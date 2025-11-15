Россия уступила Чили в Сочи и потерпела первое поражение с 2021 года

Сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. У южноамериканцев голы забили Гонсало Тапия и Бен Бреретон Диас. У российской сборной травму получил Иван Обляков — на 25-й минуте его заменил Алексей Батраков. Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА). Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

Генри Морган Надо играть с сильными командами. Надо быть в курсе, какая ситуация, что со сборной, что с клубами, в реальности. Чтобы возвращение в мировой футбол не стало большой и неприятной неожиданностью. 15.11.2025

valentinstukalovstukalov ЭТО НАШИ ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ,В СЛУЧАЕ ЛИМИТА ,ГДЕ ЕЩЕ ВОЗЬМЕМ ПРИДУМЩИКИ ЛИМИТА ЭТО Я ВАМ ГОВОРЮ 15.11.2025

sergey stepanov Кто ещё Валерим? Спасибо сборной Чили, матч не смотрел, но по комментариям видно, что играли супер, просто опять не повезло. Тренер опять обвинит в испуге игроков! 15.11.2025

dinela Гоните Пуделя отовсюду!Это фуфел,а не тренер!Пижон на бровке,тьфу! 15.11.2025

Millwall82 это второй их бл...дь состав. Второй! Без всяких престарелых Санчесов, все почти из Ю. Америки. 15.11.2025

Rosinant Любую работу надо делать со смыслом и с любовью.Что же теперь из-за бана не прыгать, не бегать, делать всё спустя рукава? Попробовали бы это посоветовать к примеру Анатолию Тарасову. 15.11.2025

Упёртый русский Я вот утверждаю, что Чили в следущем отборе будет однозначно выше, чем Перу с Венесуэлой. У Чили классная команда и видна игра, у Перу с Венесуэлой - совсем другой уровень... 15.11.2025

плохокот В первом мяче Дивеев трижды ошибся. Сначала передача перехваченная, потом проиграл борьбу за мяч, и в конце не смог накрыть удар, мяч между ног прошел Многовато для одного эпизода. 15.11.2025

Knockouter Согласен! Раздражает и мешает смотреть футбол эти дурацкие вью с запасными игроками!. И сразу через несколько секунд после финального свистка, бегом несут сцену и включают музыку! Это все элементы Betboom товарищеских матчей Betboom сборной России! 15.11.2025

ali_baba позорище :man_facepalming_tone1: 15.11.2025

Millwall82 сейчас это последняя команда отбора. Которая приезжает в Россию вторым составом. Последняя, подчеркиваю. Какая нах копа сейчас?) анекдот. А вот от бразилов и аргов принимают по самые помидоры. 15.11.2025

Генри Морган Нынешняя Германия сильно напоминает сборную России времён Черчесова. У немцев всё же слабое поколение. Соответственно, сборная Германии проседает. 15.11.2025

IQ-87% Консультантом по энергетикам-тогда ни кто не сумеет дать нашим мальчикам слабительное пойло 15.11.2025

футбол это спорт Если бы только подсел, он еще и бедром боднул. А потом Агкацеву на скорости двинул плечом в ключицу или шею. 15.11.2025

Berkut-7 4 гоад ставит уже игру? сколько ещё времени надо лет 15ть хватит? 15.11.2025

Генри Морган Есть такой момент. Что-то сломалось. 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Слабый тренер! 15.11.2025

плохокот Тут даже тренер не при чем Азбука. Нельзя выносить через игрока .Отскок штука непредсказуемая. 15.11.2025

Dmitriy Nekrasov Нужно наигрывать давно, если бы мы играли в отборе. Судя по тому, что происходит, мы ещё не скоро вернемся, и вернемся ли вообще....Так что - это всё тренировка длительная. Ещё много игроков через сборную пройдут. 15.11.2025

Генри Морган Объективно спорно. Что вы будете делать с этим основным составом? К чему готовиться? Бан международный, если и снимут, то сильно нескоро. Ну и?:face_with_monocle: 15.11.2025

alex.smotroff Такое ощущение будто играло Динамо 15.11.2025

Dim7111 Как бросить Динамо, там зарплата больше?! 15.11.2025

lvb Вспомним как было при СССР, 60-80-е,даже когда клубов было НЕ 16 а иногда поболе, от 17 до 22. Начинали сезон, усредненно во второй половине марта и заканчивали до 25 ноября, ПО-ЛЮБОМУ! Далее игроки , кроме команд участвоваших в ЕК, уходили на перерыв. Игрокам давали 3 недели отдыха и уже к 20 декабря клубы выезжали на первый сбор. Обычно ЧПК и Средняя Азия. Потом возвращались домой, работали на своих базах, в основном "физика" и после 20-25 января опять выезд на юга. Наиграть что-то на тогдашних полях было физически невозможно, поэтому бегали и пытались играть двусторонки на каких-то колхозных полях. Например.. Регион Сочи 1. Метревели 2. "Гаревое" запасное, Метревели 3. 2 стадиона в Хосте, "Локо" и малое поле , кажется 90Х60 4. Адлер. 3 поля , одно в центре города, оно до сих пор "живое")). И два в совхозах, например "Южные культуры". Летом был перерыв, 10-16 дней подтягивали "физику", игроки бы "на ходу". Пора вернуться к "весна-осень". 15.11.2025

Генри Морган Объективно - слабая игра. В створ ворота попали 2 раза из 15. Чилийцы дважды из чётырёх и два мяча забили. Это признак класса. Много пустой беготни, сумбура. Куда-то торопились. Куда? Зачем? Игра рваная, без каких-либо проблесков. Системные ошибки в обороне, похожие на ошибки в "Динамо". Карпин не в состоянии найти хотя бы одного сильного защитника? Растерялись в начале, когда стало понятно, что чилийцы будут играть жёстко. По судейству. Решения арбитра тоже вызывали вопросы. Тапиа должен был удалён по совокупности деяний, ещё до того, как забил первый мяч в ворота сборной России. Но, проиграла Россия не из-за судьи. Из-за своей невнятной игры. Пик формы Россия прошла. В связи с матчами с Перу и Чили возник один вопрос. Что это такое? Это традиционный ноябрьский спад или это снижение общего уровня российского футбола из-за бана на международной арене? А может, сразу, и то, и другое? :thinking: Матч с Перу был получше. Ожидал большего, потому что Сочи. 15.11.2025

Пан Юзеф И ты отыпись, серость. Иначе как бы тебе не сесть на старости лет. 15.11.2025

кампо Вообще пофиг результаты в товарняках. Пусть игру ставит, пока есть время, ато ведь потом опять скажет, что не успел. 15.11.2025

IQ-87% А сейчас перестали-зря -это дискредитация 15.11.2025

Инта Вера, без Надежды и Любви не уйдёт! )) 15.11.2025

Garik Krymsky Не нужен он в ЦСКА! Пусть в свой Спартак чешет! 15.11.2025

Секир-башка Считал и считаю, что совмещение в сборной и клубе - большое зло. И там течет, и здесь накрывать стало. 15.11.2025

Gofman Впервые за 4 года более-менее средний соперник у России. Который занял последнее место в латинской америки в группе. Ну так себе результат конечно. Сегодня были разгромлены т.к пенальти было. 15.11.2025

Сергей Васин Может скрестить ротенберга с карпиным? 15.11.2025

плохокот Игроки собраны были неплохие. Сыгранности нет. 15.11.2025

сергей карасёв псж напугали выстрелом с 30 метров...а тут защита обалдела, что на неё слегка надавили...ну хоть вернулись с небес на землю... 15.11.2025

Излучение Гаврилова-Черенкова Зима - не наш сезон. А сегодня снег выпал в Москве, значит, началась зима. 15.11.2025

Garik Krymsky С таким физруком во главе сборной каких результатов еще ожидать? 15.11.2025

