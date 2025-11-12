Видео
12 ноября, 20:28

Россия — Перу: Головин забил после ошибки вратаря гостей

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная России открыла счет в BetBoom матче против Перу — 1:0.

На 18-й минуте голкипер гостей Педро Гальесе неудачно принял мяч после передачи от защитника. Мяч перехватил Алексей Миранчук, который сделал голевую передачу на Александра Головина.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Россия — Перу: онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге
Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу
6

  • ura1956

    Как же Батраков тормозит атаку, играет стоя, Горшков бежит на фланг, он не отдаёт. Просто противно смотреть на этого фраерка, плохо кончится, родной...

    12.11.2025

  • Antonio85

    Да ладно, не они первые и не они последние. Придумали какую-то х..рню с этими розыгрышами в штрафной. Сколько уже таких привозов было - не сосчитать. Всегда было правило - в штрафной не возить. Некуда отдать, выноси нафиг.

    12.11.2025

  • Vyacheslav

    После первого тайма. Смешно. Одна из двух худших команд в отборе к ЧМ-2026 в Ю. Америке. Плюс меняет состав и тренера, фактически у неё первый матч. Но у нас сыгратности почти нет, класса даже против такого Перу нет. Но ждать большего от Осипенко, Мелехина, Горшкова, Пруцева, Сергеева, меньше Миранчука, да где-то и от остальных, кроме Головина и Батракова ждать класса и не стоит. Ждём второй тайм.

    12.11.2025

  • DemolisherAjax

    Хотел написать,но тут уже и так все написали :) Шоу должно продолжаться :)

    12.11.2025

  • Haiaxi

    Гостевая заготовка, чтобы порадовать хозяев, которые оплачивают банкет

    12.11.2025

  • сергей карасёв

    нам подсовывают какую-то туфту...

    12.11.2025

    Футбол
    Сборная Перу по футболу
    Сборная России по футболу
