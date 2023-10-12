Франция — Россия: видео обзор лучших моментов матча отбора Евро-2000

Футбольный матч между сборными Франции и России состоялся 5 июня 1999 года в рамках 6-го тура четвертой группы отборочного турнира чемпионата Европы 2000 года. Встреча прошла стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени и завершилась сенсационной победой российской сборной со счетом 3:2. Видео лучших моментов матча опубликовано в обзоре на YouTube.

Счет в этой встрече был открыт ближе к концу 1-го тайма — отличился Александр Панов. В начале второй половины встречи сборная Франции сумела сравнять счет и даже вырваться вперед — благодаря голам Эммануэля Пети и Сильвена Вильтора. Ближе к концу игры, на 75-й минуте встречи Александр Панов отличился вновь и сравнял счет. А уже на 87-й минуте гол Валерия Карпина помог россиянам вырвать победу у французов.

Сборная Франции как действовавший чемпион мира числилась безоговорочным фаворитом матча. Команда не проигрывала уже более 14 месяцев. Россияне впервые в новейшей истории одержали победу над действующими чемпионами мира, причем в официальном матче. Победа позволила России вернуться в борьбу за место на Евро-2000.

Этот матч многие эксперты называют лучшим в истории сборной России по футболу.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа 4

Франция — Россия — 2:3 (0:1)

Голы: Панов, 38 (0:1). Пети, 48 (1:1). Вильторд, 53 (2:1). Панов, 75 (2:2). Карпин, 87 (2:3).

Франция: Бартез, Десайи, Тюрам, Пети, Блан, Дешам, Кандела (Пирес, 89), Джоркаефф (Богоссян, 90), Дюгарри (Виейра, 59), Вильторд, Анелька.

Россия: Филимонов, Варламов, Смертин, Онопко, Хлестов, Семак (Бесчастных, 60), Карпин, Титов, Мостовой (Хохлов, 26), Тихонов (Цымбаларь, 72), Панов.

Предупреждения: Титов, 1. Дешам, 10. Мостовой, 15. Варламов, 47. Бартез, 50.

Судья: Даркин (Англия).

5 июня 1999 года. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс». 78790 зрителей.

— Победа на «Стад де Франс» отодвинула даже на второй план юбилей Пушкина, который отмечался на следующий день? Надеюсь, Александр Сергеевич нас простил (смеется). Пушкина знает весь мир. Думаю, он и поклонники его творчества не обиделись на нас и не расстроились. Нас тогда сравнивали с Кутузовым, великим полководцем, который победил французов. Круто! Но ведь мы сотворили что-то невозможное. Обыграть французов на их поле, чемпионов мира! А еще мне было приятно, что я в сборной тогда представлял «Зенит» — середняк российского чемпионата, крепкий клуб, — так прокомментировал победу над французами спустя годы Александр Панов.