Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:57

Россия уступила Чили в Сочи и потерпела первое поражение с 2021 года

Руслан Минаев
Максим Глушенков и Гонсало Тапия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России уступила Чили в BetBoom товарищеском матче — 0:2. Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи.

У южноамериканцев голы забили Гонсало Тапия и Бен Бреретон Диас.

У российской сборной травму получил Иван Обляков — на 25-й минуте его заменил Алексей Батраков.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

Александр Головин против Ивана Романа в&nbsp;матче Россия&nbsp;&mdash; Чили (0:2) в&nbsp;Сочи 15&nbsp;ноября.Россия проиграла впервые за четыре года. Чилийцы показали уровень, к которому нужно быть готовым после возвращения
Товарищеские матчи. Сборные. .
15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)
Россия
0:2
Чили
383

  • Генри Морган

    Надо играть с сильными командами. Надо быть в курсе, какая ситуация, что со сборной, что с клубами, в реальности. Чтобы возвращение в мировой футбол не стало большой и неприятной неожиданностью.

    15.11.2025

  • valentinstukalovstukalov

    ЭТО НАШИ ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ,В СЛУЧАЕ ЛИМИТА ,ГДЕ ЕЩЕ ВОЗЬМЕМ ПРИДУМЩИКИ ЛИМИТА ЭТО Я ВАМ ГОВОРЮ

    15.11.2025

  • sergey stepanov

    Кто ещё Валерим? Спасибо сборной Чили, матч не смотрел, но по комментариям видно, что играли супер, просто опять не повезло. Тренер опять обвинит в испуге игроков!

    15.11.2025

  • dinela

    Гоните Пуделя отовсюду!Это фуфел,а не тренер!Пижон на бровке,тьфу!

    15.11.2025

  • Millwall82

    это второй их бл...дь состав. Второй! Без всяких престарелых Санчесов, все почти из Ю. Америки.

    15.11.2025

  • Rosinant

    Любую работу надо делать со смыслом и с любовью.Что же теперь из-за бана не прыгать, не бегать, делать всё спустя рукава? Попробовали бы это посоветовать к примеру Анатолию Тарасову.

    15.11.2025

  • Упёртый русский

    Я вот утверждаю, что Чили в следущем отборе будет однозначно выше, чем Перу с Венесуэлой. У Чили классная команда и видна игра, у Перу с Венесуэлой - совсем другой уровень...

    15.11.2025

  • плохокот

    В первом мяче Дивеев трижды ошибся. Сначала передача перехваченная, потом проиграл борьбу за мяч, и в конце не смог накрыть удар, мяч между ног прошел Многовато для одного эпизода.

    15.11.2025

  • Knockouter

    Согласен! Раздражает и мешает смотреть футбол эти дурацкие вью с запасными игроками!. И сразу через несколько секунд после финального свистка, бегом несут сцену и включают музыку! Это все элементы Betboom товарищеских матчей Betboom сборной России!

    15.11.2025

  • ali_baba

    позорище :man_facepalming_tone1:

    15.11.2025

  • Millwall82

    сейчас это последняя команда отбора. Которая приезжает в Россию вторым составом. Последняя, подчеркиваю. Какая нах копа сейчас?) анекдот. А вот от бразилов и аргов принимают по самые помидоры.

    15.11.2025

  • Генри Морган

    Нынешняя Германия сильно напоминает сборную России времён Черчесова. У немцев всё же слабое поколение. Соответственно, сборная Германии проседает.

    15.11.2025

  • IQ-87%

    Консультантом по энергетикам-тогда ни кто не сумеет дать нашим мальчикам слабительное пойло

    15.11.2025

  • футбол это спорт

    Если бы только подсел, он еще и бедром боднул. А потом Агкацеву на скорости двинул плечом в ключицу или шею.

    15.11.2025

  • Berkut-7

    4 гоад ставит уже игру? сколько ещё времени надо лет 15ть хватит?

    15.11.2025

  • Генри Морган

    Есть такой момент. Что-то сломалось.

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Слабый тренер!

    15.11.2025

  • плохокот

    Тут даже тренер не при чем Азбука. Нельзя выносить через игрока .Отскок штука непредсказуемая.

    15.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Нужно наигрывать давно, если бы мы играли в отборе. Судя по тому, что происходит, мы ещё не скоро вернемся, и вернемся ли вообще....Так что - это всё тренировка длительная. Ещё много игроков через сборную пройдут.

    15.11.2025

  • Генри Морган

    Объективно спорно. Что вы будете делать с этим основным составом? К чему готовиться? Бан международный, если и снимут, то сильно нескоро. Ну и?:face_with_monocle:

    15.11.2025

  • alex.smotroff

    Такое ощущение будто играло Динамо

    15.11.2025

  • Dim7111

    Как бросить Динамо, там зарплата больше?!

    15.11.2025

  • lvb

    Вспомним как было при СССР, 60-80-е,даже когда клубов было НЕ 16 а иногда поболе, от 17 до 22. Начинали сезон, усредненно во второй половине марта и заканчивали до 25 ноября, ПО-ЛЮБОМУ! Далее игроки , кроме команд участвоваших в ЕК, уходили на перерыв. Игрокам давали 3 недели отдыха и уже к 20 декабря клубы выезжали на первый сбор. Обычно ЧПК и Средняя Азия. Потом возвращались домой, работали на своих базах, в основном "физика" и после 20-25 января опять выезд на юга. Наиграть что-то на тогдашних полях было физически невозможно, поэтому бегали и пытались играть двусторонки на каких-то колхозных полях. Например.. Регион Сочи 1. Метревели 2. "Гаревое" запасное, Метревели 3. 2 стадиона в Хосте, "Локо" и малое поле , кажется 90Х60 4. Адлер. 3 поля , одно в центре города, оно до сих пор "живое")). И два в совхозах, например "Южные культуры". Летом был перерыв, 10-16 дней подтягивали "физику", игроки бы "на ходу". Пора вернуться к "весна-осень".

    15.11.2025

  • Генри Морган

    Объективно - слабая игра. В створ ворота попали 2 раза из 15. Чилийцы дважды из чётырёх и два мяча забили. Это признак класса. Много пустой беготни, сумбура. Куда-то торопились. Куда? Зачем? Игра рваная, без каких-либо проблесков. Системные ошибки в обороне, похожие на ошибки в "Динамо". Карпин не в состоянии найти хотя бы одного сильного защитника? Растерялись в начале, когда стало понятно, что чилийцы будут играть жёстко. По судейству. Решения арбитра тоже вызывали вопросы. Тапиа должен был удалён по совокупности деяний, ещё до того, как забил первый мяч в ворота сборной России. Но, проиграла Россия не из-за судьи. Из-за своей невнятной игры. Пик формы Россия прошла. В связи с матчами с Перу и Чили возник один вопрос. Что это такое? Это традиционный ноябрьский спад или это снижение общего уровня российского футбола из-за бана на международной арене? А может, сразу, и то, и другое? :thinking: Матч с Перу был получше. Ожидал большего, потому что Сочи.

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    И ты отыпись, серость. Иначе как бы тебе не сесть на старости лет.

    15.11.2025

  • кампо

    Вообще пофиг результаты в товарняках. Пусть игру ставит, пока есть время, ато ведь потом опять скажет, что не успел.

    15.11.2025

  • IQ-87%

    А сейчас перестали-зря -это дискредитация

    15.11.2025

  • Инта

    Вера, без Надежды и Любви не уйдёт! ))

    15.11.2025

  • Garik Krymsky

    Не нужен он в ЦСКА! Пусть в свой Спартак чешет!

    15.11.2025

  • Секир-башка

    Считал и считаю, что совмещение в сборной и клубе - большое зло. И там течет, и здесь накрывать стало.

    15.11.2025

  • Gofman

    Впервые за 4 года более-менее средний соперник у России. Который занял последнее место в латинской америки в группе. Ну так себе результат конечно. Сегодня были разгромлены т.к пенальти было.

    15.11.2025

  • Сергей Васин

    Может скрестить ротенберга с карпиным?

    15.11.2025

  • плохокот

    Игроки собраны были неплохие. Сыгранности нет.

    15.11.2025

  • сергей карасёв

    псж напугали выстрелом с 30 метров...а тут защита обалдела, что на неё слегка надавили...ну хоть вернулись с небес на землю...

    15.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Зима - не наш сезон. А сегодня снег выпал в Москве, значит, началась зима.

