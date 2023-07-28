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Сегодня, 15:38

Россия опустилась на 25-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Виктория Кравченко
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УЕФА на официальном сайте обновил рейтинг коэффициентов национальных федераций.

Перед началом сезона-2023/24 Россия опустилась в таблице коэффициентов УЕФА на 25-е место, имея в активе 18,632 балла. Это стало худшим показателем в истории команды.

Первое место в таблице занимает Англия с 86,928 очками. На втором месте располагается Испания (73,427 очка). Третья — Италия (69,284).

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров.

Ранее в РФС рассказали, какие выплаты получили от ФИФА и УЕФА.

УЕФА
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