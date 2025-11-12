Видео
12 ноября, 18:33

Сафонов, Головин и Миранчук — в стартовом составе сборной России на матч с Перу

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Головин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стал известен стартовый состав сборной России на BetBoom товарищеский матч с Перу.

Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 20.00 по московскому времени. С капитанской повязкой на поле выйдет Александр Головин.

Россия: Сафонов, Вахания, Мелехин, Осипенко, Горшков, Пруцев, Умяров, Батраков, Миранчук, Сергеев, Головин.

Запасные: Бориско, Гудиев, Дивеев, Лукин, Литвинов, Круговой, Кисляк, Бевеев, Черников, Обляков, Глебов, Садулаев, Фомин, Глушенков, Тюкавин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Россия&nbsp;&mdash; Перу.Россия — Перу: онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге
Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу
15

  • Дичь какая-то

    и комментирует какая-то шняга... рукалицо

    12.11.2025

  • Реалист-правдоруб

    Осипенко, Мелехин, Вахания- прям все клиенты агенства "Валере верим!".

    12.11.2025

  • vvg1908

    Все хвалят сборную России за красивую игру, но уровень ответственности никакой. Мы уже давно не знаем истинную цену победы.

    12.11.2025

  • Aprel

    Где лучшие? На лавке? В автозаке? На Бали? :face_with_monocle::money_mouth::rofl:

    12.11.2025

  • hottie

    Из всего состава разве что Сафонову эти матчи в плюс могут быть. Моте булки размять, а его клубу тем, что он хоть где-то играет.

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Матч нужен сборной Перу, что бы заработать несколько миллионов у.е. тугриков за согласие сыграть. Других "нужностей" не имеется.

    12.11.2025

  • Andrey Agarkov

    ну ессли нет других вариантов..... приходиться вооброжать про важные матчи тут)))

    12.11.2025

  • Юрий Влк.

    и кто все эти люди? кроме Головы?

    12.11.2025

  • голос из Санкт-Петербурга

    Ну и? Чё? В троём будут играть против Перу? Министерство дурных заголовков работает....

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Проплаченные матчи, только за согласие сыграть, по умолчанию, не являются якобы важными.

    12.11.2025

  • Леший

    Если этот стартовый состав заявить для выступления в российской премьер-лиге, будет твёрдый середняк и вряд может рассчитывать на попадание в первую тройку. Чуть усиленный Ростов.

    12.11.2025

  • ёzhic8

    Из состава непонятно - уходит Валера или нет

    12.11.2025

  • Andrey Agarkov

    Опять проверка всевозможных сочетваний, опять проверка всех и везде.... как же хочется важных матчей с оптимальным составом! Вперед Россия!!!

    12.11.2025

  • Иван Л.

    Дурной состав. Может прокатить поскольку Перу приехало за бабками, а не игрой.

    12.11.2025

    Александр Головин
    Алексей Миранчук
    Матвей Сафонов
    Футбол
    Сборная Перу по футболу
    Сборная России по футболу