МАО Да не голы и были 15.11.2025

МАО Бей бандеровскую сволочь до последнего патрона! 15.11.2025

МАО Дак ты вражина... 15.11.2025

ho-shi-minbaldanov Несыгранность состава, т. к. эти бесконечные перетасовки игроков и прочее, полностью отсутствует костяк команды ( фундамент), на котором строится вся игра. До этого мы играли как бы в потешные игры, и через сборную прошла куча игроков, а толковых так и не набрали на игру с более менее серьёзным соперников... Все эти эксперименты Карина разбились "о перец Чили" 15.11.2025

Dmitriy Nekrasov Надо признать, что при весьма средних тренерских возможностях, Валера на этом поприще собирает валюту. 15.11.2025

Излучение Гаврилова-Черенкова Надо было Сочи вместо сборной ставить... 15.11.2025

Адекватный спартач Валера, Валера! Как над Парижем фанера, Летит в дыру вся карьера... 15.11.2025

Dmitriy Nekrasov А что тут удивляться? Миллионеры они все, да ещё им здесь венки победителей на голову одели. Им пахать нужно, но это не СССР, где идея была. Нет у них стремления развиваться. 15.11.2025

Врн36 В том то и дело, что оборона должна быть стабильной. Надо наигрывать какаю то основу..А у Валеры 23 игры и всегда разные игроки 15.11.2025

Симон Вирсаладзе Да тут и тыщу легко 15.11.2025

МАО Сначала застрелиться, потом обосраться. Затем уволиться. 15.11.2025

Don2 Очередная шняга ни о чём... Бездарь, млядь, тебя ещё не удавили за твою дежурную безвкусицу на этом говно-чате?!.. Скоро будешь жёстко откуярен в собственном подъезде, старый недоёпаный примитив, чтоб в дальнейшем больше не мозолил глаза своими подобными бездарными высерами... Короче, ты меня услышал, жалкий говножуй! Смеялся. 15.11.2025

Сергей Васин Прилюдно))))))))) 15.11.2025

Slim Tallers Как вам игра Батракова,которого Бубен отправляет в Реал или Барселону?! Гюлер,говорит,говно,а Батраков супер. В двух матчах мы увидели этот супер. Говоря словами из Иронии судьбы "какая гадость эта ваша заливная рыба" 15.11.2025

the gathering ! где Нарва, там Ивангород! 15.11.2025

Max Stch Упадок после триумфов. В Чили перестраивают сборную и ищут тренера 15.11.2025

плохокот Он уже сделал. " Итог хороший". 15.11.2025

Alexander Zhukov Комментаторы правы. Наши играли хорошо. Но кто же знал... что соперник сыграет намного лучше. 15.11.2025

Сергей Васин Я же говорил вчера,что играть с Чили должны Сочи,которая разнесла перуанцев 5:1 ,а не команда карпина!!! 15.11.2025

Аристарх Гнать этого Карпина из сборной надо. Да и из Динамо тоже. Этот тренер ниже даже среднего уровня! 15.11.2025

курганец Второй гол тренерский. Если запрещаешь выносы, подбирай соответствующих игроков, а не переучивай взрослых мужиков, которых в ДЮСШ учили не возить мяч по штрафной, а выбивать подальше. Ну и игровой интеллект должен присутствовать, чтоб бить не в прессингующего соперника, а в сторону. 15.11.2025

-S_P_A_R_T_A_K- эти сборные показали всем какой карпуша теренер, за это им огромное спасибо, ибо нечего петь дифирамбы нулевому тренеришке. 15.11.2025

tatarin Во-во, и веру пускай с собой забирает! ))) 15.11.2025

the gathering ! ну эти две сборные за наши бабки хотябы в футбол играли. за это им спасибо. в отличие от африканских сборных, которые на поле потренироваться выходили 15.11.2025

Rosinant Работа тренера, это не искусство составления пёстрых букетов. Идеал тренера, это бордер-колли, которой одного взгляда достаточно, чтобы любой баран понял, куда надо бежать. За столько лет работы Валера так и не определился с кем играть и как играть. Недаром сборную, не иначе как "сбродной" называют. 15.11.2025

За спорт! Даёшь пятсот комментов! 15.11.2025

Аристарх Конечно, чтобы продолжить беспроигрышную серию. А потом и с островами Тонга Тонга. 15.11.2025

RobertH И это не та Чили, что с Саморано, или с Алексисом Санчесом. Уверен, что Балтика Талалаева чилийцев сегодняшних сделала бы! 15.11.2025

Alexander Zhukov Наши защитники никогда не играли против толковых форвардов 15.11.2025

За спорт! Что делать, как вырастить мессий и роналд в стране, чтоб поднять уровень? 15.11.2025

Adiоs Amigos R Заманивают. 15.11.2025

Dmitriy Nekrasov В ЦСКА его! Вторым тренером на стажировку! 15.11.2025

Adiоs Amigos R Для Кругового. И он его уже озвучил после матча. 15.11.2025

Упёртый русский Чудак, основа, которая играла тогда - уже на пенсии. Сейчас новая молодая сборная - основа именно эта. В следущем отборе 0-5 не будет. Да и не так давно эта по названию команда чуть не заставила Месси карьеру в сборной Аргентины завершить без трофеев - помнишь такое? 15.11.2025

Dron56 Валера ! В интересах Сборной бросай Динамо ! Концентрируйся на Сборной а то у тебя там и там полный шмак. 15.11.2025

рustot так что с кудесниками мяча? Аргентина вон свой товарняк 2-0 выиграла. 15.11.2025

Berkut-7 И будем дном дальше, потмоу чтов России нету футбола , есть его имитация . 15.11.2025

skrudg То же и Динамо ... 15.11.2025

Инта Что в сборной, что в Динамо - Валера обвалерился, плывёт по всем фронтам. 15.11.2025

Реалист-правдоруб Бетбум не предупредил наших что в этот раз не получилось договориться) 15.11.2025

the gathering ! умяров одни неточные пасы и обрезы. самому то умярову это нравится, интересно. сидел бы на базе в тарасовке и передачи отрабатывал 15.11.2025

А где Субулька? нет. женский голос есть женский голос, да она сама по себе тоже весьма. 15.11.2025

Dron56 Плюшевая Сборная , Оловянный тренер играли если верить корреспондентам СЭ со сборной которя была последней в отборе на чемпионат мира, в которой идет перестройка и к нам приехал второй или третий состав, зачем нам такой футбол ? 15.11.2025

199 Ну чего посыпать голову пеплом. Вчера немцы еле еле с Андорой справились. Когда нет стимула -совсем другая игра. Посмотрите статистику-Чили вторая балтика по грубости. 15.11.2025

tatarin Для Валеры текст писАл? Очень убедительно. 15.11.2025

Пан Юзеф Он в свои ворота будет забивать.)) 15.11.2025

alex111 Самая слабая сборная в Южной Америке и такое фиаско! Есть ещё желание сыграть с ТОПами из этого континента? Мне одному не смешно и очень грустно? Не сборная , а каравансарай, позорище ! 15.11.2025

Аристарх Неужели никому непонятно, что Карпин - это не тренер для сборной. Надо как можно быстрей убрать его из сборной. У нас есть очень хорошие тренеры: Михаил Галактионов (Локомотив) и Андрей Талалаев (Балтика). Карпину до них далеко. 15.11.2025

Солёный Как можно угробить то, чего не было. 15.11.2025

Пан Юзеф Защитником, панове! 15.11.2025

Андрей чего ждали.всего доброго 15.11.2025

skrudg Перу 1:1, Чили 0:2 ... Предпоследнее и последнее места в квалификации Южной Америки к ЧМ... А Вы говорите поучиться у Аргентины, Бразилии 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР ВАШ ТРЕНЕР ВИНОВАТ! Карпин - динамовец! 15.11.2025

nikvp Звезды РПЛовского разлива (Батраков, Глушенков, Кисляк) показали свою настоящуюю состоятельность. 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев Вам специально нужно знак выставлять с - сарказм? Я полагал, что вы улавливаете иронию, Слим. 15.11.2025

Aprel Эту власть Газовой гидры, нужно гнать палками! :confused::weary::pensive: 15.11.2025

Berkut-7 ТО есть , если победы в товарняках это считается, а если поражение , то не считается? удобно . 15.11.2025

Slim Tallers Чилиец подсел под Облякова. Это не грубость,а обычное нарушение правил. Зато, за удар локтем в лицо, гастарбайтер показал вместо красной жёлтую Фомину. И Валера тут же Фомина заменил. 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Как порядочный человек Карпин должен - застрелиться, вернее обосраться! 15.11.2025

Упёртый русский Заняла совсем другая команда. Там убрали ветеранов и взяли новых игроков и тренеров. Чили не так давно КЮА брала, обыгрывая Месси с Аргентиной. Последнее место - случайность, больше такого не будет. 15.11.2025

Irzhi Korn похоже это полный декарт-дебланш - неужто его буду ждать в клубе??? 15.11.2025

Zuschauer Если Боливия хуже Чили, какого хрена мы их обыграли 3:0? 15.11.2025

Динамов Уровень футбола в России это даже не дно, где раки живут, а уровень поддонных отложений, где живут микробы. 15.11.2025

55555.... Шанс для Сомали? 15.11.2025

Фобия Интересно, за это позорище кто-то ответит? Нет, не за игру, а за ПРОВОРОВАННЫЕ народные денежки на какие-то тренировки с африканскими племенами?! Или, как это у чекистов водится; виноватых среди своих бандитов, бездарей и дегенератов, просто нет!?:confused::money_mouth::zany_face: 15.11.2025

Saiga-спринтер Пан, предлагаю в сборнуб Степашина .. ему никто забить не посмеет .. Ибо был бы имярек, а статья УК найдется. 15.11.2025

the gathering ! солистка Забияка если лицо и тело не видеть, ориентироваться только на слух, то можно подумать что поет транс 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Ему ещё не сказали что можно совмещать клуб и сборную с такими зарплатами! 15.11.2025

knight templar Эх испортили статистику, до мирового рекорда было недалеко. Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед и 7 ничьих! Надо было дальше играть только с кубами, боливинями и папуа-новыми гвинеями 15.11.2025

petrovich56 А Буркина-Фасо так и не сыграли... 15.11.2025

199 Б...дь! Мы что разный футбол смотрели. Посмотри статистику, а потом п...ди.Чили-это вторая балтика по нарушениям. А наша защита сегодня и воротчик клоуны. Команда играет четыре года без стимула. 15.11.2025

Анкль Бэнксий_ До чего же ты гнусавый мерзок... 15.11.2025

Иван проСерия сегодня была 15.11.2025

-S_P_A_R_T_A_K- нее, он Эстляндии товарищ, пусть там и тренерует. 15.11.2025

ГлавПатриот C мая месяца Сомали просится сыграть с нами. Есть шанс восстановить статус-кво)) 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев Это - грязная инсинуация! Мы оспорим протокол матча, оскопим судью и оэскобарим авторов этих, типа, голов. 15.11.2025

petrovich56 надо было играть с Буркина-Фасо... 15.11.2025

Max Stch Нас держут за дураков В.Карпин 15.11.2025

Владимир Шикалев А Чили заняла последнее место из 10 к отбору на ЧМ. Перу 9. И кто возмущался, что нас не допустили к отбору? 15.11.2025

authentiction Дюков: Кредит доверия Карпину не исчерпан. А зря. Гнать его отовсюду. Может хватит играть всё время разными составами? Комличенко в сборной - это пиз...ц! 15.11.2025

Солёный Так и у сборной нет ни целей, ни задач, ничего... собираются для показухи и ВКД РФС... для этого ни основного состава, ни основных игроков не нужно ... и это понимают все... думается, что если сборную законсервируют, то никто и не опечалится... 15.11.2025

Иван честно, все равно. не смотрел ни одной игры после 22 года, и не собираюсь 15.11.2025

Пан Юзеф Отыпись, падаль. 15.11.2025

strocko Пригласили бы Аргентину , Бразилию , Уругвай . Поучились бы . 15.11.2025

Millwall82 чего-чего? Им бразилы и арги сейчас отгружают по 3-0 и 5-0. Основе подчеркиваю, а не второму составу. 15.11.2025

55555.... Пля,в сборной Чили аж два валеры.... 15.11.2025

igorlvov Дюковщина во всей красе! ТЬФУ 15.11.2025

oleg ves Валера, как тебе перец Чили? Жгучий? 15.11.2025

Slim Tallers Подходов не было. Был случайный удар Глушенкова,и пара отскоков. В одном из которых был удар головой (я уже забыл кого,когда нап чуть не дотянулся). Но это не в результате каких-то осмысленных комбинаций. 15.11.2025

Lars Berger Налила тебе твоя бабка стакан за поражение нашей сборной, старая русофобская сволочь?) 15.11.2025

Listerman набрал неумех --неужели не видит глубже --это все из цска --это сброд мусор 15.11.2025

allerc Сколько веревочке ни виться.... 15.11.2025

Magirus Вратарём? 15.11.2025

Berkut-7 Валера, почему зулусов 4 годы обыгрываешь,но приехала первая сборная знакомая с футболом и сразу 0-2 отгрузили и страна в трауре , ты же страну к великим победам приучил?)) 15.11.2025

garikdubkoff Я так понимаю что поле в Сочи было ещё хуже чем в Петербурге . Сборная Перу проиграла команде Сочи , идущей на последнем месте в РФПЛ . Сочи играет лучше чем сборная ? Оба гола привезли себе сами . Валера верим . Верим что наконец то уйдёшь . 15.11.2025

МАО Не сильнее индивидуально. Но у нас есть Дивеев, Бевеев, Умяров .. эти конечно днари. 15.11.2025

Отжогин И не только. Умение создавать голы "на ровном месте" - признак класса. Наши его не показали. Прессинг сб. России обозначала, а соперник организовывал. Потому и казалось, будто перед нашими глухая стена, которую пробить можно, разве если, "Градом" из зоны СВО. А уж пасы и удары по воротам - это наша вечная катастрофа. 15.11.2025

the gathering ! ну и неправильно ожидать от них, что играя пешком в рпл 30 матчей в году они выйдут в одном матче и сделают разницу. им как минимум надо в лиге чемпионов обкататься, чтоб выйди на другой уровень 15.11.2025

Влад Вся команда поставила на Чили. 15.11.2025

Listerman карпин по полной обсирается --в прибалтике уже дом куплен --для побега ..проходимец 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев Получат. Не сомневайтесь. Все в Атакаме жить будут. Лояльные нам - в Арика и Икике. 15.11.2025

rams А чё собственно случилось то???Судье спасибо,что "спас" от разгрома...Вот и всё!!!! 15.11.2025

Упёртый русский У Чили отличная команда, факт. Я бы сказал, лучшая из всех, с которыми играли. Чёткая игра от обороны и использование ошибок соперников. Игра в стиле Атлетико Симеоне. Они в таком стиле Аргентину с Месси и Бразилию возили в своё время, не мы одни такие. (в других составах, понятно). Новая команда с молодыми приличными игроками, у них хорошая перспектива. Молодцы! Наши сыграли лучше, чем с Перу. Были моменты, но решили наши ошибки. Хороший опыт, отличная тренировка на настоящий момент... 15.11.2025

Dmitriy Nekrasov Может Дегтярев? 15.11.2025

protch Многие знают рок-оперу "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", написанную Алексеем Рыбниковым по кантате Пабло Неруды в прекрасном переводе Павла Грушко. В самом ее начале хор исполняет «В школе с детства нас учили, Нет страны прекрасней Чили...» Так вот, я совершенно не согласен ни с Рыбниковым, ни с Нерудой, ни с Грушко. 15.11.2025

oleg ves можно подумать, у нас есть более классные защитники, но Карпин их не выхывает 15.11.2025

kolos249 Свинья, иди мрий над сбродной Украдины! 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР СПАРТАК ВЕРИТ - ВАЛЕРИТ! ПУСТЬ ИДЁТ В СПАРТАК! 15.11.2025

Spartak-Online Откуда ты мою фамилию знаешь))) третью ... 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев Батюшка, вы подались к обновленцам?! 15.11.2025

МАО Что за руйня творится ? Комменты сами собой разбегаются,плюсы не ставятся. Игра гавно. Вечер не задался 15.11.2025

knight templar Эх не надо было команде валерки играть с Чили. Есть же кубы и боливии, кого всухую можно обыгрывать. 15.11.2025

Listerman Карпин --всю конюшню на позор выставил --цска это дно ..а он в сборную..--дурак 15.11.2025

Rastan ..."Итоги по сезону хорошие!", заявил Карпин в интервью после матча. 15.11.2025

rusak1 Гнать надо Карпина, динамо развалил, назовите основной состав сборной- его просто нет, просто толпа, хотя большенство сильные игроки. Но нет Валера все эти годы экспериментирует с составом. Как игрок был средний , как тренер-О 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Оккультисты с Говнярки прошлись по Валерону! 15.11.2025

igorlvov Эхе хех Валера! Но нет худо без добра! Этот год надесь тебе и самому показал, что тренер из тебя как из говна пуля! :) Завязывал бы ты с этим боловством! Попробуй найти себя в другой профессии!? Например разносчик пиццы! В движении и опять же на свежем воздухе:))) 15.11.2025

Adiоs Amigos R Поделюсь и я впечатлениями. После игры осталось, какое то щемящее чувство непреходящей гадливости и жуткой несправедливости. Тупая , примитивная, обученная только подкарауливать чужие ошибки команда, выигрывает и становится триумфатором. Команда, которая весь матч, тупо убивало саму игру - ликует и принимает поздравления. Команда за весь матч не создавшая ни одной 2-х ходовой комбинации, получает победу, а те кто творил и рассыпал десятки изящных комбинаций , наслаждавших глаз и душу истинных ценителей футбола, остаются ни с чем!! Очень обидно!! Чили, как отвратительные и омерзительные гиены в дикой природе. Сами охотится не умеют, а нападают стаей , на мужественных , ловких , изящных красавцев гепардов , леопардов, тигров и даже львов, чтобы своей отвратительной шоблой отобрать у тех завоеванную их трудом и мастерством, добычу. Зрелище препротивнейшее. Но ничего не поделаешь, так устроен мир! Так и здесь. Препротивная игра, а добыча у ГИЕН!!! Очень противно! 15.11.2025

Zuschauer Комментаторы Матч ТВ раздражали больше чем медлительность нашей сборной. Ну нафиг не нужны эти вью с запасными во время игры. Зритель хочет видеть футбол, а не слушать косноязычную чушь от "корров" и футболёров. 15.11.2025

bothof Просто за два матча узнали свой истинный уровень и уровень распиаренных журналюгами "звёзд"-Батракова,Глушенкова,Тюкавина,ну и прчих подзвёздников.Особенно "блистал"лучший игрок чемпионата водокачки Батраков!Постоянные пасы назад,и ни одного обострения!В Барселону его!Он перерос наш чемп! 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев Роман - это нынче имя)) Бориса у них не было в команде? 15.11.2025

Stranger in the Night Позорище... и кому продули. Нынешним аутсайдерам)) Постыдные миллионеры и понты. Ну. теперь на землю слегка опустятся. Полезно. 15.11.2025

Max Stch какой то мамкин пирожок вышел 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР ЛЕВБЕРДОНСКИЕ КОЛДУНЫ ПРОКЛЯЛИ ПРЕДАТЕЛЯ! 15.11.2025

Alexander Zhukov А как наши своего вратаря подставили. У себя в клубе с ним так не поступали свои. 15.11.2025

Skorz. Тему с поливкой газона , можно продолжать и даже расширить !)) А между тем , к нам приехала Сборная Чили , на сегодняшний день , совершенно средняя команда , без звезд .....но , однозначно знающая , как играть в футбол ! Эта команда , просто натянула нашу Сборную и все . Карпин собрал незнающий , как играть .....цыганский табор и коментатор не выдержал )))))-Карпин , не доволен , как защищаются игроки ! Кто и кем , /имея ввиду нас / должен быть недоволен ??? А вопрос из телеящика ? про костяк Сборной !) Мол , где он ? Пусть читают коменты в СЭ , там все расписано ). Либо мы , возвращаемся в сладкое Брунейское прошлое /11:0/ , либо нас в реальном будущем , будут нести без остановок 0:2 ! 15.11.2025

Berkut-7 И только Валера с растопыренными руками по бровке круги наворачивает ахаха)) 15.11.2025

Millwall82 ну-ну, это второй состав был. Без всяких Санчесов. 80% играет в Ю. Америке. И это слабейшая сборная Ю. Америки в отборе. Даже хуже сранной Венесуэлы, Перу, Боливии. А когда-то брали копу. 15.11.2025

DemolisherAjax Буду краток- это было дно :) 15.11.2025

Lars Berger Почините сайт, инсайдеры-вредители СЭ! Это - скотство. Нехрен вякать на поля в Самаре и Санкт-Петербурге, если три кнопки у себя починить не можете! Почините сайт, инсайдеры хреновы! 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР ФЕДОРИЩЕВ КАРПИНУ - ЧТО ЭТО?! СБОРНАЯ РОССИИ! УВОЛЕН НА Х...Й! 15.11.2025

Dmitriy Nekrasov Вот тут многиеВалеру критикуют. А если вот так разобраться, то в защите за 2 матча он практически всех основных игроков РПЛ выпустил. Кого он не взял? И все они - низкой квалификации. Умяров в двух матчах просто отвратительно играет, Батраков - физика на нуле. Кисляк может бегать в таком темпе только 70 минут. Фомин? Так себе. Выделялись желанием Круговой, Бивеев, Глушенков. Ну и Головин - мастер работы с мячом. Тюкавин - не в форме... 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев Ну, уж вчистую... Были подходы. 15.11.2025

Sasha Sasha Валере пора на покой,что в сборной,что в клубе 15.11.2025

Magirus Победа за нами. В единстве наша сила. Мы верим, мы знаем, Чилийских фашистов, Глубокая ждёт могила! 15.11.2025

Вася Сидоров Оступились, бывает у всех. Но не забывайте про Серию. Россия безусловно элитная сборная. 15.11.2025

the gathering ! Помнится матчи чилийцев на ЧМ -14 в Бразилии. Особенно матч против Испанцев 2-0. Там чилийцы были низкорослые, коренастые, краснокожие - настоящее потомки индейцев Латинской Америки. В сегодняшнем матче ни одного такого не видел. Это была сборная Чили составленная из европейских игроков? Ну точно не первая сборная 15.11.2025

Djin Ignatov Этот ВОПРОС сам ПРОКРИЧАЛ на ВСЮ страну !!!! Кто держит Занзибара в Динамо , которое он по сути уже угробил !!! Кто назначил его в сборную и держит там ? С командой которая заняла предпоследнее место мы не смогли сыграть !! Сотни бездарных игроков каждую игру он тасует как шулер , показывая что вроде он ТРЕНЕР !!! Посмотрите кого он тренировал ? Везде результат один - ВЫШВЫРИВАЛИ как ненужный и лишний предмет ! Домой ! К теткам , бабкам , куклам ..... !! Гусарская баллада ! 15.11.2025

-S_P_A_R_T_A_K- А эти в студии составы выбирали, г...но ваши составы, дивеевы, батраковы , умяровы итд. 15.11.2025

AнaлoГoвнет А верещали, что на чилле 15.11.2025

hottie Для чего состав наигрывать? Чтобы дальше Брунеи и Вьетнамы снова обыгрывать? 15.11.2025

хурма(сельдерей) причем тут Валера чилийцы индивидуально на порядок сильнее все единоборства они выигрывали вчистую 15.11.2025

