Сборная России не удержала победу над Перу, Валера ответил на гол Головина

Сборная России на своем поле сыграла вничью с Перу в BetBoom товарищеском матче — 1:1. Игра проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Хозяева открыли счет на 18-й минуте — Александр Головин забил после ошибки вратаря гостей Педро Гальесе. Перуанцы сравняли счет на 82-й минуте — дальним ударом отличился Алекс Валера. Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах. Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Knockouter Betboom сборная России, betboom матчи сборной.... это же просто нонсенс! 13.11.2025

Knockouter Было дико слышать, как "эксперты" с матч тв предрекали 3:0... Все южно американские сборные очень техничные, играют в атакующий футбол. У них это в крови... страсть, темперамент и менталитет и у них действительно классный футбол, не испорченный бабками! 1:1 это ещё удача для наших, там пол состава молодняка, прилетели и не тренировались! Мерзко слушать эту дешёвую пропаганду, уже просто рвотный рефлекс от этого всего безумия:face_vomiting: 13.11.2025

Millwall82 что значит одну? Загибаем пальцы Мескика, Словения (Стох), Словакия, Ю. Корея, Бельгия (Лукаку). Уже как минимум 4, подчеркиваю чудовищных ляпа и привоза. 13.11.2025

bishevcky В твоём последнем предложении очень ценное наблюдение, ты не иначе, как экстрасенс. 13.11.2025

анатолий еремин Ну и сколько Акинфеев пустил бабочек? Не болельщик Цска,но зачем врать. Уверен за всю его карьеру больше трех не вспомнишь.а скорее всего одну с Кореей.Сафонов сделал свойвыбор ,лавка ПСЖ.отсюда результат,практику никто не отменял. 13.11.2025

xramoff-ed бутафория футбол и страна бутфорская утинская 13.11.2025

Василий Жирков не Мотя, а ЧМОтя! 13.11.2025

Vitalick Видео страна у нас совсем маленькая и ребят толковых, быстрых и горящих делом не могут набрать чтобы представить достойно Сборную страны! Срамота. Столько народу всем этим занимается, а по итогу одна говорильня, а результат 0, скоро в минус уйдем. Как же играли в ссср? Они же горели, рвали победу! А тут клоунада какая-то 13.11.2025

Millwall82 сколько Конифей пустил "бабочек" за сборную? А по делу лучший вратарь РФ. И выиграл все. Все почему? Да плевать ему всегда было на критиканов. Он пох...ист в самом хорошем понимании этого слова. Это товарняки и всегда останутся товарняками, пока не будет отборов. Всегда будут играть в полноги. 13.11.2025

Millwall82 Карпин уже в свои ворота забивает ради прикола) 13.11.2025

iipetroff С трибуны смотрелось уныло. Никакого взаимопонимания. Насколько Батраков полезен в "Локо", и сколько ошибок в матче сборной... Ну и "Валера, верим" в концовке. 13.11.2025

PetrovVV Элементарно потерял ворота. Заснул у левой штанги. 13.11.2025

hardoviy Алекс Валера против Валеры. Всякое бывает. Дежавю на песню Валера 13.11.2025

AlexCS4 Не-не! Тогда он может за Динамо всерьез взяться! Пацаны и так из последних сил стараются, чтобы в стыки не попасть. А ближайший до перерыва график к этому подталкивает. 13.11.2025

AlexCS4 Согласен с тобой. А теперь удивись: Александр Головин получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа в BetBoom товарищеском матче сборных России и Перу (1:1). Полузащитник «Монако» отметился голом на 18-й минуте, у него 8.4 балла. Худший показатель среди россиян у Матвея Сафонова – 6.0. Голкипер «ПСЖ» пропустил гол после дальнего удара на 82-й минуте. Худший среди всех игроков – вратарь перуанцев Педро Гальесе – 5.7. Оценки сборной России: Матвей Сафонов (6.0), Илья Вахания (6.7), Виктор Мелехин (7.0), Максим Осипенко (7.5), Юрий Горшков (6.8), Алексей Батраков (7.4), Наиль Умяров (6.7), Данил Пруцев (6.2), Александр Головин (8.4), Алексей Миранчук (7.6), Иван Сергеев (6.1). Оценки сборной Перу: Педро Гальесе (5.7), Адриан Угарриса (6.3), Хайро Конча (7.3), Херальд Тавара (6.6), Эрик Норьега (7.1), Макслорен Кастро (6.9), Маркос Лопес (7.3), Ренцо Гарсес (7.5), Мигель Араухо (7.0), Матиас Ласо (7.5), Сесар Инга (6.5). 13.11.2025

AlexCS4 Она не странная. Карпин в паузу дал игровую практику своим середнякам из Динамо и Ростова, которых он хочет видеть в Динамо. Просто ты не тренер сборной и клуба. :) 13.11.2025

МАО там многоточие 13.11.2025

AlexCS4 Вратарская игра. По уму было бы 0-0, но вышло 1-1. :) 13.11.2025

AlexCS4 А что делать, если он практику только в сборной получает? Спасибо Валере. Надо молодых пробовать, а этот пусть на теплой лавке в Париже сидит. 13.11.2025

