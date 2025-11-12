Товарищеский матч между Россией и Перу пройдет в Санкт-Петербурге 12 ноября

Сборные России и Перу проводят товарищескую игру в среду, 12 ноября. Встреча на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге начинается в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды. Ключевые события и результат игры Россия — Перу можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире BetBoom матч сборной показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального телеэфира). Трансляция на федеральном канале стартовала в 19.00 мск.

Заключительный матч в 2025 году сборная России проведет с Чили. Встреча с двукратной победительницей Кубка Америки состоится в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 15 ноября. Через три дня на той же арене сыграют чилийцы и перуанцы.