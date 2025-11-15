Сегодня, 18:42
Сборная Чили открыла счет в BetBoom товарищеском матче с Россией — 1:0.
На 37-й минуте гол забил форвард Гонсало Тапия.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи россиян с чилийцами в Сочи.
lenin.vowa2018
да уж. лучший в сборной - Бивеев! В Урале наверно ногти по локоть отгрызли! ?
15.11.2025
Marty Friedman
че там кто купил полудурок?
15.11.2025
Saiga-спринтер
В Южной Америке живет далеко не одна сотня тысяч "лиц кавказкой национальности".
15.11.2025
Saiga-спринтер
Очередной ляп недоучки Дивея. Таких уже была не одна сотня у этого игрули.
15.11.2025
Дима Питерский
Маленький чилийский парень оттеснил Дивеева как щенка...
15.11.2025
Sergey Sparker
Какая то подозрительная фамилия. Не из Грузии ли? Сравните Берия - Тапия.
15.11.2025
frunt 2
Не бздим,Дюков и его шестерка Митрофанов одежку и обувку за бюджетный счет чилийцам купили.Так,что ждем 2-1 в пользу Валеры.
15.11.2025