AlexCS4 Кажется Валера занес свою карающую левую ногу над Валерой. :) 13.11.2025

Bortyofadd Гимн в исполнении Куртуковой был хорош, черт подери! Это, наверное, самое запоминающееся событие в этом матче! ) 13.11.2025

Ни кто кроме нас У сборной России был 12-ы игрок…Судья… 13.11.2025

Дмитрий Ушкачев Ваши ожидания... 12.11.2025

Valekka Включил игру на 55-й минуте,посмотрел 20 минут,мама дорогая,это что за футбол перуанцы демонстрировали : каждый второй пас необдуманный,с потерей,беготня толпой поперёк поля,бей-беги высшей степени! И тут Шнякин заявил,что перуанцы во втором тайме играют намного лучше!!!!! Это как же они в первом играли-то? Зато наши порадовали : мы в детстве так играли -отдаёшь на фланг и бежишь всей толпой в штрафную,каждый хотел забить-веселуха! Гол Сафонову лишний раз убедил : не умеют вратари "стоять".В наше время вратарей учили : пересёк соперник центр-стал на полусогнутые,руки поднял.Нынче соперник у линии штрафной,а вратарь на прямых ногах.Как следствие-огромное количество пропущеных.Зачем Кафанов нужен тогда? Хотя,справедливости ради,Сафонов отбил бы,но нога "поехала".Но почему на прямых стоял,почему не готов был?!Как и Тороп с Локо-мух ловил! 12.11.2025

Бен Ричардс Он просто не интересуется футболом. Скорее всего смотрит только матчи сборной со вторыми составами слабых соперников (или вообще днищенских, типа Брунея, Гренады и Кубы), а потом читает заискиваюшие "аналитические" статьи, типа какое бы место заняла эта уникальная сборная России на чемпионате мира после выхода из группы. 12.11.2025

Max Stch Президент Российского футбольного союза — Александр Дюков, Вас устраивает такая игра сборной РФ ? Спортивная честь и достоинство? "Ну и ?" - как говорит Ваш назначенец. 12.11.2025

Инта Валера, верим - Валера забил. ))) 12.11.2025

Заполярье Итак, Карпина на сборную, ставили лишь, как медийную личность, ибо главное у нынешней власти - пустить пыль в глаза для народа! Цель всего этого вполне очевидна – погружающее собственное общество в мир иллюзий и сопровождаемое великодержавной и патриотической риторикой нескрываемое и намеренное бессрочное удержание власти любой ценой, сохранение собственности и политического режима нынешней правящей элитой и интегрированным с ней олигархатом.:face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::zany_face: 12.11.2025

Заполярье Ждём от Валеры; ...я в очередной раз обос...я! Кстати, и от вождя ждём! Так кто Вы? Мужики или не охотники? :stuck_out_tongue_winking_eye::zany_face::relaxed:? 12.11.2025

Aprel Не нужно обвинять Сафонова, либо пишите о том, какой красавец вратарь Перу! Всё просто; либо крестик, либо...:smirk::worried::relaxed:? 12.11.2025

Фобия Сборная СССР в товарищеских матчах, всегда наигрывала основной состав! Что мешает, делать тоже самое сейчас? Видимо спортагенты, или руководство РФС? Кто будет разбираться? Оказывается в нынешней России - ни кто, так как связь с НАРОДОМ у чекистов-миллиардеров потеряна полностью, а сами они, погрязли в коррупции и в казнокрадстве на столько, что кругом оказались только свои да наши и наказывать за халатность и бездарность, просто не кого! Всё приехали! Слава чекистам-перерожденцам, истинным инагентам, изменникам Родины, казнокрадам и лжецам! Гойда! :face_with_monocle::sunglasses::money_mouth::relaxed:? 12.11.2025

AZ .Сафонов, конечно, лоханулся. Но вот вратарей то у нас сейчас стабильных нет. Даже у Агкацева еще не было матчей с приличными сборными. А голы такие (только куда хуже, потому что в официальных мачах) был. и и у Акинфеева, и у Филимонова)), и даже у Льва Ивановича в Чили. Хотя вызывать Сафонова, пока он сидит вообще без игровой практики, можно только на роль третьего вратаря. 12.11.2025

Дмитрий Ушкачев Валера ответил... Браво, заголовок для второго круга чемпионата РПЛ. 12.11.2025

DemolisherAjax Теперь то все увидели,что Сафонов - вратарь от слова ВРОТ :))) 12.11.2025

Заполярье Позорище продолжается! :pensive: 12.11.2025

Valery Grigoryev Валера украл победу у Валерона! 12.11.2025

tatarin Может скинемся по сотке, а то ведь может и уйти наш бриллиант недооцененный, да ещё и недооплаченный? 12.11.2025

