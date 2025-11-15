Судейство
Сегодня, 19:50
На 64-й минуте BetBoom товарищеского матча Россия — Чили узбекский судья Фирдавс Норсафаров не назначил пенальти в ворота российской сборной после удара по воротам Висенте Писарро.
В том эпизоде Наиль Умяров преградил путь мячу правой рукой.
Она находилась в неестественном положении: была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Несмотря на протесты чилийцев, рефери не указал на 11-метровую отметку.
Mihas
И Батракову желтую за симуляцию, привыкли просить мусорные пенальти, научились бы с игры забивать!
15.11.2025
BONEGO Bonego
" это какой то позор,,," (Цитата -"Собачье сердце"):sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:
15.11.2025
dinela
Большой рахмат узбекскому брату!:joy:
15.11.2025
fin55
Как мы сможем победить, Если нас легко купить. Как мы сможем побеждать, Если нас легко продать.
15.11.2025
Алексей Сыромолотов
Где московское Динамо ? Могло ли их нападение что-то показать в этой игре. Ростов,Динамо ,чемодан...
15.11.2025
Александр Солодовников
Ну это же Умяров... он в этом году сколько Спартаку привёз....
15.11.2025
Dron56
Судью купили перед матчем.Тут все ясно.
15.11.2025
Tommy Morton
Вот зачем России футбол? Деньги с бюджета сосать? Лучше построить особый город для власти и бизнеса. С хорошим таким забором. А вокруг лагеря. Для быдла.
15.11.2025
Ралпачан Фляйшманъ
Узбек спас Гения Тренерского Цеха и Легенду от разгрома.
15.11.2025
efim6010
У судьи были основания и прямую красную показать Фомину за акцентированный удар локтем в лицо во 2 тайме. Кстати недавно сам К.Роналдо был удален за подобное.
15.11.2025
fktrc
И судьям насыпали, а толку никакого- как попадается более менее профессиональная команда шансов ноль!
15.11.2025
Djin Ignatov
Ясно что судью КУПИЛИ !! Не ставить такой пенальти - это он сдерет несколько миллионов !!
15.11.2025
fell62
там два пеналя надо было ставить )))
15.11.2025
hovawart645
Домашнее судейство. Но не помогло...
15.11.2025
Slim Tallers
Задолбал,Бобров. Железобетонный пенальти,а он про основания.
15.11.2025
analytica
Ничего и без пенальти чилийцы справились. У них команда. У России ее нет.
15.11.2025
Kirill Boglovsky
Надо, Федя, надо. Карать по полной программе - а так сжалился )
15.11.2025
Mr T
Подсуживает Валере!
15.11.2025