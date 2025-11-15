Сегодня, 10:30
Товарищеская игра сборной России с Чили состоится в субботу, 15 ноября. Встреча на стадионе «Фишт» в Сочи начнется в 18.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды. За ключевыми событиями игры Россия — Чили можно следить также в матч-центре нашего сайта.
BetBoom матч России с Чили транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск».
В ноябре сборная России проводит два матча. Игра с Перу в Санкт-Петербурге в среду, 12 ноября, завершилась вничью (1:1).
