАО
Глушенков - 7 из 10. Глебов 5 по десятибальной шкале. Умяров, Дивеев и Бевеев- минус 18. Остальное просто 0. Карпуша - минус 43.
15.11.2025
Dmitriy Nekrasov
Пара центральных защитников привезла два гола. Дивеев и Лукин сильны лишь по меркам РПЛ. Матч показал, что у нас есть хорошая полузащита, и нет нападения и защиты. Чили - очень симпатичная команда, которая знает, как играть.
15.11.2025
Millwall82
надо больше играть с папуасами, тогда и поражений не будет. Теперь понятны слова митрофанушки ака "толстый школьник", "С Аргентиной крайне дорого играть", не дорого, а влететь можно и 5-0.
15.11.2025
Mr T
По пивку-ну окэй!
15.11.2025
ну я
У Валеры была и есть уникальная возможность наигрывать состав и отрабатывать идеи. Но идей судя по всему нет и поэтому осталось полтора землекопа, которые не играли за сборную
15.11.2025
Реалист-правдоруб
Слишком рано от Брюнеев отказались
15.11.2025
Что за Аюта?
Такое .овно!
15.11.2025
Slim Tallers
Судья с помойки украл крупную победу чилийцев.
15.11.2025
Rutozid
Чилийцы перепутали товарищескую игру со стыками.
15.11.2025
tatarin
Парам - пам - пам!
15.11.2025
PetrovVV
С какими там топ соперниками хотел проверить Карпин нашу сборную? Пусть для начала с середняками научится играть!
15.11.2025
hovawart645
Валере больше не верим - ни в клубе, ни в сборной.
15.11.2025
Berkut-7
Даже не сомневался что проиграем, потмоу что говёный футбол с Перу должен был по логике переехать в следующую игру с Чили, а Чили всё-таки посильнее Перу хоть и находитсья в стадии перестройки и обновления.
15.11.2025
футбол это спорт
Ну что, опять Карпина ругаем? А ведь не он проиграл, а команда, из-за двух ошибок в обороне. Не забили – это минус. Наверное нужно стабилизировать и наиграть состав. Но ведь бегают, борются против жесткой до грубости команды. Молодежь подрастает, набирается опыта, они будут играть лучше. Как раз ко времени выхода на официальные турниры. Не стоит посыпать голову пеплом.
15.11.2025
Чернобог
Рукаводству ЦСКА пока прекратить отпускать играков в эту поганую сборную.! После каждого безполезного и ненужного, позорного матча под рукаводсвом кудрявой болонки мы получаем очередную травму ключевого игрока. Надоело уже!!!
15.11.2025
Реалист-правдоруб
Уволен и от сюда, и от туда!
15.11.2025
Рифмоплёт Ermak-Rasputin
Без Баринова как стадо баранов.
15.11.2025
James Gang
Валеру в шею гнать из "Динамо" и сборной!
15.11.2025
xfox
Может, в консерватории что-то подправить?
15.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Чилийские перчики начистили перцем чили задницу чемпионам мира по ненужным матчам....:rofl::rofl::rofl:
15.11.2025
RobertH
Фсё. Почтальоны и туристы закончились, Валера!
15.11.2025
Ботокс007
Счет не 0-2, а 0-3. Узбекский судья получит пожизненную скидку 50% в ГУМе. Карпин просто прикалывается над сборной России и над Динамо. Поздравляю двух ублюдков - Dymanomashina и Колос249 с хорошей игрой.
15.11.2025
Отжогин
Валера - как тот пианист в салуне. Т.е. играет как умеет на хреноватом инструменте. Хоть стреляй в него - хоть нет. Придет другой - еще хуже будет.
15.11.2025
Хрю-Хрю
Вот что значит неправильный подбор соперникоа. Ведь всё нормально было: Кения, Бруней, Куба, Сирия... Поверили в себя. А после ничьи с дублёрами Перу совсем зазвездились.
15.11.2025
SuperDennis
Многим не нравились спарринги со всякими гадюшными соперниками, давайте играть с сильными! Ну, и? Там Камбоджа напрашивается на спарринг, надо соглашаться - минимум ничья.
15.11.2025
frunt 2
Уволить тех негодяев кто с Перу и Чили договаривался сыграть.Нам бы Кубу и Бахрейн.
15.11.2025
Деп Б.Охта
Тренером был Карпин. А команда не Динамо, случайно играла?
15.11.2025
tatarin
Первое за целых ЧЕТЫРЕ года. ЧЕТЫРЕ, Карл!!!
15.11.2025
Adiоs Amigos R
Проиграли Чили на чиле.
15.11.2025
Врн36
Позор, стыд и срам. Валера физрук
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Этого и не было. Это Черчесов против Валеры...
15.11.2025
SuperDennis
У Валерона черная полоса, что в Динамо, что в Сборной. Игры нет. Состава нет. Сыгранности нет. Результаты ужасные! Может хватит эксперименты ставить над Сборной? До этого со всякими кубами и боливиями прокатывало, а сегодня с Чили не прокатило. Делайте выводы, Валерий Георгич!
