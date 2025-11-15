Видео
Сегодня, 16:40

Россия — Чили: Глушенков, Тюкавин и Головин выйдут с первых минут, Агкацев — в воротах

Сергей Ярошенко

Сборная России объявила стартовый состав на BetBoom товарищеский матч с Чили.

Стартовый состав: Агкацев, Бевеев, Дивеев, Лукин, Круговой, Обляков, Кисляк, Фомин, Глушенков, Тюкавин, Головин.

Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет тектовую онлайн-трансляцию матча.

Россия&nbsp;&mdash; Чили.Россия — Чили: онлайн-трансляция матча в Сочи
Товарищеские матчи. Сборные. .
15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)
Россия
0:2
Чили
21

  • Вася Сидоров

    Это как так? Проигрываем последней команде ЮА. Да еще и в ослабленном составе - без Саморано и Саласа.

    15.11.2025

  • Millwall82

    Баринов сильно и сильно сдал с года так 2018. После травмы.

    15.11.2025

  • lvb

    Неплохой, эдакий "конско"-"динамовский" состав.. Причем еще "базовый клуб" сборной Валера поменял на "конину"). Кстати, не очень понятно чего Карпину "ростовские" так уперлись, скопом в сборную середняков волокет. Хотя с "эстонца" какой спрос?)

    15.11.2025

  • SPRAVEDLIVYI

    Чили--последняя в таблице отбора на ЧМ....никуда не едет...слабаки...:rofl:

    15.11.2025

  • hovawart645

    Бара, Пукс - наши опорники есть.

    15.11.2025

  • Dron56

    Жертвы ЭГ. Больше говорить нечего. Это СЭ !

    15.11.2025

  • Dron56

    Валерка эксперементирует, немешайте !

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Для полного востановления после любого матча достаточно двух суток. Дилетантам ныть не стоит.

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Ахринеть от горе-спецуриков некогда спортивной газетенки! Тиснуть в печать такую хрень - Агкацев НА воротах. Даже примитивные болелы лолжны бы знать, что вратарь играет В воротах.

    15.11.2025

  • Millwall82

    зачем профильного? Опорка давно в жопе с российским паспортом. И таких как Бускетс или Погба нет (этаких не олдскульных, но полузащитников-распасовщиков, как Родри в сб. Испании). Но ставить туда Кисляка это извращение уже. Все равно что Аршавин левый защитник (матч с Амкаром).

    15.11.2025

  • igost

    Ну да, они скорее бокс-ту-боксы. Но профильного олдскульного опорника в сборной кажется и нет.

    15.11.2025

  • Victor

    за неделю отдохнут

    15.11.2025

  • WiseWolf

    Пять коней на поле.. Млин. Млинский... А затем игра с поросями...

    15.11.2025

  • frunt 2

    такова судьба многоженцев-алиментщиков.

    15.11.2025

  • Millwall82

    ну такие себе опорники, особенно Кисляк. Про оборонительный функции прежде всего. Это не чистые опорники.

    15.11.2025

  • AZ

    Агкацева что, на оротах повесили, как Ваньку Милославского?)))

    15.11.2025

  • igost

    Обляков и Кислякк периодически играют опорного в ЦСКА

    15.11.2025

  • Millwall82

    с женами Кафана очевидно развлекается)

    15.11.2025

  • Millwall82

    Валера без опорки совсем играет? На ничью можно заряжать. Как минимум.

    15.11.2025

  • frunt 2

    А где друган господина Кафанова-Сафонов.

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Прикольно - Агкацев на воротах:) А как же "в воротах"?!

    15.11.2025

    Футбол
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