    15.11.2025

  • Garik Krymsky

    С таким физруком во главе сборной каких результатов еще ожидать?

    15.11.2025

  • МАО

    Да не голы и были

    15.11.2025

  • МАО

    Бей бандеровскую сволочь до последнего патрона!

    15.11.2025

  • МАО

    Дак ты вражина...

    15.11.2025

  • ho-shi-minbaldanov

    Несыгранность состава, т. к. эти бесконечные перетасовки игроков и прочее, полностью отсутствует костяк команды ( фундамент), на котором строится вся игра. До этого мы играли как бы в потешные игры, и через сборную прошла куча игроков, а толковых так и не набрали на игру с более менее серьёзным соперников... Все эти эксперименты Карина разбились "о перец Чили"

    15.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Надо признать, что при весьма средних тренерских возможностях, Валера на этом поприще собирает валюту.

    15.11.2025

  • Излучение Гаврилова-Черенкова

    Надо было Сочи вместо сборной ставить...

    15.11.2025

  • Адекватный спартач

    Валера, Валера! Как над Парижем фанера, Летит в дыру вся карьера...

    15.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А что тут удивляться? Миллионеры они все, да ещё им здесь венки победителей на голову одели. Им пахать нужно, но это не СССР, где идея была. Нет у них стремления развиваться.

    15.11.2025

  • Врн36

    В том то и дело, что оборона должна быть стабильной. Надо наигрывать какаю то основу..А у Валеры 23 игры и всегда разные игроки

    15.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Да тут и тыщу легко

    15.11.2025

  • МАО

    Сначала застрелиться, потом обосраться. Затем уволиться.

    15.11.2025

  • Don2

    Очередная шняга ни о чём... Бездарь, млядь, тебя ещё не удавили за твою дежурную безвкусицу на этом говно-чате?!.. Скоро будешь жёстко откуярен в собственном подъезде, старый недоёпаный примитив, чтоб в дальнейшем больше не мозолил глаза своими подобными бездарными высерами... Короче, ты меня услышал, жалкий говножуй! Смеялся.

    15.11.2025

  • Сергей Васин

    Прилюдно)))))))))

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Как вам игра Батракова,которого Бубен отправляет в Реал или Барселону?! Гюлер,говорит,говно,а Батраков супер. В двух матчах мы увидели этот супер. Говоря словами из Иронии судьбы "какая гадость эта ваша заливная рыба"

    15.11.2025

  • the gathering !

    где Нарва, там Ивангород!

    15.11.2025

  • Max Stch

    Упадок после триумфов. В Чили перестраивают сборную и ищут тренера

    15.11.2025

  • плохокот

    Он уже сделал. " Итог хороший".

    15.11.2025

  • Alexander Zhukov

    Комментаторы правы. Наши играли хорошо. Но кто же знал... что соперник сыграет намного лучше.

    15.11.2025

  • Сергей Васин

    Я же говорил вчера,что играть с Чили должны Сочи,которая разнесла перуанцев 5:1 ,а не команда карпина!!!

    15.11.2025

  • Аристарх

    Гнать этого Карпина из сборной надо. Да и из Динамо тоже. Этот тренер ниже даже среднего уровня!

    15.11.2025

  • курганец

    Второй гол тренерский. Если запрещаешь выносы, подбирай соответствующих игроков, а не переучивай взрослых мужиков, которых в ДЮСШ учили не возить мяч по штрафной, а выбивать подальше. Ну и игровой интеллект должен присутствовать, чтоб бить не в прессингующего соперника, а в сторону.

    15.11.2025

  • -S_P_A_R_T_A_K-

    эти сборные показали всем какой карпуша теренер, за это им огромное спасибо, ибо нечего петь дифирамбы нулевому тренеришке.

    15.11.2025

  • tatarin

    Во-во, и веру пускай с собой забирает! )))

    15.11.2025

  • the gathering !

    ну эти две сборные за наши бабки хотябы в футбол играли. за это им спасибо. в отличие от африканских сборных, которые на поле потренироваться выходили

    15.11.2025

  • Rosinant

    Работа тренера, это не искусство составления пёстрых букетов. Идеал тренера, это бордер-колли, которой одного взгляда достаточно, чтобы любой баран понял, куда надо бежать. За столько лет работы Валера так и не определился с кем играть и как играть. Недаром сборную, не иначе как "сбродной" называют.

    15.11.2025

  • За спорт!

    Даёшь пятсот комментов!

    15.11.2025

  • Аристарх

    Конечно, чтобы продолжить беспроигрышную серию. А потом и с островами Тонга Тонга.

    15.11.2025

  • RobertH

    И это не та Чили, что с Саморано, или с Алексисом Санчесом. Уверен, что Балтика Талалаева чилийцев сегодняшних сделала бы!

    15.11.2025

  • Alexander Zhukov

    Наши защитники никогда не играли против толковых форвардов

    15.11.2025

  • За спорт!

    Что делать, как вырастить мессий и роналд в стране, чтоб поднять уровень?

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Заманивают.

    15.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    В ЦСКА его! Вторым тренером на стажировку!

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Для Кругового. И он его уже озвучил после матча.

    15.11.2025

  • Упёртый русский

    Чудак, основа, которая играла тогда - уже на пенсии. Сейчас новая молодая сборная - основа именно эта. В следущем отборе 0-5 не будет. Да и не так давно эта по названию команда чуть не заставила Месси карьеру в сборной Аргентины завершить без трофеев - помнишь такое?

    15.11.2025

  • Dron56

    Валера ! В интересах Сборной бросай Динамо ! Концентрируйся на Сборной а то у тебя там и там полный шмак.

    15.11.2025

  • рustot

    так что с кудесниками мяча? Аргентина вон свой товарняк 2-0 выиграла.

    15.11.2025

  • Berkut-7

    И будем дном дальше, потмоу чтов России нету футбола , есть его имитация .

    15.11.2025

  • skrudg

    То же и Динамо ...

    15.11.2025

  • Инта

    Что в сборной, что в Динамо - Валера обвалерился, плывёт по всем фронтам.

    15.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Бетбум не предупредил наших что в этот раз не получилось договориться)

    15.11.2025

  • the gathering !

    умяров одни неточные пасы и обрезы. самому то умярову это нравится, интересно. сидел бы на базе в тарасовке и передачи отрабатывал

    15.11.2025

  • А где Субулька?

    нет. женский голос есть женский голос, да она сама по себе тоже весьма.

    15.11.2025

  • Dron56

    Плюшевая Сборная , Оловянный тренер играли если верить корреспондентам СЭ со сборной которя была последней в отборе на чемпионат мира, в которой идет перестройка и к нам приехал второй или третий состав, зачем нам такой футбол ?

    15.11.2025

  • 199

    Ну чего посыпать голову пеплом. Вчера немцы еле еле с Андорой справились. Когда нет стимула -совсем другая игра. Посмотрите статистику-Чили вторая балтика по грубости.

    15.11.2025

  • tatarin

    Для Валеры текст писАл? Очень убедительно.

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Он в свои ворота будет забивать.))

    15.11.2025

  • alex111

    Самая слабая сборная в Южной Америке и такое фиаско! Есть ещё желание сыграть с ТОПами из этого континента? Мне одному не смешно и очень грустно? Не сборная , а каравансарай, позорище !

    15.11.2025

  • Аристарх

    Неужели никому непонятно, что Карпин - это не тренер для сборной. Надо как можно быстрей убрать его из сборной. У нас есть очень хорошие тренеры: Михаил Галактионов (Локомотив) и Андрей Талалаев (Балтика). Карпину до них далеко.

    15.11.2025

  • Солёный

    Как можно угробить то, чего не было.

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Защитником, панове!

    15.11.2025

  • Андрей

    чего ждали.всего доброго

    15.11.2025

  • skrudg

    Перу 1:1, Чили 0:2 ... Предпоследнее и последнее места в квалификации Южной Америки к ЧМ... А Вы говорите поучиться у Аргентины, Бразилии

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ВАШ ТРЕНЕР ВИНОВАТ! Карпин - динамовец!

    15.11.2025

  • nikvp

    Звезды РПЛовского разлива (Батраков, Глушенков, Кисляк) показали свою настоящуюю состоятельность.

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вам специально нужно знак выставлять с - сарказм? Я полагал, что вы улавливаете иронию, Слим.