15.11.2025
TomCat
Да тут не только Динамо в кризисе.
15.11.2025
Atoms
Вроде бы и обидно от проигрыша нашей команды, но играли так как умеют пока, нужно признать))). Чилийская команда очень даже неплохая, играет быстро и технично, да и прессингует хорошо. Наши же не привыкли играть под постоянным прессингом, отсюда и ошибки, потери мяча. Старались - да, но одного желания мало, что и показал этот матч. Это еще судья простил хозяев, не назначив за игру рукой Умярова пенальти и неизвестно еще, что было бы тогда при счете 0:2, разгром? Так, что для спарринга Чили - хороший вариант. Только так можно понять, что можно исправить и как дальше играть. Валера, думай!
15.11.2025
Андрей Недобрый
Чили чили Трали вали Этот матч мы проиграли По заслугам проиграли.
15.11.2025
Ivarr
Валера с таким футболом без работы останется скоро.
15.11.2025
Олег Каноков
Да просрали вчистую,чего уж там.Без шансов.
15.11.2025
Кот
Это называется ...ЗДЕЦ — цензурные слова закончились ещё в среду...
15.11.2025
kolos249
Чилийцы хороши, крепкая, грамотная, неуступчивая команда. Два гола были привезены самим себе глупейшими ошибками в обороне.
15.11.2025
Grande Rusia
Деклассирование тихоходов
15.11.2025
Пан Юзеф
Нет. Не верю. Этого не может быть.
15.11.2025
инок
Это сборная Валеры Карпина! Нет основы, нет капитана, нет тренера..
15.11.2025
Симон Вирсаладзе
Нулевые. Даже узбекские гастеры (судьишки) не помогли (а уж как старались).
15.11.2025
АйЯЯйКиН-СССР
Ну что побили рекорд ИСПАНИИ??? Валеру в ДИНАМУ...:joy::joy::joy:
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Даже без Ивана Саморано?! Спринт хотел закрыть гештальт своей молодости, однако чилийцы - не спринтеры, грамотно разложились по дистанции.
15.11.2025
Mr T
Валера,это карма! Привет от Дзюбы
15.11.2025
Сергей Кузнецов
Это просто ужас! После Перу думал хуже не будет... Но!! Карпин пора в отставку!
15.11.2025
Jean4
Эти матчи сборной являются лишним подтверждением того, что все наши "звезды РПЛ" (Батраков, Глушенков, Кисляк и тд) пока что не тянут даже на уровне далеко не самых сильных сборных Южной Америки. К сожалению.
15.11.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
КЛОУНЫ в обороне у России
15.11.2025
С детства за Уралмаш!
Матч посмотреть не удалось. Не расстроился.
15.11.2025
Ж и в о й
"Нефтехимик" выиграл у "Урала" 1:0! Вау! Вот это сенсация! Молодцы, татары!)
15.11.2025
nic2316
Чуть-чуть поупертее,чуть-чуть помастеровитее чем наши предыдущие соперники и сразу проблемы! Можно сколько угодно владеть мячом но забивать то надо! Вобщем как тут на днях "мэтр" писал , минус вайб!Всем хороших выходных!!!
15.11.2025
Демеч
Хорошую оплеуху получили. Дивеев и Бевеев. Созвучные фамилии - созвучные ошибки.
15.11.2025
ВОПРЕКИ
Позорники кривоногие.Пора учиться у Казахов,сыгравших с Бельгией (!!!) 1-1. А тут никчемный Карпуха рулит.Поражение должно было быть разгромным, в районе 5-0. И это, даже с купленым узбеком-свистуном, не назначившим 2 чистых пеналя в наши ворота, которые признали даже мерзкие комментаторы, пытавщиеся убедить нас, что чилийцы очень грубо играют, при этом одного Дивеева с КО нужно было выгонять дважды за грубость. Удивляться нечему - каков тренер, такая и команда. Удивительно, что до сих пор эту прибалтийскую болонку, возомнившую себя "великим" (при том, что бестрофейный) коучем, заодно топящее в болото рос. фуктбола, еще и "Динамо", до сих не отправили на родину, без выходного пособия - видимо, ждут от Валеры такого же уничтожения команд, как "Мальорка" и "Армавир" с "Ростовом" ? Дикость, возможная лишь под руководством нашим футболом "великими" управленцами Газпрома.
15.11.2025
Алекс95
Привыкшим к пешеходному футболу игрокам трудно обыграть даже посредственных чилийцев.
15.11.2025
NGE
Смотрел на Премьере. Много смеялся, слушая "экспертов" )) Оказывается, во всем виноват судья = неправильно свистит (забыл у Казарцева поучиться) и чилийцы = неправильно играют = в товарищеском матче бьются, как в официальном. Кто же мог такое предположить?!
15.11.2025
zentmaison
Острые перцы Чили оказались нашим не по зубам!
15.11.2025
NGE
Первый сильный и мотивированный соперник за три года наглядно показал РЕАЛЬНЫЙ уровень российских защитников. И новых российских "звёзд".
15.11.2025