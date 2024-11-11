Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 19:30

Россия — Сирия: дата и время начала товарищеского матча

Сборные России и Сирии встретятся в товарищеском матче
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Сборные России и Сирии сыграют в товарищеском матче во вторник, 19 ноября. Игра пройдет на «Волгоград Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Сборная России находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА, Сирия — на 93-м.

В 2024 году Россия провела три товарищеских матча: в марте обыграла Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0), в сентябре — Вьетнам (3:0). 15 ноября команда Валерия Карпина встретится с Брунеем в Краснодаре.

Сирия в этом году провела шесть товарищеских матчей (три победы, две ничьи и одно поражение), вышла в плей-офф Кубка Азии и уступила Ирану в серии пенальти, а также приняла участие в квалификации ЧМ-2026 и заняла третье место в группе с Японией, КНДР и Мьянмой.

Товарищеские матчи.
19 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
Сирия

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча национальной команды в Волгограде. С ключевыми событиями игры Россия — Сирия можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Люди из мира спорта будут играть важную роль в окружении Трампа
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
Бывший президент «Анкарагюджю» получил тюремный срок за нападение на судью
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
Материалы сюжета Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Игроки сборной России поздравили Лантратова с днем рождения
В «Атланте» сообщили, что Миранчук отправился в расположение сборной России
Россия — Бруней: дата и время начала товарищеского матча
Футболисты сборной России провели первую тренировку в Краснодаре
Мостовой: «Вызовите меня в сборную, и я могу забить Брунею!»
Орлов: «Зачем вызывать Дзюбу на игру с Брунеем? Вот в отборочном цикле он бы пригодился»
Сегодня
Вчера
Неделя