12 ноября, 21:50
Сборная Перу сравняла счет в BetBoom товарищеском матче против России — 1:1.
На 82-й минуте дальним ударом забил Алекс Валера.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
alexb2025personal
Валера долго не мог понять, что же ему кричат, а потом ему перевели "Валера, верим!", и он решил оправдать доверие.
13.11.2025
iipetroff
Когда показывали составы, поржали с соседями на стадионе насчет Валеры. В конце игры стало не смешно...
13.11.2025
Роберт Адейкин
Один Валера отправил в накдаун другого Валеру найс побольше зови парижскую банку.
12.11.2025
Albert Khisametdinov
Любовь, надежда и вера Валера, Валера! Нана-нана-лаирейра.
12.11.2025
igost
Мяч летел всего полчаса. Не было времени среагировать
12.11.2025
Хоп хэй лала лэй
Валера снова забивает)))
12.11.2025
Артемон Доберманов
От оно че Михалыч....что бы забивать надо бить оказывается иногда по воротам..
12.11.2025
Сергей Кузнецов
и Луис Энрике!
12.11.2025
Сергей Кузнецов
Еще есть вопросы почему Сафонов 25 матчей сидит на лавке ПСЖ??
12.11.2025
Verdugo
А другой Валера на 91:46 на камеру снюсом закинулся, переживает
12.11.2025
Den211
я уж подумал Карпин за перушников решил сыграть )
12.11.2025
Saiga-спринтер
Матвейка словил пенку .. а нужно то было мяч.
12.11.2025
Evgen k
Валера забил не только гол, но и другого Валеру
12.11.2025
bratovic888
Это Валера здорового человека
12.11.2025
Упёртый русский
Сафонов слился... Из одного - один... Надо ему играть, уходить из ПСЖ...
12.11.2025
Slim Tallers
Виноват Шевалье.
12.11.2025
mikeV
Зря вратаря из Европы выписали...
12.11.2025
ValeraK
Валера, верим!!))
12.11.2025
сергей карасёв
псж проспал...
12.11.2025