SPRAVEDLIVYI Да...им стыдно, что не едут на ЧМ... 15.11.2025

Russpiel Дивеев, Бевеев, Карпеев ... 15.11.2025

Pimen С 21 года, говоришь, не проигрывала сборная? Прошу огласить весь список побежденных команд. Есть ли среди них хоть одна сборная уровня Чили? Отлучение от мирового футбола чем дольше, тем печальнее для наших молодых ребят, варящихся в соку РПЛ. 15.11.2025

Max Stch Супруга Валерия Карпина опровергла информацию о его возможном переезде в Эстонию 15.11.2025

Вася Сидоров Проиграли последней команде ЮА, да еще и слабленной отсутствием Саласа и Саморано. Головокружение от успехов случилось. 15.11.2025

Lars Berger Кисляк - молодец! 15.11.2025

Заполярье Позорище! Позорище! Позорище! Слава чекистам-миллиардерам, истинным инагентам, изменникам Родины, казнокрадам и лжецам! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relaxed:? 15.11.2025

кампо Проиграли - ничего страшного. Для того и нужны товарняки, чтобы свои проблемы высветить. 15.11.2025

ezoloto Эх, Валера ... Только намекнул, что Сборная для него важнее, чем Динамо - и такой пассаж... Однако, трудно усидеть на двух стульях ! 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Нет уж братец, ему теперь прямая дорога на мостик Спартака! 15.11.2025

Lars Berger Второй гол в наши ворота - квинтэссенция всей нашей игры в этом матче. Три раза могли вынести, но всё "придумывали" и "придумывали"... Придумали!) 15.11.2025

ФОКСИ Когда же это бесполезность станет безработным тренером?.....может хватит губить и клубные команды и сборную?.....может эта истеричная тряпка сделает себе харакири?..... 15.11.2025

GeoMaS Дутые победы с заведомо слабыми соперниками настолько расслабили сборную, что она просто растерялась в игре с более менее равными 15.11.2025

Пан Юзеф На санкции против Чили. 15.11.2025

Berkut-7 ДАвайте лучше со сборной из какого-нибудь африканского племени играть, мы им 20 коров купим ,а они в соломенных трусах с нами в футбол поиграют, а потмо по первому каналу расскажут дикторы , что мы их разгромили 15-0 , Валера лучший в мире, а игроки лучшие в Солнечной системе...и эту схему ещё 4 гоад будем обкатывать на потеху населению. 15.11.2025

PronoMaster Наши игрули все такие хол?ные. Прически на высоте, отличие от игры. 15.11.2025

36 Ему еще не сказали какие сейчас зарплаты 15.11.2025

igorlvov Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия:)))) СМЕШНО 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР ВАШИ ОЖИДАНИЯ ДРИЩЩИ -ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!!! НУ И.... 15.11.2025

Ботокс007 Что, подонок, скушал? 15.11.2025

Millwall82 ну боюсь что и Андорра с Люксембургом в один момент станут грандами, когда отбор вернется. В Азии оно конечно проще будет, но на любых северных корейцев найдутся южные. 15.11.2025

oleg ves Хороший спарринг - побольше бы нам таких, а то играют с какими то карликами. И то, что проиграли, неплохо. Будет пища для работы 15.11.2025

Saiga-спринтер Аутсайдер Южной Америки наглядно указал место весьма средненькой сборной России на её истинное место в ранжире мирового футбола. Клоунский недоучка Дивей привез очередной ляп, которых уже наделал не одну сотню, как его притащили в ЦСКА из Салаватии. Сборные Перу и Чили сдалали свое главное дело - заработали по несколько миллионов у.е. тугриков за согласие сыграть. Других целей у таких заранее проплаченных матчей быть не может, по умолчанию. 15.11.2025

SuperDennis Это еще пенальти братский судья не поставил за игру рукой Умярова. ВАР бы не пропустил такой момент. 15.11.2025

SPRAVEDLIVYI Сборная пугливых пуделей....как то так.... 15.11.2025

GeoMaS Валерий Георгиевич проваливается в пространство между двумя стульями 15.11.2025

mikeV И каждый раз комментаторы и сами футболисты говорят, что играли неплохо, но вот что-то не так - то поле, то ошибка какая-то... Где они все видят неплохую игру?? 15.11.2025

bvp Обычная говноигра говномячом Жогел. Валера тупой, что этого не понимает, вылетит из-за качества мячей и из Динамо, и из сборной, Коля Писарев без денег останется. 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Привык Валера выигрывать у почтальонов, официантов, порноактёров и чистильщиков бассейнов, а тут на тебе по мордасам - профессиональные футболисты! 15.11.2025

Lexx С целом и общем, сегодняшняя игра - полная заслуга Карпина. Несмотря на индивидуальные ошибки, игры не было за счет постоянных экспериментов, что привело к отсутствию сыгранного состава, когда игроки интуитивно уже знают где находятся их партнеры по команде 15.11.2025

Кот-матрос А ещё у нас жалуются, что Балтика грубо играет.:grin: 15.11.2025

hottie Чилийцы выиграли на чиле у непобедимой сборной России. 15.11.2025

Zuschauer Так Иван Сергеев тоже вышел только в самом конце. Но у чилийцев всё-таки был Иван с первых минут, хотя и Роман. В итоге, они и победили. 15.11.2025

GeoMaS Спасибо чилийским проверяльщикам, показавшим истинную сборную России. 15.11.2025

МАО Чилийцам стыдно за последне место ? 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев Именно)) Тепличные соперники могут только поправить статистику чемпиона товарняков. Конкурентоспособность? Не, нас не пускают, мы турниры будущего будем играть здесь и сейчас. И потом. Суп с котом. 15.11.2025

strocko с пенальти 3-0 15.11.2025

рustot Мы не смотрели, что там было вообще? 15.11.2025

SPRAVEDLIVYI Даже судья-узбек не помог....пендель был чистым....зассал....был бы тогда разгром.... 15.11.2025

ole! Когда нужно было побеждать Карпин со старта выпустил нулевого Фомина и функционально неготового Тюкавина. Получается ротация дороже результата? 15.11.2025

За спорт! Вставай сам, на ворота, попр?м, или помрём 15.11.2025

IQ-87% это идет в общем подарочном пакете 15.11.2025

Spartak-Online пенальти заработал ,в свои ворота ,но его не поставили .Конечно не лучше. 15.11.2025

NF С Бариновым было бы то же самое... 15.11.2025

Пан Юзеф Олега Ивановича Романцева - в сборную! 15.11.2025

МАО Валера! Уволен нах.й 15.11.2025

Max Stch ждет куда ветер дунет 15.11.2025

AZ Позорище! Надеюсь, болонку прогонят в Болонию. Ну или хотя бы в Эстонию.))). Серьезно, пора уже Валере перестать мучить Динамо, сборную и себя самого.))). Единственный плюс - наших молодых звездунов на грешнуюЗемлю опустили. Может, хоть на время перестанут петь диферамбы. И пора уже переставать делать из сборной проходной двор. 15.11.2025

36 И это десятая,последняя команда отбора в Южной Америке.Играют все по делу,в атаке и обороне.Должны были громить нас.Видимо,похмелье будет тяжелым.Возить нас будут и Мальта и Кипр 15.11.2025

Berkut-7 До этого Спартак тоже угробил. 15.11.2025

GeoMaS За столько лет так и не сформировать костяк команды это "уметь" надо 15.11.2025

traveller09 Валерий Георгич, убирайся в свой Баден-Баден. Не люб ты нам боле, не люб. 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Он очки в роговой оправе протирает! 15.11.2025

МАО Валере - ВЕРИМ! Что ему всё это по... 15.11.2025

Новоуепинни глушенков: невезение просто, ахахах. убогий чудик 15.11.2025

diskmen Ну вот и закончилась сказка.4 года мы не проигрывали.Сегодня в нашей команде самыми худшими оказались мои Армейцы Дивеев и Лукин.Ставка на игроков ЦСКА себя не оправдала.В последней игре ЦСКА ,хоть и победил МАхачкалу,но играл откровенно плохо.Игроки ЦСКА просто устали .В остальном ЧИлийцы использовали 2 голевых момента и со 100 % реализацией выиграли эту встречу. 15.11.2025