Бен Ричардс Очередной товарняк имени распила огромного российского околофутбольного бабла вяло подходил к концу, дежурная победа над очередным днищем, приехавшим в очередной раз со вторым составом была в кармане. "А давайте все вместе споем "Катюшу", как задумал РФС",- благодушно предложил патриотичный комментатор Шнякин. "Щас спою", - наверное мысленно ответил тот, кого Кафанов упрямо считает вратарем основы ПСЖ, и возможно даже запел. Но тут какой-то непонятный ихний Валера первый раз за игру зарядил по воротам, метров с 28 и испортил всем праздник. И хотя судейка очень старался, добавил аж больше 7 минут к рядовому товарищескому матчу, даже креативненько, из ничего, придумал угловой в ворота гостей, наш Валера видимо останется без премии и получит только свои обычные 150 000 евро зарплаты в сборной за ноябрь. 12.11.2025

Sergio 666 Саня и Миша Кержаковы привезли своего тренера на стадио, из Кингисеппа - в конце трансляции. Крупный план. Ноль комментариев в эфире. 12.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Карма Подписанта достанет везде и в Динамо и в Сборной! 12.11.2025

ho-shi-minbaldanov Индейцы с Перу выступая вторым составом показали нашему тренеру, что их надо уважать... 12.11.2025

Андрей Гридасов Наглядный пример деградации вслед за "Динамо" еще и сборной страны под управлением недотренера Карпина. Закатили случайный гол, начали ощущать себя мегазвёздами, хотя ни одного приличного игрока на поле не было видно. И не будет, до тех пор пока сборная будет играть понарошку, никакой ответственности за результат не имея. Ни перед тренером, который играется в специалиста, ни перед болельщиками, многие из которых посещают такие игры, не ведая о разнице между штрафным, угловым и пенальти... Шоу было много, но только не игры в футбол с полной отдачей. Поздравляять остаётся Перу с ничьей, да еще за приличные деньги! 12.11.2025

Max Stch футбол умер! да здравствует футбол! )) 12.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Менi каже шо тi збiшраешь коштi на ЗСУ! 12.11.2025

IQ-87% Когда решают Валеры-начало-часть первая 12.11.2025

Что за Аюта? Позорная сборная в атаке, позорный Сафонов в воротах. Я всё. 12.11.2025

Фобия А вратарь Перу красавчик? :innocent: 12.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР ЯКАЯ ПИХВА?! 12.11.2025

Заполярье У каждого преступника, халтурщика, бездаря и идиота, есть Ф,И,О.! Думай, думай народ! Вперёд Россия! :angry::weary::relaxed:? 12.11.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР ГАНЬБА!!! 12.11.2025

плохокот Может показалось, но во втором тайме у наших вся игра шла через левый фланг. По мне Батраков нормально отыграл, а Головин неважно. 12.11.2025

ho-shi-minbaldanov И это видела вся Россия, я к примеру с Дальнего Востока, разница по времени большая... И наш знаменитый лавочник с самого Парижу вдруг не смог спасти наши ворота... Хотя у нас сейчас куча толковых пацанов вратарей( слава Кафанову или КаринуС как мы выгляделибы с более сильным соперников? ?)... И это неудачник с отбора ЧМ - 2026...? 12.11.2025

Фобия Ау, народ?! Может пора начать спрашивать с нынешней власти жуликов и воров? Это что такое происходит? Сбитый лётчик - тренер сборной, баньщик - министр спорта, опер гэбни - руководит страной? Это какой-то позор! Россия будет свободной от РФС и газовой гидры! :confused::money_mouth::worried: 12.11.2025

VD44 Всем досмотревшим это до конца пиво и пиццу бесплатно за счет Карпина, что бы отпустило, кто не смотрел коньяк сам себе нальет, в аут такой футбол... 12.11.2025

Vitamin007 Интересно? Этот идиот наработал на отставку из футбола!? 12.11.2025

Equalizer Беспомощность Динамо проецируется на сборную России. А чему удивляться если тренер один и тот же! 12.11.2025

Aprel Даже подлый канал МАТЧ ТВ, признал что сборная Перу, играла не в полном составе! А мы? У нас есть РФС ? У нас есть тренер? Или все эти 25 лет, за все обсирания по всем весям и фронтам, виновата не ВЛАСТЬ, не обличённый властью, а кто-то хрен знает кто, но крайний всегда НАРОД РФ! До коле? :sunglasses::money_mouth::worried: 12.11.2025

Saiga-спринтер Ссы поносом под скбя и под своих клонно-дружбанов. 12.11.2025

Секир-башка Посмотрел первый тайм, второй решил не смотреть. Думаю, что не много потерял. 12.11.2025

Dron56 все хотят выразить свое НЮ Валерику ... 12.11.2025

Каспийский берег Мощная игра и опять не проиграли! Валеры конечно звери! 12.11.2025

bishevcky Предпочёл в это время смотреть матч БК Зенит, странная "сборная" Карпина просто неинтересна. 12.11.2025

Djin Ignatov С 40 метров пропустил ! Это специально наверное подставил Занзибара ! Того скоро выгонят из Динамо ! Получай ! выгонят и из сборной !! 12.11.2025

Фобия Проиграть второму составу сборной Перу это самое важное на сегодня! :rofl: 12.11.2025

Dron56 Вот что то руки главного тренера нашей сборной в руководстве игрой невидно было. Классно конечно в носу он что то искал ... 12.11.2025

