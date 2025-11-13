Юношеская сборная России разгромила Иорданию в товарищеском матче

13 ноября, 17:38
Юношеская сборная России с крупным счетом победила Иорданию в товарищеском матче — 6:1. Игра проходила в городе Манавгат (Турция).
У россиян по дублю оформили Матвей Иванов и Александр Помалюк. По одному голу забили Вадим Рассадин и Глеб Пополитов.
Сборные России и Иордании 2007 года рождения проведут еще один товарищеский матч. Игра состоится 15 ноября.
100% Информация//
-Приветствуем!! Кому нужна помощь в ставках? Есть Источник по Сливным Матчам! 100% Инсайды! Связь с нами; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Кто ставит ставки пишите, в Интернете такой информации не найти)
13.11.2025