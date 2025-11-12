Сафонов, Головин и Миранчук — в стартовом составе сборной России на матч с Перу

Стал известен стартовый состав сборной России на BetBoom товарищеский матч с Перу. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 20.00 по московскому времени. С капитанской повязкой на поле выйдет Александр Головин. Россия: Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Миранчук, Сергеев, Головин. Запасные: Бориско, Гудиев, Дивеев, Лукин, Литвинов, Круговой, Кисляк, Бевеев, Черников, Обляков, Глебов, Садулаев, Фомин, Глушенков, Тюкавин. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи. Россия — Перу: онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Дичь какая-то и комментирует какая-то шняга... рукалицо 12.11.2025

Реалист-правдоруб Осипенко, Мелехин, Вахания- прям все клиенты агенства "Валере верим!". 12.11.2025

vvg1908 Все хвалят сборную России за красивую игру, но уровень ответственности никакой. Мы уже давно не знаем истинную цену победы. 12.11.2025

Aprel Где лучшие? На лавке? В автозаке? На Бали? :face_with_monocle::money_mouth::rofl: 12.11.2025

hottie Из всего состава разве что Сафонову эти матчи в плюс могут быть. Моте булки размять, а его клубу тем, что он хоть где-то играет. 12.11.2025

Saiga-спринтер Матч нужен сборной Перу, что бы заработать несколько миллионов у.е. тугриков за согласие сыграть. Других "нужностей" не имеется. 12.11.2025

Andrey Agarkov ну ессли нет других вариантов..... приходиться вооброжать про важные матчи тут))) 12.11.2025

Юрий Влк. и кто все эти люди? кроме Головы? 12.11.2025

голос из Санкт-Петербурга Ну и? Чё? В троём будут играть против Перу? Министерство дурных заголовков работает.... 12.11.2025

Saiga-спринтер Проплаченные матчи, только за согласие сыграть, по умолчанию, не являются якобы важными. 12.11.2025

Леший Если этот стартовый состав заявить для выступления в российской премьер-лиге, будет твёрдый середняк и вряд может рассчитывать на попадание в первую тройку. Чуть усиленный Ростов. 12.11.2025

ёzhic8 Из состава непонятно - уходит Валера или нет 12.11.2025

Andrey Agarkov Опять проверка всевозможных сочетваний, опять проверка всех и везде.... как же хочется важных матчей с оптимальным составом! Вперед Россия!!! 12.11.2025