Заполярье Завтра на первой полосе "СЭ" будет висеть Овечкин! Пропаганда это же самое главное для чекистской России! Вождь врать не будет...:sunglasses::money_mouth::worried: 12.11.2025

непонял Головин отдельно от команды, Миранчук отдельно, Сафонов отдельно. команды нет. не надо ставить понторезов, у нас сейчас хорошая молодежь, которую можно выпускать в качестве игроков, а не лакеев. 12.11.2025

Кабанчик Сафонов рискует после окончания контракта в ПСЖ вернуться в Россию, за отсутствием вариантов в европе, ему нужно срочно уходить из ПСЖ и играть, пусть в Айнтрахте, но в основе 12.11.2025

Andrey Konyakhin Не удержала своё очко? Или очко валерика? 12.11.2025

al-an-ko Окстись, ирод - Валера, верим. 12.11.2025

Aprel А Дюков подаст в отставку? Или у чекистов-миллиардеров это не принято - отвечать за свои делишки?! :face_with_monocle::money_mouth::relaxed:? 12.11.2025

Dmitriy Nekrasov В ИНВИТРО 12.11.2025

Dron56 Шоу ! Настоящее Шоу ! Коментаторы супер ! Ощущение что коментируют финал ЧМ . А футбол был таким что 60 минут смотреть было тяжко. Перуанцы сделали два гола , если бы себе не забили то могли и выиграть. Гол красавец получился ! Последнии полчаса перуанцы заиграли в футбол и наши просели. .... Футбола на пять копеек а шуму на червонец. А вот организация мероприятия на высоте. Ждем море голов в следующим матче. 12.11.2025

Djin Ignatov Подставил Занзибара ! Его гонят из Динамо и в сборной он играет с 8 -ми командами в низших дивизионах !!! Вот поэтому и не дают играть Сафонову в ПСЖ ! ВСЕ просрет ! 12.11.2025

Фобия :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: 12.11.2025

Sergio 666 Валера великолепен: в Динамо, сборной и в сборной Перу. Ну и? А вот ещё один вопрос и я тебе в лоб дам. 12.11.2025

Tommy Morton Валера - верим! Ну с кем вы связались. Любая латиноамериканская команда, кроме Кубы, вам не по зубам. Насчёт Кубы я уже тоже не уверен. 12.11.2025

Denis Bratcev Валера огорчил Валеру... 12.11.2025

Фобия Хватит врать и воровать! При чём тут Сафонов? А вратарь Перу не помог команде Карпина? Научитесь говорить правду - НЕ СБОРНАЯ А ПОЗОРИЩЕ и это с учётом того, что лучшая половина сборной Перу не играла сегодня! :relaxed:? 12.11.2025

Пень Джаб.UA* это был анализ анализов? 12.11.2025

igost Валера лучший! Который забил гол, а не который забил на всё. 12.11.2025

Dmitriy Nekrasov Нога у Сафонова поехала и он не смог оттолкнуться 12.11.2025

Хоп хэй лала лэй Валера гол забил, а не обосрался)))) 12.11.2025

Slim Tallers Перу был ненастоящий. Где легионеры,выступающие в Европе?! Приехал какой-то второй состав не пойми кого. 12.11.2025

Пень Джаб.UA* Валера понад усё 12.11.2025

rashton22 смешно, вторая сборная Перу, без опытных игроков - это сильный соперник? и тут то опозорились.. оптимист, блин. 12.11.2025

Сарказмом по Маразму Мне фиолетово, что Карпин делает из Динамо Ростов. Это проблема Динамо. Но когда Карпин и из сборной сделал Ростов, то это уже не идёт ни в какие ворота... Сборная не для него, пусть в Динамо плещется! 12.11.2025

ПитерБургер Петрушки с пЕрушки показали, что мы недалеко от них ушли :) 12.11.2025

МЯСО ВРЕДНО И у меня. Видимо не справляется с праведным гневом болельщиков. 12.11.2025

Lexx Пророчили 3:0)) 12.11.2025

инок Перу - хороший боевой соперник. Хорошо, что сыграли с ними. 12.11.2025

Хрюн Моpжов А че Леву можно, а Валере нельзя что ли:thinking: 12.11.2025

Lars Berger Нет. 12.11.2025

Lexx Такая же ерунда 12.11.2025

Verdugo ?Valera - fuera! 12.11.2025

ёzhic8 Станкович подложил, к Алле не ходи 12.11.2025

shpasic Валера - Валера 1:1 12.11.2025

Dmitriy Nekrasov Ушел Умяров, выпустили Черникова. И из этой зоны и состоялся тот знаменитый удар имени Сафонова. Тяжкое зрелище оставила наша сборная в атаке. Игра без ворот, флангов и ударов по воротам. Видно было, что Батраков физически не тянет и его нужно было менять на Глушенкова. Валера, верим)))) 12.11.2025

Врн36 у меня тоже 12.11.2025

Мясо по-сербски Игру не смотрел, а зачем Валера это сделал? Он же тренер наш 12.11.2025

