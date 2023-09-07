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Сборная России

Сегодня, 10:30

Россия — Египет: во сколько и где смотреть трансляцию матча сборной

Россия сыграет с Египтом в товарищеском матче 7 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Сборная России по футболу сыграет с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче 7 сентября, в четверг. Матч пройдет на стадионе «Суэц» в Египте. Начало — 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Египет.

В прямом эфире игру покажет Первый канал, трансляция будет доступна и на официальном сайте телеканала. Начало эфира — 18.50 мск.

В сентябре также запланированы игры с командой Катара — 11 и 12 сентября. Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях, включая турниры под эгидой ФИФА и УЕФА.

Актуальный состав на матчи сентября опубликован на нашем сайте «СЭ».

Сборная России по футболу: расписание матчей в сентябре 2023 года — даты и время начала игр

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
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