13 ноября, 17:38

Юношеская сборная России разгромила Иорданию в товарищеском матче

Руслан Минаев

Юношеская сборная России с крупным счетом победила Иорданию в товарищеском матче — 6:1. Игра проходила в городе Манавгат (Турция).

У россиян по дублю оформили Матвей Иванов и Александр Помалюк. По одному голу забили Вадим Рассадин и Глеб Пополитов.

Сборные России и Иордании 2007 года рождения проведут еще один товарищеский матч. Игра состоится 15 ноября.