Олег Каноков У меня одного сайт глючит? 12.11.2025

Гарик Ы зачем наши пытались весь матч забежать с мячом в ворота? Сафонова надо было вдшкой смазать, совсем заржавел и не гнётся 12.11.2025

AZ Комментаторы с таким усердием про победу рассуждали))) 12.11.2025

Ачирришни Ковеч Если Валера возьмёт в Динамо перуанца Валеру, это будет кумовство. Точно выгонят тогда. 12.11.2025

James Gang Валера подгадил Валере :) 12.11.2025

alex111 Только эти ??? Однако высокого ты мнения об остальных ! 12.11.2025

ёzhic8 Валерий Георгиевич! Принимая во внимание Ваше крайнее интервью (про пиво) - у меня ещё 1.5 тёмного Крюгера осталось. Готов выходить против чилийцев, эти полтора оставлю на перерыв. Телефонируйте срочно, пиво не вечно 12.11.2025

nampoo Ну вот зачем это все:). 12.11.2025

bvp Всю прошлую неделю питерские ныли, какое херовое поле в Самаре, и как оно помешало победить Крылья. А на самом-то деле, это в Питере поле огород. Неровное поле + говномячи Жогел = говнофутбол. Сейчас эксперты опять будут умничать, а все просто - нужно играть на нормальных полях нормальными футбольными мячами, и будет содержательный футбол. Можно сравнить эти говноигры с матчем в Катаре, где и поле и мяч были на уровне. 12.11.2025

andrrpetrov Гнать надо чудо тренера из Сборной. собраной на бпзе Ростова. Где даже вратаря нет. А кто уехал к врагам, тот типа и луший. 12.11.2025

Ironyfan Спасибо, матч не смотрел - потерял смысл в сборной, но ваш комментарий очень доходчив) 12.11.2025

Saiga-спринтер Немного посмотрел. Календарный баскетбольный матч на порядок интересней игровой футбольной тренировки. Но увидел очередной ляп Матвейки. Кто-то еще не понял, почему этот имярек главный по охране банки запасных, а не страж футбольных ворот. Монакский всадник без головы забил после грубейшего нарушения Правил игры в футбол, но зато с идиотским причесоном и со спущенными гетрами. Сборная Перу выполнила главную задачу по получению нескольних миллионов у.е. тугриков за согласие сыграть. Других задач у таких проплаченных матчей нет, по определению. 12.11.2025

Ачирришни Ковеч Валера теперь обязан взять в Динамо Валеру. Удар шикарный. 12.11.2025

SuperDennis Похоже, у Валерона кончился ФАРТ. Бог его проклял, когда он кинул Ростов и сбежал в Динамо. 12.11.2025

ViktorDiktor® Пора назвать вещи своими именами и выгнать этого болтуна из сборной, вместе со всей его камарильей! 12.11.2025

igor1972 Напихали уже в панамку Карпину вижу? Откровенно вообще пофиг на результат, он ничего не значит, как и результаты предыдущих матчей. Потому что до окончания бана, это исключительно бутафория. И серьёзно к этому относиться невозможно 12.11.2025

Altmann Эх, снюс нашему кудрявому Валере не помог (91:47) в конце матча, надо менять поставщика, а лучше тренера 12.11.2025

alex111 Сборная и тренер достойны друг друга , одного поля ягоды. Я думал только у нас в воротах стоит вкопаный столб ан нет, есть такой и в ПСЖ. Понятно почему Сергееву Зенит дал пинок под задницу . Позорная, беззубая ,бездарная игра и слава Богу , что Перу , а не сильные мира сего из Южной Америки . 12.11.2025

ura1956 Нуу..., тупые...! 12.11.2025

МАО Ну худшие - Сафонов, Умяров, Пруцев, Батраков, Вахания, Осипенко. .. 12.11.2025

Сергей Уже в который раз: всё дорого-богато, красиво и с размахом, даже с пафосом. А потом начался футбол и привет. Но я не удивлён. Как Карпин начал тренировать, такая игра была с первого матча. Нервная, ненадёжная, в атаке без особой мысли - на авось. Жаль потраченного времени. С Чили мучения эти смотреть не буду. А перуанцы молодцы. Могли закатать второй вполне. Давили весьма резво. Но, конечно, видно, что команда ниже среднего. У нас в РПЛ она бы была где-то в нижней части таблицы. Но и сборная наша тоже ниже среднего. Пацаны, конечно, старались, Батраков не жалел себя, рубился нога в ногу, Головин расстроился ничьей, но в целом сыгранности нет. Я её не вижу лично. Кто в лес, кто по дрова. Ну, и комментатор, кто там был? Шнякин? С его неуместным пафосом и подзаборными гоп-шутейкаи - это просто ужас. Честно, хотелось выключить звук и смотреть без звука. Жаль, нет опции отключения комментатора, чтобы один шум стадиона оставить. 12.11.2025

Stranger in the Night Срамота!) 12.11.2025

КОТЛИН Пока Карпин у руля, мы обречены смотреть это убожество. И Динамо тоже. Гол получили вратарский. Человек не играет совсем. 25 игр в запасе. Зачем его ставить? 12.11.2025

