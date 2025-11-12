Россия — Перу: Валера сравнял счет дальним ударом

alexb2025personal Валера долго не мог понять, что же ему кричат, а потом ему перевели "Валера, верим!", и он решил оправдать доверие. 13.11.2025

iipetroff Когда показывали составы, поржали с соседями на стадионе насчет Валеры. В конце игры стало не смешно... 13.11.2025

Роберт Адейкин Один Валера отправил в накдаун другого Валеру найс побольше зови парижскую банку. 12.11.2025

Albert Khisametdinov Любовь, надежда и вера Валера, Валера! Нана-нана-лаирейра. 12.11.2025

igost Мяч летел всего полчаса. Не было времени среагировать 12.11.2025

Хоп хэй лала лэй Валера снова забивает))) 12.11.2025

Артемон Доберманов От оно че Михалыч....что бы забивать надо бить оказывается иногда по воротам.. 12.11.2025

Сергей Кузнецов и Луис Энрике! 12.11.2025

Сергей Кузнецов Еще есть вопросы почему Сафонов 25 матчей сидит на лавке ПСЖ?? 12.11.2025

Verdugo А другой Валера на 91:46 на камеру снюсом закинулся, переживает 12.11.2025

Den211 я уж подумал Карпин за перушников решил сыграть ) 12.11.2025

Saiga-спринтер Матвейка словил пенку .. а нужно то было мяч. 12.11.2025

Evgen k Валера забил не только гол, но и другого Валеру 12.11.2025

bratovic888 Это Валера здорового человека 12.11.2025

Упёртый русский Сафонов слился... Из одного - один... Надо ему играть, уходить из ПСЖ... 12.11.2025

Slim Tallers Виноват Шевалье. 12.11.2025

mikeV Зря вратаря из Европы выписали... 12.11.2025

ValeraK Валера, верим!!)) 12.11.2025