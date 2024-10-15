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Сегодня, 10:11

Россия и Венесуэла не смогли договориться о матче из-за разногласий по месту и времени игры

Алина Савинова
Футболисты сборной России на тренировке в Новогорске.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В Футбольной федерации Венесуэлы (FVF) сообщили, что сборная страны могла сыграть против национальной команды России. Матч не состоялся, поскольку стороны не смогли согласовать дату и время игры.

«Некоторое время назад у нас была возможность организовать товарищеский матч сборных Венесуэлы и России, но не смогли договориться по месту и времени. Также у нас и российской команды были запланированы матчи с другими соперниками. Но контакты между федерациями по поводу товарищеской игры были», — приводит Sport24 слова представителя FVF.

В федерации не исключили проведения товарищеского матча между сборными в будущем.

Ранее РФС не смог договориться о проведении товарищеских встреч в октябрьскую международную паузу. В итоге сбор российской команды продлился только четыре дня, после чего футболисты отбыли в расположение клубов.

По информации «СЭ», соперниками сборной России в ноябре могут стать Бруней и Сирия.

Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет с&nbsp;национальной командой Брунея. Продолжаем учить географию: сборная России сыграет с Брунеем. Это 183-я команда в рейтинге ФИФА
Источник: Sport24
Футбол
Сборная Венесуэлы по футболу
Сборная России по футболу

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