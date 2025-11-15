Россия — Чили: Глушенков, Тюкавин и Головин выйдут с первых минут, Агкацев — в воротах

Сборная России объявила стартовый состав на BetBoom товарищеский матч с Чили. Стартовый состав: Агкацев, Бевеев, Дивеев, Лукин, Круговой, Обляков, Кисляк, Фомин, Глушенков, Тюкавин, Головин. Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени. «СЭ» проведет тектовую онлайн-трансляцию матча. Россия — Чили: онлайн-трансляция матча в Сочи Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

Вася Сидоров Это как так? Проигрываем последней команде ЮА. Да еще и в ослабленном составе - без Саморано и Саласа. 15.11.2025

Millwall82 Баринов сильно и сильно сдал с года так 2018. После травмы. 15.11.2025

lvb Неплохой, эдакий "конско"-"динамовский" состав.. Причем еще "базовый клуб" сборной Валера поменял на "конину"). Кстати, не очень понятно чего Карпину "ростовские" так уперлись, скопом в сборную середняков волокет. Хотя с "эстонца" какой спрос?) 15.11.2025

SPRAVEDLIVYI Чили--последняя в таблице отбора на ЧМ....никуда не едет...слабаки...:rofl: 15.11.2025

hovawart645 Бара, Пукс - наши опорники есть. 15.11.2025

Dron56 Жертвы ЭГ. Больше говорить нечего. Это СЭ ! 15.11.2025

Dron56 Валерка эксперементирует, немешайте ! 15.11.2025

Saiga-спринтер Для полного востановления после любого матча достаточно двух суток. Дилетантам ныть не стоит. 15.11.2025

Saiga-спринтер Ахринеть от горе-спецуриков некогда спортивной газетенки! Тиснуть в печать такую хрень - Агкацев НА воротах. Даже примитивные болелы лолжны бы знать, что вратарь играет В воротах. 15.11.2025

Millwall82 зачем профильного? Опорка давно в жопе с российским паспортом. И таких как Бускетс или Погба нет (этаких не олдскульных, но полузащитников-распасовщиков, как Родри в сб. Испании). Но ставить туда Кисляка это извращение уже. Все равно что Аршавин левый защитник (матч с Амкаром). 15.11.2025

igost Ну да, они скорее бокс-ту-боксы. Но профильного олдскульного опорника в сборной кажется и нет. 15.11.2025

Victor за неделю отдохнут 15.11.2025

WiseWolf Пять коней на поле.. Млин. Млинский... А затем игра с поросями... 15.11.2025

frunt 2 такова судьба многоженцев-алиментщиков. 15.11.2025

Millwall82 ну такие себе опорники, особенно Кисляк. Про оборонительный функции прежде всего. Это не чистые опорники. 15.11.2025

AZ Агкацева что, на оротах повесили, как Ваньку Милославского?))) 15.11.2025

igost Обляков и Кислякк периодически играют опорного в ЦСКА 15.11.2025

Millwall82 с женами Кафана очевидно развлекается) 15.11.2025

Millwall82 Валера без опорки совсем играет? На ничью можно заряжать. Как минимум. 15.11.2025

frunt 2 А где друган господина Кафанова-Сафонов. 15.11.2025