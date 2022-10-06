Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 13:10

Россия получила очки в рейтинге, Киргизия потеряла. Это ошибка ФИФА?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Футболисты сборной России после матча с Киргизией.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сегодня был опубликован очередной рейтинг ФИФА, в котором сборная России получила 2,69 балла, а сборная Киргизия такое же число очков потеряла.

По всей видимости, это произошло из-за того, что составители рейтинга учли результат матча в Бишкеке, выигранного нашей командой (2:1).

Официального объяснения этому со стороны ФИФА пока нет. Дело в том, что встреча считалась неофициальной, ее итог не должен был учитываться при подсчете нового рейтинга. Именно поэтому тренерский штаб российской команды сделал 10 замен, хотя в международных играх категории «А» разрешено делать не больше шести.

Либо сотрудники ФИФА совершили ошибку, либо изменили свои же правила.

Сборная России по футболу
ФИФА
2
8
Читайте также
Звездная гимнастка напугала отъездом за границу. Но это не бегство
Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
Число погибших в результате стрельбы в яслях в Таиланде увеличилось до 36 человек
Против Кара-Мурзы возбудили дело о госизмене
Рогов заявил о стягивании ВСУ в Запорожскую область огромного числа солдат и техники
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА
Когда крымские клубы войдут в состав ФНЛ? Могут ли РФС исключить из ФИФА? Получат ли футболисты отсрочки? Отвечает Александр Дюков
Дюков о товарищеском матче сборной России: «10 октября Федерация футбола Боснии и Герцеговины даст окончательный ответ»
Карпин и Слуцкий вошли в комитет сборных команд РФС
Экс-форвард «Зенита» Текке: «Перед каждым матчем говорят «нет расизму» и при этом наказывают Россию»
«Можем набрать новую команду». Играть с Россией отказываются звезды Боснии — и даже экс-игрок «Ростова»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА