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Сегодня, 21:27

Сборная России разгромила Сирию в Волгограде

Руслан Минаев
Россия обыграла Сирию в товарищеском матче — 4:0. 19 ноября 2024 года.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сборная России разгромила Сирию в товарищеском матче — 4:0. Встреча проходила в Волгограде.

Дубль сделал Максим Осипенко, забив один из мячей с пенальти. Еще по одному голу забили Илья Самошников и Алексей Миранчук.

Встречу на «Волгоград Арене» посетили 35 628 человек.

Сборная России одержала пятую победу в 2024 году. В марте россияне дома разгромили Сербию (4:0), в июне — Белоруссию (4:0) в гостях, в сентябре — Вьетнам (3:0) в выездном матче, в ноябре — Бруней (11:0).

С 2022 года сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Товарищеские матчи.
19 нояб, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
4:0
Сирия

Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

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