Россия и Венесуэла не смогли договориться о матче из-за разногласий по месту и времени игры

В Футбольной федерации Венесуэлы (FVF) сообщили, что сборная страны могла сыграть против национальной команды России. Матч не состоялся, поскольку стороны не смогли согласовать дату и время игры.

«Некоторое время назад у нас была возможность организовать товарищеский матч сборных Венесуэлы и России, но не смогли договориться по месту и времени. Также у нас и российской команды были запланированы матчи с другими соперниками. Но контакты между федерациями по поводу товарищеской игры были», — приводит Sport24 слова представителя FVF.

В федерации не исключили проведения товарищеского матча между сборными в будущем.

Ранее РФС не смог договориться о проведении товарищеских встреч в октябрьскую международную паузу. В итоге сбор российской команды продлился только четыре дня, после чего футболисты отбыли в расположение клубов.

По информации «СЭ», соперниками сборной России в ноябре могут стать Бруней и Сирия.