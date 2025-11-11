Россия против Перу: время начала игры и где смотреть трансляцию

Сборная России сыграет с командой Перу в среду, 12 ноября. Игра состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .

12 ноября, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды. За ключевыми событиями игры Россия — Перу можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире BetBoom товарищеский матч покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru, а также на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального канала).

В октябре команда Валерия Карпина обыграла сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0).