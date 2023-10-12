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Сборная России обыграла Камерун в товарищеском матче — 1:0.
Матч прошел в четверг, 12 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена».
Единственный гол забил нападающий ЦСКА Федор Чалов.
Сборная России провела первый матч в Москве с 7 сентября 2021 года — тогда команда обыграла Мальту (2:0) в отборочном турнире ЧМ-2022.
Победа над Камеруном стала для России первой за полгода: в прошлый раз россияне выигрывали 26 марта в товарищеской встрече с Ираком (2:0) в Санкт-Петербурге.
Сборная России проведет следующий матч 16 октября против Кении. Игра состоится в Турции.