Lars Berger Валера - красавец. Тот, который из сборной Перу. 12.11.2025

N V Чем не мила Эстония? Красивая, вольная, чистая, зелёная и озёрная Страна. Посмотри хотя бы х/ф "Последняя реликвия", придурок 12.11.2025

Sukkulent Не, с такой игрой нам на Чемпионате мира делать нечего! ))) 12.11.2025

Stranger in the Night Эмоции быдлоШнякина после пропущенного гола - бесценны./ Сафонов уснул вместе с городом над вольной Невой. / Наши звездуны задергались при 1:1. но пар вышел в гудок обоюдных нарушений. А ожидания зрителей оказались их проблемами. / Валера. верим. В обоих) А так - игра была почти равна. Полезный щелчок для непобедимых. В следующем матче может заиграют. 12.11.2025

Кузьма Огурцов-Водкин Неудачи Карпина в "Динамо" отрицательно сказываются на его психоэмоциональном состоянии, которое переносится на его работу в сборной и игроков. Это соответствующим образом влияет на результат. 12.11.2025

инок Перуанский Валера сделал приговор нашему Валере! 12.11.2025

allerc Молодцы. Боевая ничья. Выдержвли серьезную проверку в матче с могучим соперником. 12.11.2025

Новоуепинни канеш такое не смотрю, но видел гол валеры валере. никак не пойму как такой фуфел как сафонов в псж оказался. одни конспирологические теории 12.11.2025

shturm22 Теперь понятно почему Сафон на лавке сидит. 12.11.2025

МАО Футбол вообще не про голы. 12.11.2025

Олег Каноков Ну и хрен с ним,это по-любому бутафорская сборная.Валере бы наигрывать тех,кто попал в список молодых дарований,статья о которых здесь сутки висела.Может хоть кто-то из них бан переживёт и чего-то добьётся.А это-для развлекухи. 12.11.2025

Lars Berger Валера из сборной Перу - молодец!.. 12.11.2025

МАО Не будем. Но игра - УГ. и тренер УГ. 12.11.2025

tatarin )))))))))))))))))))))))) 12.11.2025

diskmen Хотели выиграть тихой сапой,но не ожидали такого удара издали.Вратари обеих команд сегодня киксанули.Hу желание у наших футболистов особо не было.Первый тайм пешкодралом ходили,второй поживее играли.Если честно Перу просто повезло,а наши особо и не старались 12.11.2025

leverrier Да, уж... Не поставить на игру самого креативного игрока российского футбола, причем, на его "родном" поле - Карпин великий "пииип"! 12.11.2025

Alexander Zhukov Смотрел матч. Почему-то вспомнил басню Лебедь-Рак- Щука. Слушал ожидания от матча комментаторов по ходу игры. Типа мы должны выиграть. Чушь. Россия столкнулась со сборной умеющей обращаться с мячом. И сразу всё стало на свои места. Да и командной выстроенной игры у российской сборной не было. Весь рассчёт тренера был на индивидуальное мастерство отдельных игроков. А сколько у нас классных вратарей... А выбрали Сафонова без практики. И главное. Быть хорошим тренером - значит иметь способности к этому роду деятельности. 12.11.2025

sargon Вы главное Валеру не ругайте )))) 12.11.2025

Кот-матрос Валера опустил сборную ниже Динамо. ------------ Да, просто встали, когда Инки завелись... Вот так, Валера... ----------- Игра была равна... 12.11.2025

футбол это спорт Тут многие ругаются, а забей наши свои голы при такой же игре, пели бы дифирамбы. Сборная у Карпина лучше получается, чем Динамо, и играли лучше перуанцев, даже уступая в технике. И можно было бы ругаться, если бы это была официальная игра на результат. 12.11.2025

TomCat Перуанцы включились на последние 10 минут и сделали результат. 12.11.2025

Lars Berger - Валера, что Вы скажете по поводу игры? - Игра и результат в товарищеских матчах не имеют никакого значения. - А зарплату Вы получаете в полном объёме?! - Это - другое!.. 12.11.2025

SuperDennis Кривая сборная России, как трансляция матча на Спорт-Экспресс. Ни сборная не работает, ни сайт С-Э! Ошибка вратаря гостей - наш гол, а если ее вынести за скобки - еще только один момент за матч у наших, который засрал Ваня Сергеев. Вот всё от нашей "супертим"!!!! Кааак? Играли против колхозников, одной из худших сборных в Ю.Америке, чей форвард играет в нашей ФНЛ. Позор, позор, позор! Валеру гнать отовсюду. Из Динамо, сборной и др. Не буду уточнять про др. 12.11.2025

Ayr Val Прекратите этот цирк! Не петь надо а играть! Валере присунул Валера крестьянин из Перу! Да какая нам Европа!? В своем болоте и устоем! Тьфу смотреть на вас в падло! 12.11.2025

Ачирришни Ковеч Интересно как Кафанов в этот раз будет отмазывать Сафонова. В прошлом тоже привез 12.11.2025

igorlvov Будут быть .....подумал Валера....и возможно даже ногами!..... Только надо уточнить какого Валеру :))) 12.11.2025

AZ Ну, очко то спасли))) 12.11.2025

Vyacheslav После второго тайма. Очередное подтверждение сборной как очень средней команды. Ожидаемый ляпсус Сафонова. Как я и писал, он пропускает в каждой игре сборной, не нужен там неиграющий вратарь. А главный позор даже не за игру с вновь строящейся сборной Перу, а за то как выпращивали дважды пенальти. А поле-то было дрянь. 12.11.2025

Упёртый русский Слабенько сегодня. Сафонов слился, обязан был брать. Батраков потерялся. Головин средненько. Сергеев старался, но слабоват он для сборной. Миранчук более-менее. Зачем так грубили на поле в товарищеском матче - непонятно. В общем, тройка за игру. Кисляк с Глушенковым выглядели поживее раньше. Посмотрим... 12.11.2025

Микола Питерский Чемодан, вокзал, динамо... 12.11.2025

ёzhic8 по делу - сидеть ему в запасе Торпедо Армавир или команды где тренером Кафанов 12.11.2025

Александр Селиверстов Благодаря Валере у Валеры теперь и в сборной не лады. Прямо пощёчина Валере от Валеры. Ну как же так, Валера? 12.11.2025

N V Рад за Перу. 1:1 в гостях, тяжёлый перелёт. Не самая сильная сборная Латинской Америки. Умылись? 12.11.2025

рustot Позорище 12.11.2025

Авиатор за Спартак 67 Как же глубоко, аж до центра Земли - нас рать. 12.11.2025

Врн36 Теперь понятна истинная причина, почему Сафонов сидит на лавочке в ПСЖ 12.11.2025

взять все и поделить В целом, норм отпылили. Ну да, чутка пониже ожиданий, конечно, но не шибко критично. Словом, +-на своем уровне. 12.11.2025

Alexander Kulesh Трансферная стоимость игроков сборной Перу 29 млн.евро, сборной России - 208,9 млн.евро. При счете 1-1 и уровне игры трансферная стоимость игроков сб. России завышена в 5-7 раз. 12.11.2025

SPRAVEDLIVYI Футбол фуфло....зато прилюдий и всяких выкрутасов вокруг него немерено.....блеф... 12.11.2025

Реалист-правдоруб Видно что Кафанов серьезно взялся за Сафонова 12.11.2025

хурма(сельдерей) футбола от нашей сборной я не увидел зачем звать Сафонова ...если такой гол может пропустить у нас с десяток вратарей 12.11.2025

Grande Rusia Сегодян плохо играли все. 12.11.2025

Ни кто кроме нас Валера по полной программе обосрался… Эта сбродная ФК Ростов с коммерческими… Маразматик Кафанов будет и дальше говорить что Сафонов лучший вратарь. Только это недоразумение в ПСЖ лавку полирует… Движение вниз продолжается. 12.11.2025

TORO Валера получил от Валеры) Карма)) 12.11.2025

инок Не знаю насчет Динамо, но после сегодняшнего матча я бы Валеру из Сборной уволил. 12.11.2025

Nikolaevich Зря потраченное время ,ждёшь эти игры,а в них одна пустота. Киперы баночники и остальные положенцы.... 12.11.2025

Grande Rusia В чем это выражается? Наши ходили пешком, перуанцы выкладывались на 100%. А результат равный 12.11.2025

Жорик Хоромзунов И причём постоянно на Дону 12.11.2025

Spartak-Online Сафонов заржавел уже на лавке в Париже. 12.11.2025

плохокот Игра показала почему Сафонов сидит на лавке в ПСЖ. 12.11.2025

meat58 Все кто вышел на замену выглядели слабее тех кто ушёл + в воротах вратарь без практики , вот и результат . Тренерская потеря очков . Следствие того , что тренер у руля двух команд. 12.11.2025

Кузьма Огурцов-Водкин Валера, убирайсо! 12.11.2025

Criogenic Играли 2 г, в воротах 2г. ))) вышло 1:1 12.11.2025

lvb Таки посмотрел эту тягомотину и "вату" от сборной, в стиле "хехемона имени вегиньо"). Наверное "мотиватор" с погоняловом "ну и" не настроил)) По мне немного оправдывает сборную.. идиотское судейство полного дебила. Наши судьи РПЛ на фоне этого ушлепка.. белые и пушистые). Резюме. Худшая игра при Карпине, за последние пару лет. Может он и в сборной всех затрахал до невозможности? Тогда пора на выход.. и из "Динамо" тоже.. И в будку Матч ТВ, модератором. Или геть в Эстонию) 12.11.2025

SPRAVEDLIVYI Сафонов, конечно, лошара.....:rofl: 12.11.2025

МАО У него из всего Ростов получается. 12.11.2025

Новоуепинни Карпин чтоли забил? 12.11.2025

Демеч Бывает и такое.Перуанцы не желали быть мальчиками для битья и навязали нашим вязкую бескомпромиссную борьбу,не дав проявить лучшие качества.Жесткая ничья с довольно неожиданными голами. 12.11.2025

непонял если сравнивать с нашими, то перуанцы технари просто космические 12.11.2025