    15.11.2025

  • Aprel

    Эту власть Газовой гидры, нужно гнать палками! :confused::weary::pensive:

    15.11.2025

  • Berkut-7

    ТО есть , если победы в товарняках это считается, а если поражение , то не считается? удобно .

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Чилиец подсел под Облякова. Это не грубость,а обычное нарушение правил. Зато, за удар локтем в лицо, гастарбайтер показал вместо красной жёлтую Фомину. И Валера тут же Фомина заменил.

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Как порядочный человек Карпин должен - застрелиться, вернее обосраться!

    15.11.2025

  • Упёртый русский

    Заняла совсем другая команда. Там убрали ветеранов и взяли новых игроков и тренеров. Чили не так давно КЮА брала, обыгрывая Месси с Аргентиной. Последнее место - случайность, больше такого не будет.

    15.11.2025

  • Irzhi Korn

    похоже это полный декарт-дебланш - неужто его буду ждать в клубе???

    15.11.2025

  • Zuschauer

    Если Боливия хуже Чили, какого хрена мы их обыграли 3:0?

    15.11.2025

  • Динамов

    Уровень футбола в России это даже не дно, где раки живут, а уровень поддонных отложений, где живут микробы.

    15.11.2025

  • 55555....

    Шанс для Сомали?

    15.11.2025

  • Фобия

    Интересно, за это позорище кто-то ответит? Нет, не за игру, а за ПРОВОРОВАННЫЕ народные денежки на какие-то тренировки с африканскими племенами?! Или, как это у чекистов водится; виноватых среди своих бандитов, бездарей и дегенератов, просто нет!?:confused::money_mouth::zany_face:

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Пан, предлагаю в сборнуб Степашина .. ему никто забить не посмеет .. Ибо был бы имярек, а статья УК найдется.

    15.11.2025

  • the gathering !

    солистка Забияка если лицо и тело не видеть, ориентироваться только на слух, то можно подумать что поет транс

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ему ещё не сказали что можно совмещать клуб и сборную с такими зарплатами!

    15.11.2025

  • knight templar

    Эх испортили статистику, до мирового рекорда было недалеко. Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед и 7 ничьих! Надо было дальше играть только с кубами, боливинями и папуа-новыми гвинеями

    15.11.2025

  • petrovich56

    А Буркина-Фасо так и не сыграли...

    15.11.2025

  • 199

    Б...дь! Мы что разный футбол смотрели. Посмотри статистику, а потом п...ди.Чили-это вторая балтика по нарушениям. А наша защита сегодня и воротчик клоуны. Команда играет четыре года без стимула.

    15.11.2025

  • Анкль Бэнксий_

    До чего же ты гнусавый мерзок...

    15.11.2025

  • Иван

    проСерия сегодня была

    15.11.2025

  • -S_P_A_R_T_A_K-

    нее, он Эстляндии товарищ, пусть там и тренерует.

    15.11.2025

  • ГлавПатриот

    C мая месяца Сомали просится сыграть с нами. Есть шанс восстановить статус-кво))

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Это - грязная инсинуация! Мы оспорим протокол матча, оскопим судью и оэскобарим авторов этих, типа, голов.

    15.11.2025

  • petrovich56

    надо было играть с Буркина-Фасо...

    15.11.2025

  • Max Stch

    Нас держут за дураков В.Карпин

    15.11.2025

  • Владимир Шикалев

    А Чили заняла последнее место из 10 к отбору на ЧМ. Перу 9. И кто возмущался, что нас не допустили к отбору?

    15.11.2025

  • authentiction

    Дюков: Кредит доверия Карпину не исчерпан. А зря. Гнать его отовсюду. Может хватит играть всё время разными составами? Комличенко в сборной - это пиз...ц!

    15.11.2025

  • Солёный

    Так и у сборной нет ни целей, ни задач, ничего... собираются для показухи и ВКД РФС... для этого ни основного состава, ни основных игроков не нужно ... и это понимают все... думается, что если сборную законсервируют, то никто и не опечалится...

    15.11.2025

  • Иван

    честно, все равно. не смотрел ни одной игры после 22 года, и не собираюсь

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Отыпись, падаль.

    15.11.2025

  • strocko

    Пригласили бы Аргентину , Бразилию , Уругвай . Поучились бы .

    15.11.2025

  • Millwall82

    чего-чего? Им бразилы и арги сейчас отгружают по 3-0 и 5-0. Основе подчеркиваю, а не второму составу.

    15.11.2025

  • 55555....

    Пля,в сборной Чили аж два валеры....

    15.11.2025

  • igorlvov

    Дюковщина во всей красе! ТЬФУ

    15.11.2025

  • oleg ves

    Валера, как тебе перец Чили? Жгучий?

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Подходов не было. Был случайный удар Глушенкова,и пара отскоков. В одном из которых был удар головой (я уже забыл кого,когда нап чуть не дотянулся). Но это не в результате каких-то осмысленных комбинаций.

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Налила тебе твоя бабка стакан за поражение нашей сборной, старая русофобская сволочь?)

    15.11.2025

  • Listerman

    набрал неумех --неужели не видит глубже --это все из цска --это сброд мусор

    15.11.2025

  • allerc

    Сколько веревочке ни виться....

    15.11.2025

  • Magirus

    Вратарём?

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Валера, почему зулусов 4 годы обыгрываешь,но приехала первая сборная знакомая с футболом и сразу 0-2 отгрузили и страна в трауре , ты же страну к великим победам приучил?))

    15.11.2025

  • garikdubkoff

    Я так понимаю что поле в Сочи было ещё хуже чем в Петербурге . Сборная Перу проиграла команде Сочи , идущей на последнем месте в РФПЛ . Сочи играет лучше чем сборная ? Оба гола привезли себе сами . Валера верим . Верим что наконец то уйдёшь .

    15.11.2025

  • МАО

    Не сильнее индивидуально. Но у нас есть Дивеев, Бевеев, Умяров .. эти конечно днари.

    15.11.2025

  • Отжогин

    И не только. Умение создавать голы "на ровном месте" - признак класса. Наши его не показали. Прессинг сб. России обозначала, а соперник организовывал. Потому и казалось, будто перед нашими глухая стена, которую пробить можно, разве если, "Градом" из зоны СВО. А уж пасы и удары по воротам - это наша вечная катастрофа.

    15.11.2025

  • the gathering !

    ну и неправильно ожидать от них, что играя пешком в рпл 30 матчей в году они выйдут в одном матче и сделают разницу. им как минимум надо в лиге чемпионов обкататься, чтоб выйди на другой уровень

    15.11.2025

  • Влад

    Вся команда поставила на Чили.

    15.11.2025

  • Listerman

    карпин по полной обсирается --в прибалтике уже дом куплен --для побега ..проходимец

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Получат. Не сомневайтесь. Все в Атакаме жить будут. Лояльные нам - в Арика и Икике.

    15.11.2025

  • rams

    А чё собственно случилось то???Судье спасибо,что "спас" от разгрома...Вот и всё!!!!

    15.11.2025

  • Упёртый русский

    У Чили отличная команда, факт. Я бы сказал, лучшая из всех, с которыми играли. Чёткая игра от обороны и использование ошибок соперников. Игра в стиле Атлетико Симеоне. Они в таком стиле Аргентину с Месси и Бразилию возили в своё время, не мы одни такие. (в других составах, понятно). Новая команда с молодыми приличными игроками, у них хорошая перспектива. Молодцы! Наши сыграли лучше, чем с Перу. Были моменты, но решили наши ошибки. Хороший опыт, отличная тренировка на настоящий момент...

    15.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Может Дегтярев?

    15.11.2025

  • protch

    Многие знают рок-оперу "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", написанную Алексеем Рыбниковым по кантате Пабло Неруды в прекрасном переводе Павла Грушко. В самом ее начале хор исполняет «В школе с детства нас учили, Нет страны прекрасней Чили...» Так вот, я совершенно не согласен ни с Рыбниковым, ни с Нерудой, ни с Грушко.

    15.11.2025

  • oleg ves

    можно подумать, у нас есть более классные защитники, но Карпин их не выхывает

    15.11.2025

  • kolos249

    Свинья, иди мрий над сбродной Украдины!

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    СПАРТАК ВЕРИТ - ВАЛЕРИТ! ПУСТЬ ИДЁТ В СПАРТАК!

    15.11.2025

  • Spartak-Online

    Откуда ты мою фамилию знаешь))) третью ...