Врн36 Валера перепробовал почти всех российских игроков, но так и не на играл какую то основу, и не выбрал основного капитана. И не какие отмазки от него после Чили не примутся 15.11.2025

Berkut-7 По-другому не умеем) занимаемся имитацией 4 года со свякими зулусами с различных островов , а потом приезжает мёртвая сборная ЧИли и пешком нас 2-0 убаюкивает даже не вспотев. 15.11.2025

Max Stch почему молчит Геннадий из Санкт Петербурга 15.11.2025

МАО Из этих сабжей один Глебов что то хотел. Кисляков и Батраков - вообще братья близнецы. Нулевики. 15.11.2025

ole! Не забывай откуда пришёл Бевеев. У Талалаева не забалуешь. Он просто не привык катать вату да и ещё не наелся играми за сборную. 15.11.2025

Пан Юзеф Прекратите поливать грязью наших парней. Их засудили. 15.11.2025

Alexander Zhukov Ну так нельзя. Надо играть с соперниками себе по зубам. Тогда серия побед не прервалась бы. А зачем нужны заведомо проигрышные варианты... Футбол - это качество. Что мы видели... Всё у россиян приблизительно по точности. А у соперников всё не приблизительно. А как надо. 15.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Павел Фёдорович улыбнулся глядя с небес на это тренерское футбольное недоразумение! 15.11.2025

Старичела Добрый вечер. С другой стороны, ничего из ряда вон выходящего 15.11.2025

Кот-матрос Изоляция от международного футбола сказалась прежде всего на защитниках. Те идут вперёд и бьются до конца. Громила Дивеев отскакивает от Тапии, а что говорить о Бевееве и др.? ------------ Ну и приехали канеш какие-то бандиты, нагло в корпус играли. ----------- Команды Карпина(что Динамо, что сборная) прям заточены на привоз в свои ворота... 15.11.2025

Юрий Влк. Прощай, Волеро! 15.11.2025

rustov Прервалась великая серия.... 15.11.2025

Millwall82 Валерик ответит квантовым "Ну и?", фразу абсолютно нечем крыть. На все случаи жизни. 15.11.2025

TomCat У Чили отличная команда и, видимо, толковый тренер! 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев Вы на что намекаете?! 15.11.2025

Rastan Можно согласиться с Трушечкиным, что цельная команда, особенно основной состав, не просматривается. Игроки неплохие есть. Оборона - здесь даже не может быть комментариев. 15.11.2025

Lars Berger "Других писателей у меня для вас нет". И.В.Сталин. 15.11.2025

-S_P_A_R_T_A_K- Вот и всё, что нужно знать о Карпине как о тренере... Валера, чемодан вокзал Эстляндия. 15.11.2025

NF Первый, пусть и на спаде, соперник с приличным прошлым - и итог ясен. Перспективы "неизолированной" после возвращения будут предсказуемы. Кисляки и Батраковы не помогут. Нет системы. Этак Карпин лишится обоих мест работы. Даже капиталистические режимы, порой, непредсказуемы... 15.11.2025

Supreme77 Пора Карпину менять две свои должности на одну-экперта на МатчТВ. 15.11.2025

Ботокс007 России нельзя играть в официальных матчах. Будет Ролан Гарос. 0-6, 1-6. 15.11.2025

МАО Умяров лучше ? 15.11.2025

Berkut-7 Основное место работы Валеры , интервью раздавать )) 15.11.2025

lvb "Выигрывают игроки-проигрывает тренер"(с) А поскольку Карпин уже столько времени проигрывает все что можно и даже нельзя)), в этом сезоне, да и весной 2025... То лозунг"Валера... чемодан-аэропорт -Таллин" и не возвращаться, пора на пенсию.. на мой взгляд актуален.. Задрал Карпин, с сезона 11/12 НИЧЕГО не взял, даже медальку какую-нить. Пора ему смириться что аки тренер.. он обычный хамовитый середняк, с понтами и рамсами, ничем не подкрепленными.Доколе мы мы будем терпеть этого "нуи?" в сборной?)?) 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев Какие уж тут выводы, кроме очевидных... 15.11.2025

SuperDennis А по сути все голы себе привезли сами. Сначала Дивеев укосипорился, потом он же он разыграл непойми что с Умяровым и Бивеевым и второй зашел. Может не хрен заниматься распасовкой внутри штрафной и на подступах??? Я знаю, это Валера такое любит, но меня лично такая фигня бесит. Вот сегодня чилийцы идеально наказали за эту дебильную тактику. 15.11.2025

Глупый самый лучший момент -это 3 бабы в конце 15.11.2025

Игорь Сергеев Угробил Ростов, практически угробил Динамо, взялся за сборную. Валераверим!!!! Господи, ну неужели никто не остановит это маразматическое лохматое чудище? 15.11.2025

Alexey Ryabtsov Жаль ,вот и проиграли.Не позорно играли,но и не топ.Валерия с почином! 15.11.2025

Олег Каноков Бл,вы обновление комментариев наладить в состоянии?Уже дня 4 глючит! 15.11.2025

Zelenyj Поле было опять безобразное.Невозможно играть в таких условиях 15.11.2025

МАО Ну в общем то Спартак не жалко. пусть берут. 15.11.2025

igogohruhru повтор второго гола хорошо бы смотрелся под музыку из бени хила 15.11.2025

Lars Berger Пошёл на Х. 15.11.2025

Колобок Колобков Первый мал-мальски не откровенно слабый соперник- и результат на табло.... Хорошо, что Карпин и эти 11 мужчин лишены выхода в мир... 15.11.2025

hovawart645 Постоянная рокировка, а по сути поднятие цены игрокам в угоду их агентам. 15.11.2025

IQ-87% Их враги напоили слабительным - это не наши чудо богатири 15.11.2025

Ни кто кроме нас 4-ре года с составом определиться не может 15.11.2025

А где Субулька? я мне очень понравилось. с удовольствием послушал группу Чили. 15.11.2025

SPRAVEDLIVYI Полный провал....просрали беззаговорочно...Валера--не верим!! 15.11.2025

Афоня Хоп ла ла лай Спасибо за настроение, сборная Чили! 15.11.2025

Max Stch Непруха как она есть..перевел все в биткоин, биткоин упал В.Карпин 15.11.2025

36 Миллионеры,Карпин дал приказ! 15.11.2025

Mick Shelby Конечно, это - не Куба. 15.11.2025

Чернобог Прекратите уже мучить жопу, дайте пинка кудрявой шавке пинком под зад и освободите сразу 2 должности, в клубе и сборной, пусть эти вакантные места займут специалисты, а не дворняги тявкающие из под лавки! 15.11.2025

ole! Я бы добавил - нет хребта, есть только масса... 15.11.2025

igost Типичная Валерина сборная играла в типичную Валерину игру. Когда-то это должно было закончиться провалом. Оба гола организовали собственные защитники. Фомин нулевой. Комличенко и Умяров вообще отрицательные. Зачем эти люди в сборной? Батраков ничего не создал. Кисляк хорошо играл разрушителя, но в нападении тоже ничего не создал. Глушенков старался - но сколько создал, столько и напортачил. Круговой всё делал невпопад. Глебов вышел с энтузиазмом, но ему не давали пространства и просто затаптывали. Бевеев понравился, несмотря на второй гол. Парень реально прогрессирует. 15.11.2025

МЯСО ВРЕДНО Похоже "гений Карпина" исчерпал себя. Пора освобождать. 15.11.2025

the gathering ! Первый сильный соперник и сразу 0-2. Наши играли в лучших традициях сборной - все время какая то проблема с пасом, особенно с последним 15.11.2025

Spartak-Online Что Дивеев , что Бевеев одинаковые .Первый привез, второй привез. Сборная привозчиков во главе с бестолковым тренером. 15.11.2025

Berkut-7 Звоните кубинцам ! нам нужна срочна победа со счетом 8-0, чтобы в СМИ трубили какие мы ВЕЛИКИЕ , настоящая футболаьная держава :point_up:? не меньше. 15.11.2025

