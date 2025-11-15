Видео
Судейство

Сегодня, 19:50

Россия — Чили: судья имел основания назначить пенальти, но не стал

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 64-й минуте BetBoom товарищеского матча Россия — Чили узбекский судья Фирдавс Норсафаров не назначил пенальти в ворота российской сборной после удара по воротам Висенте Писарро.

В том эпизоде Наиль Умяров преградил путь мячу правой рукой.

Она находилась в неестественном положении: была отставлена в сторону и увеличивала площадь тела. Несмотря на протесты чилийцев, рефери не указал на 11-метровую отметку.

Россия&nbsp;&mdash; Чили.Россия проигрывает Чили: онлайн-трансляция матча в Сочи
Товарищеские матчи. Сборные. .
15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)
Россия
0:2
Чили

18

  • Mihas

    И Батракову желтую за симуляцию, привыкли просить мусорные пенальти, научились бы с игры забивать!

    15.11.2025

  • BONEGO Bonego

    " это какой то позор,,," (Цитата -"Собачье сердце"):sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

    15.11.2025

  • dinela

    Большой рахмат узбекскому брату!:joy:

    15.11.2025

  • fin55

    Как мы сможем победить, Если нас легко купить. Как мы сможем побеждать, Если нас легко продать.

    15.11.2025

  • Алексей Сыромолотов

    Где московское Динамо ? Могло ли их нападение что-то показать в этой игре. Ростов,Динамо ,чемодан...

    15.11.2025

  • Александр Солодовников

    Ну это же Умяров... он в этом году сколько Спартаку привёз....

    15.11.2025

  • Dron56

    Судью купили перед матчем.Тут все ясно.

    15.11.2025

  • Tommy Morton

    Вот зачем России футбол? Деньги с бюджета сосать? Лучше построить особый город для власти и бизнеса. С хорошим таким забором. А вокруг лагеря. Для быдла.

    15.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Узбек спас Гения Тренерского Цеха и Легенду от разгрома.

    15.11.2025

  • efim6010

    У судьи были основания и прямую красную показать Фомину за акцентированный удар локтем в лицо во 2 тайме. Кстати недавно сам К.Роналдо был удален за подобное.

    15.11.2025

  • fktrc

    И судьям насыпали, а толку никакого- как попадается более менее профессиональная команда шансов ноль!

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    Ясно что судью КУПИЛИ !! Не ставить такой пенальти - это он сдерет несколько миллионов !!

    15.11.2025

  • fell62

    там два пеналя надо было ставить )))

    15.11.2025

  • hovawart645

    Домашнее судейство. Но не помогло...

    15.11.2025

  • Slim Tallers

    Задолбал,Бобров. Железобетонный пенальти,а он про основания.

    15.11.2025

  • analytica

    Ничего и без пенальти чилийцы справились. У них команда. У России ее нет.

    15.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    Надо, Федя, надо. Карать по полной программе - а так сжалился )

    15.11.2025

  • Mr T

    Подсуживает Валере!

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Наиль Умяров
    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