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Батюшка, вы подались к обновленцам?!

    15.11.2025

  • МАО

    Что за руйня творится ? Комменты сами собой разбегаются,плюсы не ставятся. Игра гавно. Вечер не задался

    15.11.2025

  • knight templar

    Эх не надо было команде валерки играть с Чили. Есть же кубы и боливии, кого всухую можно обыгрывать.

    15.11.2025

  • Listerman

    Карпин --всю конюшню на позор выставил --цска это дно ..а он в сборную..--дурак

    15.11.2025

  • Rastan

    ..."Итоги по сезону хорошие!", заявил Карпин в интервью после матча.

    15.11.2025

  • rusak1

    Гнать надо Карпина, динамо развалил, назовите основной состав сборной- его просто нет, просто толпа, хотя большенство сильные игроки. Но нет Валера все эти годы экспериментирует с составом. Как игрок был средний , как тренер-О

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Оккультисты с Говнярки прошлись по Валерону!

    15.11.2025

  • igorlvov

    Эхе хех Валера! Но нет худо без добра! Этот год надесь тебе и самому показал, что тренер из тебя как из говна пуля! :) Завязывал бы ты с этим боловством! Попробуй найти себя в другой профессии!? Например разносчик пиццы! В движении и опять же на свежем воздухе:)))

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Поделюсь и я впечатлениями. После игры осталось, какое то щемящее чувство непреходящей гадливости и жуткой несправедливости. Тупая , примитивная, обученная только подкарауливать чужие ошибки команда, выигрывает и становится триумфатором. Команда, которая весь матч, тупо убивало саму игру - ликует и принимает поздравления. Команда за весь матч не создавшая ни одной 2-х ходовой комбинации, получает победу, а те кто творил и рассыпал десятки изящных комбинаций , наслаждавших глаз и душу истинных ценителей футбола, остаются ни с чем!! Очень обидно!! Чили, как отвратительные и омерзительные гиены в дикой природе. Сами охотится не умеют, а нападают стаей , на мужественных , ловких , изящных красавцев гепардов , леопардов, тигров и даже львов, чтобы своей отвратительной шоблой отобрать у тех завоеванную их трудом и мастерством, добычу. Зрелище препротивнейшее. Но ничего не поделаешь, так устроен мир! Так и здесь. Препротивная игра, а добыча у ГИЕН!!! Очень противно!

    15.11.2025

  • Zuschauer

    Комментаторы Матч ТВ раздражали больше чем медлительность нашей сборной. Ну нафиг не нужны эти вью с запасными во время игры. Зритель хочет видеть футбол, а не слушать косноязычную чушь от "корров" и футболёров.

    15.11.2025

  • bothof

    Просто за два матча узнали свой истинный уровень и уровень распиаренных журналюгами "звёзд"-Батракова,Глушенкова,Тюкавина,ну и прчих подзвёздников.Особенно "блистал"лучший игрок чемпионата водокачки Батраков!Постоянные пасы назад,и ни одного обострения!В Барселону его!Он перерос наш чемп!

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Роман - это нынче имя)) Бориса у них не было в команде?

    15.11.2025

  • Stranger in the Night

    Позорище... и кому продули. Нынешним аутсайдерам)) Постыдные миллионеры и понты. Ну. теперь на землю слегка опустятся. Полезно.

    15.11.2025

  • Max Stch

    какой то мамкин пирожок вышел

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ЛЕВБЕРДОНСКИЕ КОЛДУНЫ ПРОКЛЯЛИ ПРЕДАТЕЛЯ!

    15.11.2025

  • Alexander Zhukov

    А как наши своего вратаря подставили. У себя в клубе с ним так не поступали свои.

    15.11.2025

  • Skorz.

    Тему с поливкой газона , можно продолжать и даже расширить !)) А между тем , к нам приехала Сборная Чили , на сегодняшний день , совершенно средняя команда , без звезд .....но , однозначно знающая , как играть в футбол ! Эта команда , просто натянула нашу Сборную и все . Карпин собрал незнающий , как играть .....цыганский табор и коментатор не выдержал )))))-Карпин , не доволен , как защищаются игроки ! Кто и кем , /имея ввиду нас / должен быть недоволен ??? А вопрос из телеящика ? про костяк Сборной !) Мол , где он ? Пусть читают коменты в СЭ , там все расписано ). Либо мы , возвращаемся в сладкое Брунейское прошлое /11:0/ , либо нас в реальном будущем , будут нести без остановок 0:2 !

    15.11.2025

  • Berkut-7

    И только Валера с растопыренными руками по бровке круги наворачивает ахаха))

    15.11.2025

  • Millwall82

    ну-ну, это второй состав был. Без всяких Санчесов. 80% играет в Ю. Америке. И это слабейшая сборная Ю. Америки в отборе. Даже хуже сранной Венесуэлы, Перу, Боливии. А когда-то брали копу.

    15.11.2025

  • DemolisherAjax

    Буду краток- это было дно :)

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Почините сайт, инсайдеры-вредители СЭ! Это - скотство. Нехрен вякать на поля в Самаре и Санкт-Петербурге, если три кнопки у себя починить не можете! Почините сайт, инсайдеры хреновы!

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ФЕДОРИЩЕВ КАРПИНУ - ЧТО ЭТО?! СБОРНАЯ РОССИИ! УВОЛЕН НА Х...Й!

    15.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вот тут многиеВалеру критикуют. А если вот так разобраться, то в защите за 2 матча он практически всех основных игроков РПЛ выпустил. Кого он не взял? И все они - низкой квалификации. Умяров в двух матчах просто отвратительно играет, Батраков - физика на нуле. Кисляк может бегать в таком темпе только 70 минут. Фомин? Так себе. Выделялись желанием Круговой, Бивеев, Глушенков. Ну и Головин - мастер работы с мячом. Тюкавин - не в форме...

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Ну, уж вчистую... Были подходы.

    15.11.2025

  • Sasha Sasha

    Валере пора на покой,что в сборной,что в клубе

    15.11.2025

  • Magirus

    Победа за нами. В единстве наша сила. Мы верим, мы знаем, Чилийских фашистов, Глубокая ждёт могила!

    15.11.2025

  • Вася Сидоров

    Оступились, бывает у всех. Но не забывайте про Серию. Россия безусловно элитная сборная.

    15.11.2025

  • the gathering !

    Помнится матчи чилийцев на ЧМ -14 в Бразилии. Особенно матч против Испанцев 2-0. Там чилийцы были низкорослые, коренастые, краснокожие - настоящее потомки индейцев Латинской Америки. В сегодняшнем матче ни одного такого не видел. Это была сборная Чили составленная из европейских игроков? Ну точно не первая сборная

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    Этот ВОПРОС сам ПРОКРИЧАЛ на ВСЮ страну !!!! Кто держит Занзибара в Динамо , которое он по сути уже угробил !!! Кто назначил его в сборную и держит там ? С командой которая заняла предпоследнее место мы не смогли сыграть !! Сотни бездарных игроков каждую игру он тасует как шулер , показывая что вроде он ТРЕНЕР !!! Посмотрите кого он тренировал ? Везде результат один - ВЫШВЫРИВАЛИ как ненужный и лишний предмет ! Домой ! К теткам , бабкам , куклам ..... !! Гусарская баллада !

    15.11.2025

  • -S_P_A_R_T_A_K-

    А эти в студии составы выбирали, г...но ваши составы, дивеевы, батраковы , умяровы итд.

    15.11.2025

  • AнaлoГoвнет

    А верещали, что на чилле

    15.11.2025

  • hottie

    Для чего состав наигрывать? Чтобы дальше Брунеи и Вьетнамы снова обыгрывать?

    15.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    причем тут Валера чилийцы индивидуально на порядок сильнее все единоборства они выигрывали вчистую

    15.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Да...им стыдно, что не едут на ЧМ...

    15.11.2025

  • Russpiel

    Дивеев, Бевеев, Карпеев ...

    15.11.2025

  • Pimen

    С 21 года, говоришь, не проигрывала сборная? Прошу огласить весь список побежденных команд. Есть ли среди них хоть одна сборная уровня Чили? Отлучение от мирового футбола чем дольше, тем печальнее для наших молодых ребят, варящихся в соку РПЛ.