Врн36 Чуть по сильнее соперник, и мы обосрались, по самые помидоры . Не в атаки мысли нет, и в защите проходной двор. 15.11.2025

SPRAVEDLIVYI Чили--последнее(!) место в отборе на ЧМ в группе....стыдно, товарищи... 15.11.2025

ONG Вот и сказочке конец, скролько там наша сборная без поражений.....Инки особо и не напрягались, реализовали два привоза и ок. Еще и спенальти повезло))), нашим. 15.11.2025

.Алексей. Ну и. 15.11.2025

хурма(сельдерей) победила более классная команда на ее фоне очень заметно было наше отставание в классе игры соперник был техничнее притом на очень высокой скорости не было видно как мы могли там что-то забить полное преимущество сборной Чили сборная Чили проявила к нам уважение сыграв в полную силу сборной России что-бы обыграть эту сборную. надо было играть в два раза быстрее и техничнее а где же это все взять в нашем комфортном чемпионате 15.11.2025

Lars Berger Гениально, Валера!..) Эту сборную Чили даже при большом желании нельзя назвать серьёзным соперником... Сделали, блдь, подарок болельщикам... Сборище клоунов, а не команда... - Валера, что скажете об игре? - Игра и результаты в товарищеских играх не имеют большого значения. - Валерон, но ведь зарплату ты получаешь в полном объёме! - Это - другое!.. 15.11.2025

МАО 11 друзей Карпоушена. Даже комментаторы в конце игры сказали - ну это не сборная. Пора определяться с основой. А так это коллектив физической культуры. 15.11.2025

Адри Купри Если, со слов журналистов СЭКСа, в Чили упадок в футболе, то что тогда говорить о нашем футболле и в частности тренере Карпине? 15.11.2025

Ilya Gudman Ну пора опять с Бурунди договариваться , а то блатного нарвского гопаря и из сборной погонят 15.11.2025

Mick Shelby Что можно сказать о матче? Если коротко, НАШИХ ЧИЛИ НАМОЧИЛИ, 15.11.2025

голос из Санкт-Петербурга Лукойл, заберите, пожалуйста, Карпина к себе в Спартак! Очень прошу! Я думаю, что кроме болельщиков сборной России, также и болельщики Динамо будут не против. 15.11.2025

Пан Юзеф Я даже на 90-ой минуте верил в победу России. 15.11.2025

Zelenyj да, и ещё воробьева не было. и маминова с лоськовым 15.11.2025

футбол это спорт В 1 тайме судья не фиксировал чилийскую грубость. Тапия, забивший во 2 тайме, вполне мог быть удален в 1-ом, но ему не показали 2-ю желтую. Он и во 2 тайме безнаказанно исподтишничал. 15.11.2025

Чернобог Никому не нужная сборная с никому не нужными матчами, с ничего не понимающим кудрявым идиотом.! 15.11.2025

IQ-87% Захотелось понять уровень этого скопления игроков -после долгого времени включил матч тв-анализ между таймами и часть второго тайма-все было на запредельном уровне и анализ игры и коментаторы и сама игра-истинное наслаждение для ценителей -буду опять выдерживать долгую паузу 15.11.2025

ну я Эх какая была бы замечательная история если бы Валеру поперли и от туда и отсюда... 15.11.2025

ole! Похоже карпинская постоянная рокировка привела к тому, что ни один игрок сборной не считает себя основным. Как следствие игроки не чувствуют свою ответственность на 100% и думают, что кто-то другой будет впрягаться. Когда так думают почти все, то происходит то, что мы видели сегодня, да и с Перу частично. 15.11.2025

Пан Юзеф Все равно... Не верю. 15.11.2025

RobertH Даже комментатор в конце в сердцах правильно сказал. Нет у команды основного состава, Валера! 15.11.2025

SERGEY111 Спасибо далеко не самой грозной сборной Чили что указали истинное место сборной России . Валера сидящий сразу на двух стульях не напрягаясь их оба сломал . В отсутствие регулярных официальных матчей деградация нашей сборной налицо . 15.11.2025

hovawart645 Заигрался Карпин в агентские игры - состав надо было наигрывать, а не в ромашку играть... 15.11.2025

SPRAVEDLIVYI Вот и вся цена и сила батраков, кисляков и прочих миранчуков....:joy: 15.11.2025

китайский городовой На основном месте работы у Валеры тоже не очень все великолепно 15.11.2025

igor1972 Первое поражение за 4 года, не смертельно. Спад был очевиден в последних играх РПЛ и в сборной продолжился. Но это не отменяет тот факт, что сборная просто слабая по сути. Самая слабая в постсоветский период 15.11.2025

Отжогин Я ведь еще после Перу говорил, что с этими на 0:0 отскочить за счастье будет. Не так вышло? Чилийцы показали, что Бразилии, Аргентине, Уругваю продуть могут. Но не нашим косолапым.:laughing: 15.11.2025

Sergio 666 Что есть. В принципе лучшие ребята нашей страны, в атаке так точно, с тренером пуделем. Это всего лишь Чили - типа слабейшая с Южной Америки. 0-2. Максимка все равно лучший что в сборной, что в Зените. Футбольный интеллект конечно принципиально разный, нашим не привить , не натренировать то что там в крови. Хороший соперник. 15.11.2025

Ни кто кроме нас Шарлатаны в лице Карпина, Писарева, Кафанова, Луиса и хрен еще знает кого, раскрыта… Карпин превратил сборную в Ростов. А все эти танцы - пляски в исполнение Терешина Кирилла уже задолбали. Он ведь реально надул в уши руководству РФС, что без этого на футбол ни кто не придет… но и откаты, как без этого. Пора эту в «команду» разогнать и заняться футболом. 15.11.2025

За спорт! Вот тебе и острый перец Чили, сильная команда. 15.11.2025

Kirill Vyazemsky Батраковых-Глушенковых и т.д. Глебовых-Умяровых Барсы Монаки заждались 15.11.2025

МАО Это другое. 15.11.2025

_Mike N_ Россия вперде ! :laughing::laughing::laughing: 15.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ татарва заткнись 15.11.2025

Врн36 После игр с Перу и Чили, вывод один. Хорошо что мы с таким тренером не играем не в каких отборах 15.11.2025

МАО Глушенков - 7 из 10. Глебов 5 по десятибальной шкале. Умяров, Дивеев и Бевеев- минус 18. Остальное просто 0. Карпуша - минус 43. 15.11.2025

Dmitriy Nekrasov Пара центральных защитников привезла два гола. Дивеев и Лукин сильны лишь по меркам РПЛ. Матч показал, что у нас есть хорошая полузащита, и нет нападения и защиты. Чили - очень симпатичная команда, которая знает, как играть. 15.11.2025

Millwall82 надо больше играть с папуасами, тогда и поражений не будет. Теперь понятны слова митрофанушки ака "толстый школьник", "С Аргентиной крайне дорого играть", не дорого, а влететь можно и 5-0. 15.11.2025

Mr T По пивку-ну окэй! 15.11.2025

ну я У Валеры была и есть уникальная возможность наигрывать состав и отрабатывать идеи. Но идей судя по всему нет и поэтому осталось полтора землекопа, которые не играли за сборную 15.11.2025

Реалист-правдоруб Слишком рано от Брюнеев отказались 15.11.2025

Что за Аюта? Такое .овно! 15.11.2025

Slim Tallers Судья с помойки украл крупную победу чилийцев. 15.11.2025

Rutozid Чилийцы перепутали товарищескую игру со стыками. 15.11.2025

tatarin Парам - пам - пам! 15.11.2025

PetrovVV С какими там топ соперниками хотел проверить Карпин нашу сборную? Пусть для начала с середняками научится играть! 15.11.2025

hovawart645 Валере больше не верим - ни в клубе, ни в сборной. 15.11.2025

Berkut-7 Даже не сомневался что проиграем, потмоу что говёный футбол с Перу должен был по логике переехать в следующую игру с Чили, а Чили всё-таки посильнее Перу хоть и находитсья в стадии перестройки и обновления. 15.11.2025

