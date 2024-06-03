Россия против Белоруссии: дата и время начала матча сборной в июне

Сборные России и Белоруссии сыграют в товарищеском матче в пятницу, 7 июня. Встреча пройдет на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Белоруссия). Начало — в 20.00 по московскому времени.

Этот матч станет первой игрой на выезде для российской команды в 2024 году. Беларусь занимает 97-ю строчку в рейтинге ФИФА. Встреча будет учитываться в рейтинге ФИФА.

Сборные России и Беларуси провели между собой в общей сложности четыре матча. Последний прошел 7 июня 2015 года и закончился со счётом 4:2. Голами за российскую команду тогда отметились Александр Кокорин, Александр Головин, Алексей Миранчук и Александр Кержаков.

Российские команды и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022-го.

Сборная России по футболу: новости и статьи, фото и видео, команда