Реалист-правдоруб Цель всего этого действа реклама Бетбума? 12.11.2025

Врн36 Карпин позор Российскогофутбола 12.11.2025

Spartak-Online Рокировка : Валеру в Динаму ,а Валеру в Перу. 12.11.2025

хурма(сельдерей) Валера отвалерил Валеру 12.11.2025

Рифмоплёт Ermak-Rasputin Стаканыча на сборную, бёныть!!! 12.11.2025

МАО Самый яркий момент игры - кадр, когда Валера Георгич ковырялся в носу. А комментаторы выдали - Карпин в поиске. 12.11.2025

Сергей Кузнецов Сафонов зе бест! Продолжай и дальше верить, что ты лучше Шевалье 12.11.2025

AZ Игра была равна, играли два ...)))) Ну а парижский лавочник Мотя - игрок матча))) 12.11.2025

Жорик Хоромзунов По логике если из Динамо Валера слепил Ростов. То из сборной слепил Динамо? 12.11.2025

SPRAVEDLIVYI Инки молодцы....:thumbsup: 12.11.2025

xfox Гойко Митич отвалерил фонбет! 12.11.2025

Реалист-правдоруб Валера=дешевые голы 12.11.2025

.Алексей. Кафанов зевает на камеру. 12.11.2025

Сергей Васин Дон Кихот откровенно зевнул и пропустил гол. 12.11.2025

непонял эти мажоры просто посмешище конченное 12.11.2025

Evgen k мда... что тут говорить..Валеру скоро и из сборной попрут... Матвею надо искать новый клуб.. сидение на лавке сказывается.. 12.11.2025

хурма(сельдерей) Сборная России не удержала победу над Перу, Валера ответил на гол Головина ========================================== как можно победить во время матча...а потом эту победу не удержать??? 12.11.2025

GeoMaS Валера показал Валерию Георгиевичу какими ударами достигается результат. 12.11.2025

Алексей Х Один Валера передал привет другому)) 12.11.2025

Grande Rusia Латиноамериканцы показывают, как при недостатке техники можно добиваться результата за счет самоотдачи. 12.11.2025

Жорик Хоромзунов Валера, тебя даже Валера уделал! Это повод задуматься над тем, чтобы уйти из российского футбола 12.11.2025

Иван Л. Рыбка твоя, где мой карпик? 12.11.2025

МЯСО ВРЕДНО Несколько раз пересмотрел повтор забитого нам мяча. Лишний раз убедился, что Сафонов по делу сидит в запасе в ПСЖ, 12.11.2025

oleg ves Валера напомнил нашим сборникам, чтобы не пижонили, а Мотя пустил левака в свои ворота 12.11.2025

SPRAVEDLIVYI Валера забил Валере...:rofl: 12.11.2025

TomCat Валера забил Валере! 12.11.2025

МАО Из средних игроков Валера слепил говеную сборную. 12.11.2025

Сергей Кузнецов Еще один бездарный матч сборной Карпина! 12.11.2025

китайский городовой Валерон - гений унылого футбола! Может испоганить любое сочетание футболистов 12.11.2025

GeoMaS Вирусом неудач с Динамо Валерий Георгиевич заразил и сборную. 12.11.2025

Sемён Sемёныч Рыжий пудель Валера как всегда обосрался, гнать его в эту Эстонию с концами, быдло а не тренер! 12.11.2025

Кот У экрана. Пафос без меры, гром фанфар, шоу и песни, тысячи зрителей, многочисленные комментарии с бровки от специалистов и всех, кому не лень, бестолковая, как обычно, говорильня Шнякина и даже дурацкий (только не говорите мне о прессинге !) гол имени вратаря перуанцев и ответный реверанс Сафонова — всё было !!! Кроме одного — футбола, который хочется смотреть и смотреть… 12.11.2025

Jean4 Неудержимый...Валера. 12.11.2025

PetrovVV Облажались по полной, звездуны! 12.11.2025

GeoMaS Неужели Валерий Георгиевич дал установку не просто забить, а завести мяч в ворота? Что то невнятное. А вот перуанцам хватило одного дальнего удара. 12.11.2025

футбол это спорт Ну вот и сыграли с более-менее серьезным соперником. Счет не по игре, но ведь не забили же, когда могли. А оба гола необязательные, тут полное равенство. Немного уступая в технике и поначалу осторожничая, мы приспособились и за счет быстрой командной игры получили преимущество. Но, увы, не реализовали. А судья паскудно раздавал нам желтые карточки, не замечая некоторых серьезных нарушений перуанцев. Мы тоже так судить умеем, не обязательно для этого нацеплять на грудь эмблему ФИФА. Похоже Головин нашел общий язык с Батраковым, хоть тот не сразу нашел себя. В целом выглядели неплохо. С чилийцами будет труднее, вот и проверим свою силу. 12.11.2025

Russpiel Просто встретились два неудачника. Карпин и Сафонов. 12.11.2025

Алексей Х Лучший игрок матча - вратарь сборной Перу. 2 блестящих сэйва во втором тайме оставили перуанцев в игре. Ну а наши поплатились за пижонство. Ничья по делу. 12.11.2025