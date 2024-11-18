Сборные России и Сирии встретятся в товарищеском матче во вторник, 19 ноября. Игра пройдет на «Волгоград Арене» в Волгограде, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

15 ноября Россия провела товарищескую игру с Брунеем и одержала крупнейшую победу в своей истории — 11:0. Сирия сыграла предыдущий матч в октябре, уступив Таиланду (1:2) в Кубке Короля Таиланда.

Матч России и Сирии в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Трансляция начнется за час до матча и будет также доступна на онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Сирия. За ключевыми событиями игры можно также следить в матч-центре на нашем сайте.