    15.11.2025

  • Max Stch

    Супруга Валерия Карпина опровергла информацию о его возможном переезде в Эстонию

    15.11.2025

  • Вася Сидоров

    Проиграли последней команде ЮА, да еще и слабленной отсутствием Саласа и Саморано. Головокружение от успехов случилось.

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Кисляк - молодец!

    15.11.2025

  • Заполярье

    Позорище! Позорище! Позорище! Слава чекистам-миллиардерам, истинным инагентам, изменникам Родины, казнокрадам и лжецам! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relaxed:?

    15.11.2025

  • кампо

    Проиграли - ничего страшного. Для того и нужны товарняки, чтобы свои проблемы высветить.

    15.11.2025

  • ezoloto

    Эх, Валера ... Только намекнул, что Сборная для него важнее, чем Динамо - и такой пассаж... Однако, трудно усидеть на двух стульях !

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Нет уж братец, ему теперь прямая дорога на мостик Спартака!

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Второй гол в наши ворота - квинтэссенция всей нашей игры в этом матче. Три раза могли вынести, но всё "придумывали" и "придумывали"... Придумали!)

    15.11.2025

  • ФОКСИ

    Когда же это бесполезность станет безработным тренером?.....может хватит губить и клубные команды и сборную?.....может эта истеричная тряпка сделает себе харакири?.....

    15.11.2025

  • GeoMaS

    Дутые победы с заведомо слабыми соперниками настолько расслабили сборную, что она просто растерялась в игре с более менее равными

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    На санкции против Чили.

    15.11.2025

  • Berkut-7

    ДАвайте лучше со сборной из какого-нибудь африканского племени играть, мы им 20 коров купим ,а они в соломенных трусах с нами в футбол поиграют, а потмо по первому каналу расскажут дикторы , что мы их разгромили 15-0 , Валера лучший в мире, а игроки лучшие в Солнечной системе...и эту схему ещё 4 гоад будем обкатывать на потеху населению.

    15.11.2025

  • PronoMaster

    Наши игрули все такие хол?ные. Прически на высоте, отличие от игры.

    15.11.2025

  • 36

    Ему еще не сказали какие сейчас зарплаты

    15.11.2025

  • igorlvov

    Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия:)))) СМЕШНО

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    ВАШИ ОЖИДАНИЯ ДРИЩЩИ -ВАШИ ПРОБЛЕМЫ!!! НУ И....

    15.11.2025

  • Ботокс007

    Что, подонок, скушал?

    15.11.2025

  • Millwall82

    ну боюсь что и Андорра с Люксембургом в один момент станут грандами, когда отбор вернется. В Азии оно конечно проще будет, но на любых северных корейцев найдутся южные.

    15.11.2025

  • oleg ves

    Хороший спарринг - побольше бы нам таких, а то играют с какими то карликами. И то, что проиграли, неплохо. Будет пища для работы

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Аутсайдер Южной Америки наглядно указал место весьма средненькой сборной России на её истинное место в ранжире мирового футбола. Клоунский недоучка Дивей привез очередной ляп, которых уже наделал не одну сотню, как его притащили в ЦСКА из Салаватии. Сборные Перу и Чили сдалали свое главное дело - заработали по несколько миллионов у.е. тугриков за согласие сыграть. Других целей у таких заранее проплаченных матчей быть не может, по умолчанию.

    15.11.2025

  • SuperDennis

    Это еще пенальти братский судья не поставил за игру рукой Умярова. ВАР бы не пропустил такой момент.

    15.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Сборная пугливых пуделей....как то так....

    15.11.2025

  • GeoMaS

    Валерий Георгиевич проваливается в пространство между двумя стульями

    15.11.2025

  • mikeV

    И каждый раз комментаторы и сами футболисты говорят, что играли неплохо, но вот что-то не так - то поле, то ошибка какая-то... Где они все видят неплохую игру??

    15.11.2025

  • bvp

    Обычная говноигра говномячом Жогел. Валера тупой, что этого не понимает, вылетит из-за качества мячей и из Динамо, и из сборной, Коля Писарев без денег останется.

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Привык Валера выигрывать у почтальонов, официантов, порноактёров и чистильщиков бассейнов, а тут на тебе по мордасам - профессиональные футболисты!

    15.11.2025

  • Lexx

    С целом и общем, сегодняшняя игра - полная заслуга Карпина. Несмотря на индивидуальные ошибки, игры не было за счет постоянных экспериментов, что привело к отсутствию сыгранного состава, когда игроки интуитивно уже знают где находятся их партнеры по команде

    15.11.2025

  • Кот-матрос

    А ещё у нас жалуются, что Балтика грубо играет.:grin:

    15.11.2025

  • hottie

    Чилийцы выиграли на чиле у непобедимой сборной России.

    15.11.2025

  • Zuschauer

    Так Иван Сергеев тоже вышел только в самом конце. Но у чилийцев всё-таки был Иван с первых минут, хотя и Роман. В итоге, они и победили.

    15.11.2025

  • GeoMaS

    Спасибо чилийским проверяльщикам, показавшим истинную сборную России.

    15.11.2025

  • МАО

    Чилийцам стыдно за последне место ?

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Именно)) Тепличные соперники могут только поправить статистику чемпиона товарняков. Конкурентоспособность? Не, нас не пускают, мы турниры будущего будем играть здесь и сейчас. И потом. Суп с котом.

    15.11.2025

  • strocko

    с пенальти 3-0

    15.11.2025

  • рustot

    Мы не смотрели, что там было вообще?

    15.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Даже судья-узбек не помог....пендель был чистым....зассал....был бы тогда разгром....

    15.11.2025

  • ole!

    Когда нужно было побеждать Карпин со старта выпустил нулевого Фомина и функционально неготового Тюкавина. Получается ротация дороже результата?

    15.11.2025

  • За спорт!

    Вставай сам, на ворота, попр?м, или помрём

    15.11.2025

  • IQ-87%

    это идет в общем подарочном пакете

    15.11.2025

  • Spartak-Online

    пенальти заработал ,в свои ворота ,но его не поставили .Конечно не лучше.

    15.11.2025

  • NF

    С Бариновым было бы то же самое...

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Олега Ивановича Романцева - в сборную!

    15.11.2025

  • МАО

    Валера! Уволен нах.й

    15.11.2025

  • Max Stch

    ждет куда ветер дунет

    15.11.2025

  • AZ

    Позорище! Надеюсь, болонку прогонят в Болонию. Ну или хотя бы в Эстонию.))). Серьезно, пора уже Валере перестать мучить Динамо, сборную и себя самого.))). Единственный плюс - наших молодых звездунов на грешнуюЗемлю опустили. Может, хоть на время перестанут петь диферамбы. И пора уже переставать делать из сборной проходной двор.

    15.11.2025

  • 36

    И это десятая,последняя команда отбора в Южной Америке.Играют все по делу,в атаке и обороне.Должны были громить нас.Видимо,похмелье будет тяжелым.Возить нас будут и Мальта и Кипр

    15.11.2025

  • Berkut-7

    До этого Спартак тоже угробил.

    15.11.2025

  • GeoMaS

    За столько лет так и не сформировать костяк команды это "уметь" надо

    15.11.2025

  • traveller09

    Валерий Георгич, убирайся в свой Баден-Баден. Не люб ты нам боле, не люб.

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Он очки в роговой оправе протирает!

    15.11.2025

  • МАО

    Валере - ВЕРИМ! Что ему всё это по...

    15.11.2025

  • Новоуепинни

    глушенков: невезение просто, ахахах. убогий чудик

    15.11.2025

  • diskmen

    Ну вот и закончилась сказка.4 года мы не проигрывали.Сегодня в нашей команде самыми худшими оказались мои Армейцы Дивеев и Лукин.Ставка на игроков ЦСКА себя не оправдала.В последней игре ЦСКА ,хоть и победил МАхачкалу,но играл откровенно плохо.Игроки ЦСКА просто устали .В остальном ЧИлийцы использовали 2 голевых момента и со 100 % реализацией выиграли эту встречу.

    15.11.2025

  • Врн36

    Валера перепробовал почти всех российских игроков, но так и не на играл какую то основу, и не выбрал основного капитана. И не какие отмазки от него после Чили не примутся

    15.11.2025

  • Berkut-7

    По-другому не умеем) занимаемся имитацией 4 года со свякими зулусами с различных островов , а потом приезжает мёртвая сборная ЧИли и пешком нас 2-0 убаюкивает даже не вспотев.

