Сегодня, 19:00
Сборная Россия сыграет с командой Кении в товарищеском матче 16 октября, в понедельник. Игра пройдет в Анталье (Турция) на стадионе «Титаник Мардан» и начнется в 19.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события противостояния Россия — Кения будут доступны в матч-центре на нашем сайте.
Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.40 мск.
12 октября в Москве российская сборная обыграла Камерун в товарищеском матче со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий ЦСКА Федор Чалов.
Сборная Россия по футболу: новости, состав команды, статьи, видео и фото