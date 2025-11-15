Сегодня, 16:40
Сборная России объявила стартовый состав на BetBoom товарищеский матч с Чили.
Стартовый состав: Агкацев, Бевеев, Дивеев, Лукин, Круговой, Обляков, Кисляк, Фомин, Глушенков, Тюкавин, Головин.
Игра пройдет 15 ноября в Сочи на стадионе «Фишт». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет тектовую онлайн-трансляцию матча.
Вася Сидоров
Это как так? Проигрываем последней команде ЮА. Да еще и в ослабленном составе - без Саморано и Саласа.
15.11.2025
Millwall82
Баринов сильно и сильно сдал с года так 2018. После травмы.
15.11.2025
lvb
Неплохой, эдакий "конско"-"динамовский" состав.. Причем еще "базовый клуб" сборной Валера поменял на "конину"). Кстати, не очень понятно чего Карпину "ростовские" так уперлись, скопом в сборную середняков волокет. Хотя с "эстонца" какой спрос?)
15.11.2025
SPRAVEDLIVYI
Чили--последняя в таблице отбора на ЧМ....никуда не едет...слабаки...:rofl:
15.11.2025
hovawart645
Бара, Пукс - наши опорники есть.
15.11.2025
Dron56
Жертвы ЭГ. Больше говорить нечего. Это СЭ !
15.11.2025
Dron56
Валерка эксперементирует, немешайте !
15.11.2025
Saiga-спринтер
Для полного востановления после любого матча достаточно двух суток. Дилетантам ныть не стоит.
15.11.2025
Saiga-спринтер
Ахринеть от горе-спецуриков некогда спортивной газетенки! Тиснуть в печать такую хрень - Агкацев НА воротах. Даже примитивные болелы лолжны бы знать, что вратарь играет В воротах.
15.11.2025
Millwall82
зачем профильного? Опорка давно в жопе с российским паспортом. И таких как Бускетс или Погба нет (этаких не олдскульных, но полузащитников-распасовщиков, как Родри в сб. Испании). Но ставить туда Кисляка это извращение уже. Все равно что Аршавин левый защитник (матч с Амкаром).
15.11.2025
igost
Ну да, они скорее бокс-ту-боксы. Но профильного олдскульного опорника в сборной кажется и нет.
15.11.2025
Victor
за неделю отдохнут
15.11.2025
WiseWolf
Пять коней на поле.. Млин. Млинский... А затем игра с поросями...
15.11.2025
frunt 2
такова судьба многоженцев-алиментщиков.
15.11.2025
Millwall82
ну такие себе опорники, особенно Кисляк. Про оборонительный функции прежде всего. Это не чистые опорники.
15.11.2025
AZ
Агкацева что, на оротах повесили, как Ваньку Милославского?)))
15.11.2025
igost
Обляков и Кислякк периодически играют опорного в ЦСКА
15.11.2025
Millwall82
с женами Кафана очевидно развлекается)
15.11.2025
Millwall82
Валера без опорки совсем играет? На ничью можно заряжать. Как минимум.
15.11.2025
frunt 2
А где друган господина Кафанова-Сафонов.
15.11.2025
Slim Tallers
Прикольно - Агкацев на воротах:) А как же "в воротах"?!
15.11.2025