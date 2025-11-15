Видео
Сегодня, 18:42

Россия — Чили: Тапия вывел гостей вперед

Руслан Минаев
Гол Гонсало Тапии в ворота сборной России.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная Чили открыла счет в BetBoom товарищеском матче с Россией — 1:0.

На 37-й минуте гол забил форвард Гонсало Тапия.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи россиян с чилийцами в Сочи.

Россия&nbsp;&mdash; Чили.Россия проигрывает Чили: онлайн-трансляция матча в Сочи
Товарищеские матчи. Сборные. .
15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)
Россия
0:2
Чили
7

  • lenin.vowa2018

    да уж. лучший в сборной - Бивеев! В Урале наверно ногти по локоть отгрызли! ?

    15.11.2025

  • Marty Friedman

    че там кто купил полудурок?

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    В Южной Америке живет далеко не одна сотня тысяч "лиц кавказкой национальности".

    15.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Очередной ляп недоучки Дивея. Таких уже была не одна сотня у этого игрули.

    15.11.2025

  • Дима Питерский

    Маленький чилийский парень оттеснил Дивеева как щенка...

    15.11.2025

  • Sergey Sparker

    Какая то подозрительная фамилия. Не из Грузии ли? Сравните Берия - Тапия.

    15.11.2025

  • frunt 2

    Не бздим,Дюков и его шестерка Митрофанов одежку и обувку за бюджетный счет чилийцам купили.Так,что ждем 2-1 в пользу Валеры.

    15.11.2025

    Сборная России по футболу
    Сборная Чили по футболу
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
