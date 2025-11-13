Россия против Чили: дата и время начала игры сборной

Россия и Чили сыграют в товарищеским матче 15 ноября

Сборные России и Чили сыграют в субботу, 15 ноября. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

15 ноября, 18:00. Фишт (Сочи)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеской встречи россиян и чилийцев. Ключевые события игры Россия — Чили можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире BetBoom товарищеский матч в Сочи покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

Чили — двукратный победитель Кубка Америки. В рейтинге ФИФА на ноябрь 2025 года чилийцы занимают 56-е место.

12 ноября Россия сыграла вничью с Перу в Санкт-Петербурге — 1:1. 18 ноября Перу и Чили проведут матч в Сочи.