    15.11.2025

  • Max Stch

    почему молчит Геннадий из Санкт Петербурга

    15.11.2025

  • МАО

    Из этих сабжей один Глебов что то хотел. Кисляков и Батраков - вообще братья близнецы. Нулевики.

    15.11.2025

  • ole!

    Не забывай откуда пришёл Бевеев. У Талалаева не забалуешь. Он просто не привык катать вату да и ещё не наелся играми за сборную.

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Прекратите поливать грязью наших парней. Их засудили.

    15.11.2025

  • Alexander Zhukov

    Ну так нельзя. Надо играть с соперниками себе по зубам. Тогда серия побед не прервалась бы. А зачем нужны заведомо проигрышные варианты... Футбол - это качество. Что мы видели... Всё у россиян приблизительно по точности. А у соперников всё не приблизительно. А как надо.

    15.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Павел Фёдорович улыбнулся глядя с небес на это тренерское футбольное недоразумение!

    15.11.2025

  • Старичела

    Добрый вечер. С другой стороны, ничего из ряда вон выходящего

    15.11.2025

  • Кот-матрос

    Изоляция от международного футбола сказалась прежде всего на защитниках. Те идут вперёд и бьются до конца. Громила Дивеев отскакивает от Тапии, а что говорить о Бевееве и др.? ------------ Ну и приехали канеш какие-то бандиты, нагло в корпус играли. ----------- Команды Карпина(что Динамо, что сборная) прям заточены на привоз в свои ворота...

    15.11.2025

  • Юрий Влк.

    Прощай, Волеро!

    15.11.2025

  • rustov

    Прервалась великая серия....

    15.11.2025

  • Millwall82

    Валерик ответит квантовым "Ну и?", фразу абсолютно нечем крыть. На все случаи жизни.

    15.11.2025

  • TomCat

    У Чили отличная команда и, видимо, толковый тренер!

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вы на что намекаете?!

    15.11.2025

  • Rastan

    Можно согласиться с Трушечкиным, что цельная команда, особенно основной состав, не просматривается. Игроки неплохие есть. Оборона - здесь даже не может быть комментариев.

    15.11.2025

  • Lars Berger

    "Других писателей у меня для вас нет". И.В.Сталин.

    15.11.2025

  • -S_P_A_R_T_A_K-

    Вот и всё, что нужно знать о Карпине как о тренере... Валера, чемодан вокзал Эстляндия.

    15.11.2025

  • NF

    Первый, пусть и на спаде, соперник с приличным прошлым - и итог ясен. Перспективы "неизолированной" после возвращения будут предсказуемы. Кисляки и Батраковы не помогут. Нет системы. Этак Карпин лишится обоих мест работы. Даже капиталистические режимы, порой, непредсказуемы...

    15.11.2025

  • Supreme77

    Пора Карпину менять две свои должности на одну-экперта на МатчТВ.

    15.11.2025

  • Ботокс007

    России нельзя играть в официальных матчах. Будет Ролан Гарос. 0-6, 1-6.

    15.11.2025

  • МАО

    Умяров лучше ?

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Основное место работы Валеры , интервью раздавать ))

    15.11.2025

  • lvb

    "Выигрывают игроки-проигрывает тренер"(с) А поскольку Карпин уже столько времени проигрывает все что можно и даже нельзя)), в этом сезоне, да и весной 2025... То лозунг"Валера... чемодан-аэропорт -Таллин" и не возвращаться, пора на пенсию.. на мой взгляд актуален.. Задрал Карпин, с сезона 11/12 НИЧЕГО не взял, даже медальку какую-нить. Пора ему смириться что аки тренер.. он обычный хамовитый середняк, с понтами и рамсами, ничем не подкрепленными.Доколе мы мы будем терпеть этого "нуи?" в сборной?)?)

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Какие уж тут выводы, кроме очевидных...

    15.11.2025

  • SuperDennis

    А по сути все голы себе привезли сами. Сначала Дивеев укосипорился, потом он же он разыграл непойми что с Умяровым и Бивеевым и второй зашел. Может не хрен заниматься распасовкой внутри штрафной и на подступах??? Я знаю, это Валера такое любит, но меня лично такая фигня бесит. Вот сегодня чилийцы идеально наказали за эту дебильную тактику.

    15.11.2025

  • Глупый

    самый лучший момент -это 3 бабы в конце

    15.11.2025

  • Игорь Сергеев

    Угробил Ростов, практически угробил Динамо, взялся за сборную. Валераверим!!!! Господи, ну неужели никто не остановит это маразматическое лохматое чудище?

    15.11.2025

  • Alexey Ryabtsov

    Жаль ,вот и проиграли.Не позорно играли,но и не топ.Валерия с почином!

    15.11.2025

  • Олег Каноков

    Бл,вы обновление комментариев наладить в состоянии?Уже дня 4 глючит!

    15.11.2025

  • Zelenyj

    Поле было опять безобразное.Невозможно играть в таких условиях

    15.11.2025

  • МАО

    Ну в общем то Спартак не жалко. пусть берут.

    15.11.2025

  • igogohruhru

    повтор второго гола хорошо бы смотрелся под музыку из бени хила

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Пошёл на Х.

    15.11.2025

  • Колобок Колобков

    Первый мал-мальски не откровенно слабый соперник- и результат на табло.... Хорошо, что Карпин и эти 11 мужчин лишены выхода в мир...

    15.11.2025

  • hovawart645

    Постоянная рокировка, а по сути поднятие цены игрокам в угоду их агентам.

    15.11.2025

  • IQ-87%

    Их враги напоили слабительным - это не наши чудо богатири

    15.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    4-ре года с составом определиться не может

    15.11.2025

  • А где Субулька?

    я мне очень понравилось. с удовольствием послушал группу Чили.

    15.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Полный провал....просрали беззаговорочно...Валера--не верим!!

    15.11.2025

  • Афоня

    Хоп ла ла лай Спасибо за настроение, сборная Чили!

    15.11.2025

  • Max Stch

    Непруха как она есть..перевел все в биткоин, биткоин упал В.Карпин

    15.11.2025

  • 36

    Миллионеры,Карпин дал приказ!

    15.11.2025

  • Mick Shelby

    Конечно, это - не Куба.

    15.11.2025

  • Чернобог

    Прекратите уже мучить жопу, дайте пинка кудрявой шавке пинком под зад и освободите сразу 2 должности, в клубе и сборной, пусть эти вакантные места займут специалисты, а не дворняги тявкающие из под лавки!

    15.11.2025

  • ole!

    Я бы добавил - нет хребта, есть только масса...

    15.11.2025

  • igost

    Типичная Валерина сборная играла в типичную Валерину игру. Когда-то это должно было закончиться провалом. Оба гола организовали собственные защитники. Фомин нулевой. Комличенко и Умяров вообще отрицательные. Зачем эти люди в сборной? Батраков ничего не создал. Кисляк хорошо играл разрушителя, но в нападении тоже ничего не создал. Глушенков старался - но сколько создал, столько и напортачил. Круговой всё делал невпопад. Глебов вышел с энтузиазмом, но ему не давали пространства и просто затаптывали. Бевеев понравился, несмотря на второй гол. Парень реально прогрессирует.

    15.11.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Похоже "гений Карпина" исчерпал себя. Пора освобождать.

    15.11.2025

  • the gathering !

    Первый сильный соперник и сразу 0-2. Наши играли в лучших традициях сборной - все время какая то проблема с пасом, особенно с последним

    15.11.2025

  • Spartak-Online

    Что Дивеев , что Бевеев одинаковые .Первый привез, второй привез. Сборная привозчиков во главе с бестолковым тренером.

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Звоните кубинцам ! нам нужна срочна победа со счетом 8-0, чтобы в СМИ трубили какие мы ВЕЛИКИЕ , настоящая футболаьная держава :point_up:? не меньше.

    15.11.2025

  • Врн36

    Чуть по сильнее соперник, и мы обосрались, по самые помидоры . Не в атаки мысли нет, и в защите проходной двор.

    15.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Чили--последнее(!) место в отборе на ЧМ в группе....стыдно, товарищи...

    15.11.2025

  • ONG

    Вот и сказочке конец, скролько там наша сборная без поражений.....Инки особо и не напрягались, реализовали два привоза и ок. Еще и спенальти повезло))), нашим.

    15.11.2025

  • .Алексей.

    Ну и.

    15.11.2025

  • хурма(сельдерей)

    победила более классная команда на ее фоне очень заметно было наше отставание в классе игры соперник был техничнее притом на очень высокой скорости не было видно как мы могли там что-то забить полное преимущество сборной Чили сборная Чили проявила к нам уважение сыграв в полную силу сборной России что-бы обыграть эту сборную. надо было играть в два раза быстрее и техничнее а где же это все взять в нашем комфортном чемпионате

    15.11.2025

  • Lars Berger

    Гениально, Валера!..) Эту сборную Чили даже при большом желании нельзя назвать серьёзным соперником... Сделали, блдь, подарок болельщикам... Сборище клоунов, а не команда... - Валера, что скажете об игре? - Игра и результаты в товарищеских играх не имеют большого значения. - Валерон, но ведь зарплату ты получаешь в полном объёме! - Это - другое!..

    15.11.2025

  • МАО

    11 друзей Карпоушена. Даже комментаторы в конце игры сказали - ну это не сборная. Пора определяться с основой. А так это коллектив физической культуры.

    15.11.2025

  • Адри Купри

    Если, со слов журналистов СЭКСа, в Чили упадок в футболе, то что тогда говорить о нашем футболле и в частности тренере Карпине?

    15.11.2025

  • Ilya Gudman

    Ну пора опять с Бурунди договариваться , а то блатного нарвского гопаря и из сборной погонят

    15.11.2025

  • Mick Shelby

    Что можно сказать о матче? Если коротко, НАШИХ ЧИЛИ НАМОЧИЛИ,

    15.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Лукойл, заберите, пожалуйста, Карпина к себе в Спартак! Очень прошу! Я думаю, что кроме болельщиков сборной России, также и болельщики Динамо будут не против.

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Я даже на 90-ой минуте верил в победу России.

    15.11.2025

  • Zelenyj

    да, и ещё воробьева не было. и маминова с лоськовым

    15.11.2025

  • футбол это спорт

    В 1 тайме судья не фиксировал чилийскую грубость. Тапия, забивший во 2 тайме, вполне мог быть удален в 1-ом, но ему не показали 2-ю желтую. Он и во 2 тайме безнаказанно исподтишничал.

    15.11.2025

  • Чернобог

    Никому не нужная сборная с никому не нужными матчами, с ничего не понимающим кудрявым идиотом.!

    15.11.2025

  • IQ-87%

    Захотелось понять уровень этого скопления игроков -после долгого времени включил матч тв-анализ между таймами и часть второго тайма-все было на запредельном уровне и анализ игры и коментаторы и сама игра-истинное наслаждение для ценителей -буду опять выдерживать долгую паузу

    15.11.2025

  • ну я

    Эх какая была бы замечательная история если бы Валеру поперли и от туда и отсюда...

    15.11.2025

  • ole!

    Похоже карпинская постоянная рокировка привела к тому, что ни один игрок сборной не считает себя основным. Как следствие игроки не чувствуют свою ответственность на 100% и думают, что кто-то другой будет впрягаться. Когда так думают почти все, то происходит то, что мы видели сегодня, да и с Перу частично.

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Все равно... Не верю.

    15.11.2025

  • RobertH

    Даже комментатор в конце в сердцах правильно сказал. Нет у команды основного состава, Валера!

    15.11.2025

  • SERGEY111

    Спасибо далеко не самой грозной сборной Чили что указали истинное место сборной России . Валера сидящий сразу на двух стульях не напрягаясь их оба сломал . В отсутствие регулярных официальных матчей деградация нашей сборной налицо .

    15.11.2025

  • hovawart645

    Заигрался Карпин в агентские игры - состав надо было наигрывать, а не в ромашку играть...

    15.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Вот и вся цена и сила батраков, кисляков и прочих миранчуков....:joy:

    15.11.2025

  • китайский городовой

    На основном месте работы у Валеры тоже не очень все великолепно

    15.11.2025

  • igor1972

    Первое поражение за 4 года, не смертельно. Спад был очевиден в последних играх РПЛ и в сборной продолжился. Но это не отменяет тот факт, что сборная просто слабая по сути. Самая слабая в постсоветский период

    15.11.2025

  • Отжогин

    Я ведь еще после Перу говорил, что с этими на 0:0 отскочить за счастье будет. Не так вышло? Чилийцы показали, что Бразилии, Аргентине, Уругваю продуть могут. Но не нашим косолапым.:laughing:

    15.11.2025

  • Sergio 666

    Что есть. В принципе лучшие ребята нашей страны, в атаке так точно, с тренером пуделем. Это всего лишь Чили - типа слабейшая с Южной Америки. 0-2. Максимка все равно лучший что в сборной, что в Зените. Футбольный интеллект конечно принципиально разный, нашим не привить , не натренировать то что там в крови. Хороший соперник.

    15.11.2025

  • Ни кто кроме нас

    Шарлатаны в лице Карпина, Писарева, Кафанова, Луиса и хрен еще знает кого, раскрыта… Карпин превратил сборную в Ростов. А все эти танцы - пляски в исполнение Терешина Кирилла уже задолбали. Он ведь реально надул в уши руководству РФС, что без этого на футбол ни кто не придет… но и откаты, как без этого. Пора эту в «команду» разогнать и заняться футболом.

    15.11.2025

  • За спорт!

    Вот тебе и острый перец Чили, сильная команда.

    15.11.2025

  • Kirill Vyazemsky

    Батраковых-Глушенковых и т.д. Глебовых-Умяровых Барсы Монаки заждались

    15.11.2025

  • МАО

    Это другое.

    15.11.2025

  • _Mike N_

    Россия вперде ! :laughing::laughing::laughing:

    15.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    татарва заткнись

    15.11.2025

  • Врн36

    После игр с Перу и Чили, вывод один. Хорошо что мы с таким тренером не играем не в каких отборах

    15.11.2025

  • МАО

    Глушенков - 7 из 10. Глебов 5 по десятибальной шкале. Умяров, Дивеев и Бевеев- минус 18. Остальное просто 0. Карпуша - минус 43.

    15.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Пара центральных защитников привезла два гола. Дивеев и Лукин сильны лишь по меркам РПЛ. Матч показал, что у нас есть хорошая полузащита, и нет нападения и защиты. Чили - очень симпатичная команда, которая знает, как играть.

    15.11.2025

  • Millwall82

    надо больше играть с папуасами, тогда и поражений не будет. Теперь понятны слова митрофанушки ака "толстый школьник", "С Аргентиной крайне дорого играть", не дорого, а влететь можно и 5-0.

    15.11.2025

  • Mr T

    По пивку-ну окэй!

    15.11.2025

  • ну я

    У Валеры была и есть уникальная возможность наигрывать состав и отрабатывать идеи. Но идей судя по всему нет и поэтому осталось полтора землекопа, которые не играли за сборную

    15.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Слишком рано от Брюнеев отказались

    15.11.2025

  • Что за Аюта?

    Такое .овно!

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Судья с помойки украл крупную победу чилийцев.

    15.11.2025

  • Rutozid

    Чилийцы перепутали товарищескую игру со стыками.

    15.11.2025

  • tatarin

    Парам - пам - пам!

    15.11.2025

  • PetrovVV

    С какими там топ соперниками хотел проверить Карпин нашу сборную? Пусть для начала с середняками научится играть!

    15.11.2025

  • hovawart645

    Валере больше не верим - ни в клубе, ни в сборной.

    15.11.2025

  • Berkut-7

    Даже не сомневался что проиграем, потмоу что говёный футбол с Перу должен был по логике переехать в следующую игру с Чили, а Чили всё-таки посильнее Перу хоть и находитсья в стадии перестройки и обновления.

    15.11.2025

  • футбол это спорт

    Ну что, опять Карпина ругаем? А ведь не он проиграл, а команда, из-за двух ошибок в обороне. Не забили – это минус. Наверное нужно стабилизировать и наиграть состав. Но ведь бегают, борются против жесткой до грубости команды. Молодежь подрастает, набирается опыта, они будут играть лучше. Как раз ко времени выхода на официальные турниры. Не стоит посыпать голову пеплом.

    15.11.2025

  • Чернобог

    Рукаводству ЦСКА пока прекратить отпускать играков в эту поганую сборную.! После каждого безполезного и ненужного, позорного матча под рукаводсвом кудрявой болонки мы получаем очередную травму ключевого игрока. Надоело уже!!!

