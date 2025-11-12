Видео
Сборная России.
12 ноября, 08:00

Россия — Перу: трансляция игры начнется в 20.00 мск

Товарищеский матч между Россией и Перу пройдет в Санкт-Петербурге 12 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Товарищеская игра сборной России с Перу состоится в среду, 12 ноября. Встреча на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге начнется в 20.00 по московскому времени.

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Россия
1:1
Перу

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды. За ключевыми событиями игры Россия — Перу можно следить также в матч-центре нашего сайта.

BetBoom матч России с Перу транслируют телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а также онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск».

Россия&nbsp;&mdash; Перу.Россия — Перу: онлайн-трансляция матча в Санкт-Петербурге

Месяц назад сборная России сыграла с Ираном в Волгограде (2:1, 10 октября) и Боливией в Москве (3:0, 14 октября). 15 ноября россияне примут Чили в Сочи.

Сборная Перу по футболу
Сборная России по футболу
