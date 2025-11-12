Россия — Перу: Головин забил после ошибки вратаря гостей

Сборная России открыла счет в BetBoom матче против Перу — 1:0. На 18-й минуте голкипер гостей Педро Гальесе неудачно принял мяч после передачи от защитника. Мяч перехватил Алексей Миранчук, который сделал голевую передачу на Александра Головина. «СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи. Россия — Перу: онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

ura1956 Как же Батраков тормозит атаку, играет стоя, Горшков бежит на фланг, он не отдаёт. Просто противно смотреть на этого фраерка, плохо кончится, родной... 12.11.2025

Antonio85 Да ладно, не они первые и не они последние. Придумали какую-то х..рню с этими розыгрышами в штрафной. Сколько уже таких привозов было - не сосчитать. Всегда было правило - в штрафной не возить. Некуда отдать, выноси нафиг. 12.11.2025

Vyacheslav После первого тайма. Смешно. Одна из двух худших команд в отборе к ЧМ-2026 в Ю. Америке. Плюс меняет состав и тренера, фактически у неё первый матч. Но у нас сыгратности почти нет, класса даже против такого Перу нет. Но ждать большего от Осипенко, Мелехина, Горшкова, Пруцева, Сергеева, меньше Миранчука, да где-то и от остальных, кроме Головина и Батракова ждать класса и не стоит. Ждём второй тайм. 12.11.2025

DemolisherAjax Хотел написать,но тут уже и так все написали :) Шоу должно продолжаться :) 12.11.2025

Haiaxi Гостевая заготовка, чтобы порадовать хозяев, которые оплачивают банкет 12.11.2025