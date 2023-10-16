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Сегодня, 19:36

Россия — Кения: Фомин получил травму в первом тайме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Фото РФС
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Полузащитник сборной России Даниил Фомин получил травму в товарищеском матче против Кении.

На 24-й минуте хавбек кенийцев Амос Нонди ударил россиянина по правому голеностопу в подкате. Фомин покинул поле и затем отправился в подтрибунное помещение в сопровождении медицинского штаба национальной команды.

На 29-й минуте вместо Фомина появился Далер Кузяев.

«Динамо», за которое выступает Фомин на клубном уровне, проведет первый матч после международной паузы 21 октября против «Локомотива». Из-за повреждения полузащитник может пропустить эту игру.

Валерий Карпин и&nbsp;Александр Соболев. Россия — Кения: Баринов «привез» ответный гол. Онлайн-трансляция матча сборной
Товарищеские матчи.
16 окт, 19:00. Mardan Stadium (Анталья)
Россия
Кения

Даниил Фомин
Футбол
Сборная Кении по футболу
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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