    15.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Уволен и от сюда, и от туда!

    15.11.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Без Баринова как стадо баранов.

    15.11.2025

  • James Gang

    Валеру в шею гнать из "Динамо" и сборной!

    15.11.2025

  • xfox

    Может, в консерватории что-то подправить?

    15.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Чилийские перчики начистили перцем чили задницу чемпионам мира по ненужным матчам....:rofl::rofl::rofl:

    15.11.2025

  • RobertH

    Фсё. Почтальоны и туристы закончились, Валера!

    15.11.2025

  • Ботокс007

    Счет не 0-2, а 0-3. Узбекский судья получит пожизненную скидку 50% в ГУМе. Карпин просто прикалывается над сборной России и над Динамо. Поздравляю двух ублюдков - Dymanomashina и Колос249 с хорошей игрой.

    15.11.2025

  • Отжогин

    Валера - как тот пианист в салуне. Т.е. играет как умеет на хреноватом инструменте. Хоть стреляй в него - хоть нет. Придет другой - еще хуже будет.

    15.11.2025

  • Хрю-Хрю

    Вот что значит неправильный подбор соперникоа. Ведь всё нормально было: Кения, Бруней, Куба, Сирия... Поверили в себя. А после ничьи с дублёрами Перу совсем зазвездились.

    15.11.2025

  • SuperDennis

    Многим не нравились спарринги со всякими гадюшными соперниками, давайте играть с сильными! Ну, и? Там Камбоджа напрашивается на спарринг, надо соглашаться - минимум ничья.

    15.11.2025

  • frunt 2

    Уволить тех негодяев кто с Перу и Чили договаривался сыграть.Нам бы Кубу и Бахрейн.

    15.11.2025

  • Деп Б.Охта

    Тренером был Карпин. А команда не Динамо, случайно играла?

    15.11.2025

  • tatarin

    Первое за целых ЧЕТЫРЕ года. ЧЕТЫРЕ, Карл!!!

    15.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Проиграли Чили на чиле.

    15.11.2025

  • Врн36

    Позор, стыд и срам. Валера физрук

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Этого и не было. Это Черчесов против Валеры...

    15.11.2025

  • SuperDennis

    У Валерона черная полоса, что в Динамо, что в Сборной. Игры нет. Состава нет. Сыгранности нет. Результаты ужасные! Может хватит эксперименты ставить над Сборной? До этого со всякими кубами и боливиями прокатывало, а сегодня с Чили не прокатило. Делайте выводы, Валерий Георгич!

    15.11.2025

  • TomCat

    Да тут не только Динамо в кризисе.

    15.11.2025

  • Atoms

    Вроде бы и обидно от проигрыша нашей команды, но играли так как умеют пока, нужно признать))). Чилийская команда очень даже неплохая, играет быстро и технично, да и прессингует хорошо. Наши же не привыкли играть под постоянным прессингом, отсюда и ошибки, потери мяча. Старались - да, но одного желания мало, что и показал этот матч. Это еще судья простил хозяев, не назначив за игру рукой Умярова пенальти и неизвестно еще, что было бы тогда при счете 0:2, разгром? Так, что для спарринга Чили - хороший вариант. Только так можно понять, что можно исправить и как дальше играть. Валера, думай!

    15.11.2025

  • Андрей Недобрый

    Чили чили Трали вали Этот матч мы проиграли По заслугам проиграли.

    15.11.2025

  • Ivarr

    Валера с таким футболом без работы останется скоро.

    15.11.2025

  • Олег Каноков

    Да просрали вчистую,чего уж там.Без шансов.

    15.11.2025

  • Кот

    Это называется ...ЗДЕЦ — цензурные слова закончились ещё в среду...

    15.11.2025

  • kolos249

    Чилийцы хороши, крепкая, грамотная, неуступчивая команда. Два гола были привезены самим себе глупейшими ошибками в обороне.

    15.11.2025

  • Grande Rusia

    Деклассирование тихоходов

    15.11.2025

  • Пан Юзеф

    Нет. Не верю. Этого не может быть.

    15.11.2025

  • инок

    Это сборная Валеры Карпина! Нет основы, нет капитана, нет тренера..

    15.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Нулевые. Даже узбекские гастеры (судьишки) не помогли (а уж как старались).

    15.11.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    Ну что побили рекорд ИСПАНИИ??? Валеру в ДИНАМУ...:joy::joy::joy:

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Даже без Ивана Саморано?! Спринт хотел закрыть гештальт своей молодости, однако чилийцы - не спринтеры, грамотно разложились по дистанции.

    15.11.2025

  • Mr T

    Валера,это карма! Привет от Дзюбы

    15.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    Это просто ужас! После Перу думал хуже не будет... Но!! Карпин пора в отставку!

    15.11.2025

  • Jean4

    Эти матчи сборной являются лишним подтверждением того, что все наши "звезды РПЛ" (Батраков, Глушенков, Кисляк и тд) пока что не тянут даже на уровне далеко не самых сильных сборных Южной Америки. К сожалению.

    15.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    КЛОУНЫ в обороне у России

    15.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Матч посмотреть не удалось. Не расстроился.

    15.11.2025

  • Ж и в о й

    "Нефтехимик" выиграл у "Урала" 1:0! Вау! Вот это сенсация! Молодцы, татары!)

    15.11.2025

  • nic2316

    Чуть-чуть поупертее,чуть-чуть помастеровитее чем наши предыдущие соперники и сразу проблемы! Можно сколько угодно владеть мячом но забивать то надо! Вобщем как тут на днях "мэтр" писал , минус вайб!Всем хороших выходных!!!

    15.11.2025

  • Демеч

    Хорошую оплеуху получили. Дивеев и Бевеев. Созвучные фамилии - созвучные ошибки.

    15.11.2025

  • ВОПРЕКИ

    Позорники кривоногие.Пора учиться у Казахов,сыгравших с Бельгией (!!!) 1-1. А тут никчемный Карпуха рулит.Поражение должно было быть разгромным, в районе 5-0. И это, даже с купленым узбеком-свистуном, не назначившим 2 чистых пеналя в наши ворота, которые признали даже мерзкие комментаторы, пытавщиеся убедить нас, что чилийцы очень грубо играют, при этом одного Дивеева с КО нужно было выгонять дважды за грубость. Удивляться нечему - каков тренер, такая и команда. Удивительно, что до сих пор эту прибалтийскую болонку, возомнившую себя "великим" (при том, что бестрофейный) коучем, заодно топящее в болото рос. фуктбола, еще и "Динамо", до сих не отправили на родину, без выходного пособия - видимо, ждут от Валеры такого же уничтожения команд, как "Мальорка" и "Армавир" с "Ростовом" ? Дикость, возможная лишь под руководством нашим футболом "великими" управленцами Газпрома.

    15.11.2025

  • Алекс95

    Привыкшим к пешеходному футболу игрокам трудно обыграть даже посредственных чилийцев.

    15.11.2025

  • NGE

    Смотрел на Премьере. Много смеялся, слушая "экспертов" )) Оказывается, во всем виноват судья = неправильно свистит (забыл у Казарцева поучиться) и чилийцы = неправильно играют = в товарищеском матче бьются, как в официальном. Кто же мог такое предположить?!

    15.11.2025

  • zentmaison

    Острые перцы Чили оказались нашим не по зубам!

    15.11.2025

  • NGE

    Первый сильный и мотивированный соперник за три года наглядно показал РЕАЛЬНЫЙ уровень российских защитников. И новых российских "звёзд".

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Футбол
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    Читайте также
    Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
    В Болгарии заявили о появлении нового железного занавеса в Европе
    В Германии предрекли Украине финансовую катастрофу в январе
    Сборная РФ по футболу проиграла команде Чили со счетом 0:2
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Популярное видео
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    Карпин назвал матч с Катаром лучшим в 2025 году
    Карпин — о состоянии Облякова: «От удара защемило нерв. Как отпустит — сможет играть»
    Головин: «Россия играла лучше, чем Чили. Но совершили две грубые ошибки»
    Карпин: «В матче с Чили не получилось не допустить ошибок в обороне»
    Тенденция: Карпин снова выпустил в основе сборной сразу пять игроков ЦСКА, и Обляков травмировался. Повлияет ли это на дерби со «Спартаком»?
    Бевеев — о поражении от Чили: «Из-за ошибок пропустили два гола»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя