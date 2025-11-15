Россия — Чили: судья имел основания назначить пенальти, но не стал

На 64-й минуте BetBoom товарищеского матча Россия — Чили узбекский судья Фирдавс Норсафаров не назначил пенальти в ворота российской сборной после удара по воротам Висенте Писарро. В том эпизоде Наиль Умяров преградил путь мячу правой рукой. Она находилась в неестественном положении: была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Несмотря на протесты чилийцев, рефери не указал на 11-метровую отметку. Россия проигрывает Чили: онлайн-трансляция матча в Сочи Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

Mihas И Батракову желтую за симуляцию, привыкли просить мусорные пенальти, научились бы с игры забивать! 15.11.2025

BONEGO Bonego " это какой то позор,,," (Цитата -"Собачье сердце"):sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile: 15.11.2025

dinela Большой рахмат узбекскому брату!:joy: 15.11.2025

fin55 Как мы сможем победить, Если нас легко купить. Как мы сможем побеждать, Если нас легко продать. 15.11.2025

Алексей Сыромолотов Где московское Динамо ? Могло ли их нападение что-то показать в этой игре. Ростов,Динамо ,чемодан... 15.11.2025

Александр Солодовников Ну это же Умяров... он в этом году сколько Спартаку привёз.... 15.11.2025

Dron56 Судью купили перед матчем.Тут все ясно. 15.11.2025

Tommy Morton Вот зачем России футбол? Деньги с бюджета сосать? Лучше построить особый город для власти и бизнеса. С хорошим таким забором. А вокруг лагеря. Для быдла. 15.11.2025

Ралпачан Фляйшманъ Узбек спас Гения Тренерского Цеха и Легенду от разгрома. 15.11.2025

efim6010 У судьи были основания и прямую красную показать Фомину за акцентированный удар локтем в лицо во 2 тайме. Кстати недавно сам К.Роналдо был удален за подобное. 15.11.2025

fktrc И судьям насыпали, а толку никакого- как попадается более менее профессиональная команда шансов ноль! 15.11.2025

Djin Ignatov Ясно что судью КУПИЛИ !! Не ставить такой пенальти - это он сдерет несколько миллионов !! 15.11.2025

fell62 там два пеналя надо было ставить ))) 15.11.2025

hovawart645 Домашнее судейство. Но не помогло... 15.11.2025

Slim Tallers Задолбал,Бобров. Железобетонный пенальти,а он про основания. 15.11.2025

analytica Ничего и без пенальти чилийцы справились. У них команда. У России ее нет. 15.11.2025

Kirill Boglovsky Надо, Федя, надо. Карать по полной программе - а так сжалился ) 15.11.2025