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Сборная России

Сегодня, 19:20

Россия — Камерун: на 1-й минуте не удален защитник гостей

Александр Бобров
Шеф-редактор
Нуху Толо попадает шипами в ногу Даниила Глебова.
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На 1-й минуте товарищеского матча Россия — Камерун бригада арбитров из Саудовской Аравии не применила никаких дисциплинарных санкций к защитнику гостей Нуху Толо. Тот ударил Даниила Глебова открытыми шипами.

Нога нашего футболиста пошла на изгиб — но он, к счастью, избежал травмы. При этом Глебов только взглянул на свою гетру и не стал изображать дикую боль, пытаясь произвести впечатление на арбитра.

У Халида Салеха Аль-Тураиса были все основания наказать Толо — вплоть до показа красной карточки. Но он ограничился назначением штрафного удара. ВАР Абдулла Аль-Шехри в действия рефери не вмешался.

Федор Чалов и&nbsp;Венсан Абубакар. Россия — Камерун: Обляков попал в штангу. Онлайн-трансляция товарищеского матча
Товарищеские матчи.
12 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
Камерун

Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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