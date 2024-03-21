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Судейство

21 марта, 20:41

Россия — Сербия: турок правильно удалил Гайича и назначил пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
Россия — Сербия.
Россия — Сербия.
Россия — Сербия.
Россия — Сербия.
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На 19-й минуте товарищеского матча Россия — Сербия Милан Гайич задержал рукой Даниила Хлусевича, убегавшего один на один с вратарем, и лишил его явной возможности забить гол.

Однако первый ассистент судьи Абдулла Бора Эзкара зафиксировал положение «вне игры» и пришлось подождать некоторое время, пока его решение признали ошибочным.

Россия — Сербия.
Россия — Сербия.

И без виртуальных офсайдных линий было очевидно, что помощник Арды Кардешлера поступил неправильно. Но потребовалось подтверждение видеоассистентов Хакана Джейлана и Серкана Токата. Они убедились, что Хлусевич в момент паса не находился за линией офсайда, и сообщили об этом арбитру.

Тот наказал Гайича назначением 11-метрового удара и удалением.

Товарищеские матчи.
21 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Россия
4:0
Сербия

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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