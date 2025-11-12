12 ноября, 22:14
Сборная России дома сыграла вничью с Перу в BetBoom товарищеском матче — 1:1.
18-я минута. Александр Головин — 1:0
82-я минута. Алекс Валера — 1:1
Сборная России в третий раз сыграла вничью в 2025 году. Также национальная команда одержала шесть побед в 9 матчах.
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
Озеров, вспомнил... это считай в прошлой жизни и больше похоже на старческое брюзжание. в каждую эпоху свои кумиры, но должен быть какой-то ориентир. тот же Чердак тоже орет, но он старается угадать момент, а это чудак (сегодняшний) просто орет всегда. безэмоциональное комментирование далеко не всегда интересно слушать. чай не похороны вождя, а футбол.
13.11.2025
Dandik
Достаточно было хороших комментаторов: Озеров, Маслаченко, Махарадзе
13.11.2025
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).
ну если вспоминать покойного Перетурина и его безэмоциональное "гундосение" себе под нос, то лучше уж так, чем как он.
12.11.2025
Никто62
Вратари оба дырки
12.11.2025
N V
Комментаторов вообще надо отменить, как и диджеев, орать - их учат, орать - это их стиль. Звук ящика надо отключать и спокойно смотреть Спорт
12.11.2025
Бананоид
..а 3.14здёж этот бесполезный у бровки? реально невозможно смотреть... сраное тинатв...
12.11.2025
Slim Tallers
Неужели некому комментировать,кроме орущего идиота?! Хотя-бы микрофон забирайте.
12.11.2025