Россия — Перу: видео голов

Сборная России дома сыграла вничью с Перу в BetBoom товарищеском матче — 1:1. 18-я минута. Александр Головин — 1:0 82-я минута. Алекс Валера — 1:1 Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах. Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho). Озеров, вспомнил... это считай в прошлой жизни и больше похоже на старческое брюзжание. в каждую эпоху свои кумиры, но должен быть какой-то ориентир. тот же Чердак тоже орет, но он старается угадать момент, а это чудак (сегодняшний) просто орет всегда. безэмоциональное комментирование далеко не всегда интересно слушать. чай не похороны вождя, а футбол. 13.11.2025

Dandik Достаточно было хороших комментаторов: Озеров, Маслаченко, Махарадзе 13.11.2025

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho). ну если вспоминать покойного Перетурина и его безэмоциональное "гундосение" себе под нос, то лучше уж так, чем как он. 12.11.2025

Никто62 Вратари оба дырки 12.11.2025

N V Комментаторов вообще надо отменить, как и диджеев, орать - их учат, орать - это их стиль. Звук ящика надо отключать и спокойно смотреть Спорт 12.11.2025

Бананоид ..а 3.14здёж этот бесполезный у бровки? реально невозможно смотреть... сраное тинатв... 12.11.2025