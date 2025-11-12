Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

12 ноября, 21:50

Россия — Перу: Валера сравнял счет дальним ударом

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная Перу сравняла счет в BetBoom товарищеском матче против России — 1:1.

На 82-й минуте дальним ударом забил Алекс Валера.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Россия&nbsp;&mdash; Перу.Россия — Перу: форвард гостей Валера сравнял счет дальним ударом на 82-й минуте! Онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге
Товарищеские матчи. Сборные. .
12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу
19

  • alexb2025personal

    Валера долго не мог понять, что же ему кричат, а потом ему перевели "Валера, верим!", и он решил оправдать доверие.

    13.11.2025

  • iipetroff

    Когда показывали составы, поржали с соседями на стадионе насчет Валеры. В конце игры стало не смешно...

    13.11.2025

  • Роберт Адейкин

    Один Валера отправил в накдаун другого Валеру найс побольше зови парижскую банку.

    12.11.2025

  • Albert Khisametdinov

    Любовь, надежда и вера Валера, Валера! Нана-нана-лаирейра.

    12.11.2025

  • igost

    Мяч летел всего полчаса. Не было времени среагировать

    12.11.2025

  • Хоп хэй лала лэй

    Валера снова забивает)))

    12.11.2025

  • Артемон Доберманов

    От оно че Михалыч....что бы забивать надо бить оказывается иногда по воротам..

    12.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    и Луис Энрике!

    12.11.2025

  • Сергей Кузнецов

    Еще есть вопросы почему Сафонов 25 матчей сидит на лавке ПСЖ??

    12.11.2025

  • Verdugo

    А другой Валера на 91:46 на камеру снюсом закинулся, переживает

    12.11.2025

  • Den211

    я уж подумал Карпин за перушников решил сыграть )

    12.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Матвейка словил пенку .. а нужно то было мяч.

    12.11.2025

  • Evgen k

    Валера забил не только гол, но и другого Валеру

    12.11.2025

  • bratovic888

    Это Валера здорового человека

    12.11.2025

  • Упёртый русский

    Сафонов слился... Из одного - один... Надо ему играть, уходить из ПСЖ...

    12.11.2025

  • Slim Tallers

    Виноват Шевалье.

    12.11.2025

  • mikeV

    Зря вратаря из Европы выписали...

    12.11.2025

  • ValeraK

    Валера, верим!!))

    12.11.2025

  • сергей карасёв

    псж проспал...

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Читайте также
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Популярное видео
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
    Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
    «Кайф нужно получать от своей команды, а не от соперника». Слова Карпина и Тюкавина перед матчем с Чили
    Карпин — о сборной Чили: «Более понятно организованная команда, чем Перу»
    Карпин похвалил качество газона в Сочи перед матчем Россия — Чили
    Тюкавин: «Буду стараться побить рекорд Дзюбы по голам за сборную»
    Карпин: «Готов ли играть Комличенко? Он занимался в общей группе»
    Тюкавин: «Рад вернуться в сборную, непростой период позади»
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя