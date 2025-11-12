Видео
Сборная России. Новости
12 ноября, 19:50

Россия — Перу: началась трансляция игры

Товарищеский матч между Россией и Перу пройдет в Санкт-Петербурге 12 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сборные России и Перу проводят товарищескую игру в среду, 12 ноября. Встреча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начинается в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды. Ключевые события и результат игры Россия — Перу можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире BetBoom матч сборной показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира). Трансляция на федеральном канале стартовала в 19.00 мск.

Россия&nbsp;&mdash; Перу.Россия — Перу: онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге

Заключительный матч в 2025 году сборная России проведет с Чили. Встреча с двукратной победительницей Кубка Америки состоится в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 15 ноября. Через три дня на той же арене сыграют чилийцы и перуанцы.

Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