футбол это спорт Ну что, опять Карпина ругаем? А ведь не он проиграл, а команда, из-за двух ошибок в обороне. Не забили – это минус. Наверное нужно стабилизировать и наиграть состав. Но ведь бегают, борются против жесткой до грубости команды. Молодежь подрастает, набирается опыта, они будут играть лучше. Как раз ко времени выхода на официальные турниры. Не стоит посыпать голову пеплом. 15.11.2025

Чернобог Рукаводству ЦСКА пока прекратить отпускать играков в эту поганую сборную.! После каждого безполезного и ненужного, позорного матча под рукаводсвом кудрявой болонки мы получаем очередную травму ключевого игрока. Надоело уже!!! 15.11.2025

Реалист-правдоруб Уволен и от сюда, и от туда! 15.11.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin Без Баринова как стадо баранов. 15.11.2025

James Gang Валеру в шею гнать из "Динамо" и сборной! 15.11.2025

xfox Может, в консерватории что-то подправить? 15.11.2025

SPRAVEDLIVYI Чилийские перчики начистили перцем чили задницу чемпионам мира по ненужным матчам....:rofl::rofl::rofl: 15.11.2025

RobertH Фсё. Почтальоны и туристы закончились, Валера! 15.11.2025

Ботокс007 Счет не 0-2, а 0-3. Узбекский судья получит пожизненную скидку 50% в ГУМе. Карпин просто прикалывается над сборной России и над Динамо. Поздравляю двух ублюдков - Dymanomashina и Колос249 с хорошей игрой. 15.11.2025

Отжогин Валера - как тот пианист в салуне. Т.е. играет как умеет на хреноватом инструменте. Хоть стреляй в него - хоть нет. Придет другой - еще хуже будет. 15.11.2025

Хрю-Хрю Вот что значит неправильный подбор соперникоа. Ведь всё нормально было: Кения, Бруней, Куба, Сирия... Поверили в себя. А после ничьи с дублёрами Перу совсем зазвездились. 15.11.2025

SuperDennis Многим не нравились спарринги со всякими гадюшными соперниками, давайте играть с сильными! Ну, и? Там Камбоджа напрашивается на спарринг, надо соглашаться - минимум ничья. 15.11.2025

frunt 2 Уволить тех негодяев кто с Перу и Чили договаривался сыграть.Нам бы Кубу и Бахрейн. 15.11.2025

Деп Б.Охта Тренером был Карпин. А команда не Динамо, случайно играла? 15.11.2025

tatarin Первое за целых ЧЕТЫРЕ года. ЧЕТЫРЕ, Карл!!! 15.11.2025

Adiоs Amigos R Проиграли Чили на чиле. 15.11.2025

Врн36 Позор, стыд и срам. Валера физрук 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев Этого и не было. Это Черчесов против Валеры... 15.11.2025

SuperDennis У Валерона черная полоса, что в Динамо, что в Сборной. Игры нет. Состава нет. Сыгранности нет. Результаты ужасные! Может хватит эксперименты ставить над Сборной? До этого со всякими кубами и боливиями прокатывало, а сегодня с Чили не прокатило. Делайте выводы, Валерий Георгич! 15.11.2025

TomCat Да тут не только Динамо в кризисе. 15.11.2025

Atoms Вроде бы и обидно от проигрыша нашей команды, но играли так как умеют пока, нужно признать))). Чилийская команда очень даже неплохая, играет быстро и технично, да и прессингует хорошо. Наши же не привыкли играть под постоянным прессингом, отсюда и ошибки, потери мяча. Старались - да, но одного желания мало, что и показал этот матч. Это еще судья простил хозяев, не назначив за игру рукой Умярова пенальти и неизвестно еще, что было бы тогда при счете 0:2, разгром? Так, что для спарринга Чили - хороший вариант. Только так можно понять, что можно исправить и как дальше играть. Валера, думай! 15.11.2025

Андрей Недобрый Чили чили Трали вали Этот матч мы проиграли По заслугам проиграли. 15.11.2025

Ivarr Валера с таким футболом без работы останется скоро. 15.11.2025

Олег Каноков Да просрали вчистую,чего уж там.Без шансов. 15.11.2025

Кот Это называется ...ЗДЕЦ — цензурные слова закончились ещё в среду... 15.11.2025

kolos249 Чилийцы хороши, крепкая, грамотная, неуступчивая команда. Два гола были привезены самим себе глупейшими ошибками в обороне. 15.11.2025

Grande Rusia Деклассирование тихоходов 15.11.2025

Пан Юзеф Нет. Не верю. Этого не может быть. 15.11.2025

инок Это сборная Валеры Карпина! Нет основы, нет капитана, нет тренера.. 15.11.2025

Симон Вирсаладзе Нулевые. Даже узбекские гастеры (судьишки) не помогли (а уж как старались). 15.11.2025

АйЯЯйКиН-СССР Ну что побили рекорд ИСПАНИИ??? Валеру в ДИНАМУ...:joy::joy::joy: 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев Даже без Ивана Саморано?! Спринт хотел закрыть гештальт своей молодости, однако чилийцы - не спринтеры, грамотно разложились по дистанции. 15.11.2025

Mr T Валера,это карма! Привет от Дзюбы 15.11.2025

Сергей Кузнецов Это просто ужас! После Перу думал хуже не будет... Но!! Карпин пора в отставку! 15.11.2025

Jean4 Эти матчи сборной являются лишним подтверждением того, что все наши "звезды РПЛ" (Батраков, Глушенков, Кисляк и тд) пока что не тянут даже на уровне далеко не самых сильных сборных Южной Америки. К сожалению. 15.11.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ КЛОУНЫ в обороне у России 15.11.2025

С детства за Уралмаш! Матч посмотреть не удалось. Не расстроился. 15.11.2025

Ж и в о й "Нефтехимик" выиграл у "Урала" 1:0! Вау! Вот это сенсация! Молодцы, татары!) 15.11.2025

nic2316 Чуть-чуть поупертее,чуть-чуть помастеровитее чем наши предыдущие соперники и сразу проблемы! Можно сколько угодно владеть мячом но забивать то надо! Вобщем как тут на днях "мэтр" писал , минус вайб!Всем хороших выходных!!! 15.11.2025

Демеч Хорошую оплеуху получили. Дивеев и Бевеев. Созвучные фамилии - созвучные ошибки. 15.11.2025

ВОПРЕКИ Позорники кривоногие.Пора учиться у Казахов,сыгравших с Бельгией (!!!) 1-1. А тут никчемный Карпуха рулит.Поражение должно было быть разгромным, в районе 5-0. И это, даже с купленым узбеком-свистуном, не назначившим 2 чистых пеналя в наши ворота, которые признали даже мерзкие комментаторы, пытавщиеся убедить нас, что чилийцы очень грубо играют, при этом одного Дивеева с КО нужно было выгонять дважды за грубость. Удивляться нечему - каков тренер, такая и команда. Удивительно, что до сих пор эту прибалтийскую болонку, возомнившую себя "великим" (при том, что бестрофейный) коучем, заодно топящее в болото рос. фуктбола, еще и "Динамо", до сих не отправили на родину, без выходного пособия - видимо, ждут от Валеры такого же уничтожения команд, как "Мальорка" и "Армавир" с "Ростовом" ? Дикость, возможная лишь под руководством нашим футболом "великими" управленцами Газпрома. 15.11.2025

Алекс95 Привыкшим к пешеходному футболу игрокам трудно обыграть даже посредственных чилийцев. 15.11.2025

NGE Смотрел на Премьере. Много смеялся, слушая "экспертов" )) Оказывается, во всем виноват судья = неправильно свистит (забыл у Казарцева поучиться) и чилийцы = неправильно играют = в товарищеском матче бьются, как в официальном. Кто же мог такое предположить?! 15.11.2025

zentmaison Острые перцы Чили оказались нашим не по зубам! 15.11.2025